Începutul școlii le dă bătăi de cap vedetelor. Cât o costă pe Raluca de la Angels rechizitele pentru 5 copii: „Câteva mii de lei” 

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Mai sunt doar câteva săptămâni până când elevii încep școala, iar părinții trebuie să înceapă să cumpere rechizite pentru copii. Nici vedetele nu fac excepție, iar Raluca Blejușcă, mamă a cinci copii, a vorbit despre cheltuielile pe care le are pentru noul an școlar.

Câți bani dau părinții pe rechizite. Raluca de la Angels are cinci copii și o costă mii de lei începutul anului școlar

Noul an școlar vine cu cheltuieli mari pentru părinți. Este și cazul Ralucăi Blejușcă, fostă membră a trupei Angels și mamă a cinci copii. Vedeta spune că a pus bani deoparte din timp pentru toate cele necesare, de la haine, rechizite până la încălțăminte și explică faptul că nu le va îndeplini copiilor toate dorințele.

Bugetul unei familii poate fi afectat considerabil la începutul unui an școlar. Cu cât mai mulți copii, cu atât mai mari cheltuielile. Raluca Blejușcă are cinci copii, iar cheltuielile pentru noul an școlar sunt enorme.

Artista, în vârstă de 40 de ani, spune că s-a pregătit și a pus bani deoparte din timp.

Citește și: Dominic, fiul Antoniei și al lui Alex Velea, schimbare inedită de look

„În curând, începe un nou an de învățământ, eu îi am pe toți cei 5 copii la școală. Va trebui să cumpărăm rechizite pentru toți, am doi copii la liceu, unul în clasa a VII-a, unul în clasa a V-a și cea mică în clasa a III-a. Cel mare are 17 ani. Pe lângă rechizite, care mă vor costa câteva mii de lei bune, adică milioane de lei vechi, mai e nevoie să cumpărăm și haine, și încălțăminte noi”.

Ea a explicat că nu le va face toate poftele copiilor și nu vor primi chiar tot ce își doresc, mai ales că nu vrea să creadă că li se cuvine totul.

„Unii dintre copii sunt mai puțin pretențioși, alții au tot felul de dorințe foarte scumpe, pe care le îndeplinim mai încetișor. Nu vreau să creadă chiar așa că li se cuvine totul și că se poate obține atât de ușor fiecare lucru”, spune Raluca Blejușcă pentru Click!.

A strâns bani din concerte

Raluca de la Angels a avut o vară plină de concerte și spune că are venituri inclusiv din difuzarea pieselor mai vechi, dar și din aparițiile pe scenă alături de Monica Ene. Cele două au reluat proiectul Angels, iar în felul acesta a reușit să strângă și bani toată vara.

Citește și: Așchia nu sare departe de trunchi! Ce fiice frumoase și talentate au vedetele din România! Galerie foto

Artista are cinci copii: Serafim, Casian, Emilian, Maria și Anastasia, pe care i-a luat cu ea în diferite locuri din țară și pe litoral, unde a avut concerte.

„Copiii au fost cu mine toată vara. Cât am cântat pe Litoral, cu trupa Angels, au stat la părinții mei, eu sunt născută în Mangalia. Apoi voi cânta în Moldova, avem rude și acolo. Deci pe unde cânt și avem cunoștinte îi iau cu mine, este ca o vacanță împreună, ba la munte, ba la mare sau la țară. Și nici nu cheltuim foarte mult”, a mai menționat Raluca Blejușcă pentru sursa citată.

Urmărește-ne pe Google News