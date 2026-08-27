Ce acte medicale sunt necesare la început de an școlar. Diferențele dintre o înscriere nouă și trecerea într-o clasă superioară

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Noul an școlar aduce din nou în prim-plan dilema actelor medicale pe care părinții trebuie să le pregătească pentru copii, însă reprezentanții Ministerului Sănătății și ai Ministerului Educației subliniază că nu este nevoie de un dosar nou pentru fiecare elev. Regulile oficiale stipulează clar că documentele se solicită doar la schimburile de ciclu de învățământ, la înscrierile noi sau în cazul transferurilor între unități.

Regulile clare pentru continuarea studiilor

Părinții ai căror copii revin în aceeași colectivitate nu au niciun motiv să facă drumuri inutile la cabinetul medicului de familie înainte de prima zi de cursuri.

Un elev care a fost deja înscris și trece într-o clasă următoare, fără să schimbe unitatea de învățământ, nu are nevoie de o nouă adeverință medicală de înscriere în colectivitate și nici de o nouă fișă medicală.

Aceste precizări elimină birocrația inutilă pentru majoritatea elevilor care își continuă cursurile la aceeași școală sau grădiniță, nefiind necesar nici măcar avizul epidemiologic după vacanța de vară.

Cerințe speciale pentru noile înscrieri

Situația se schimbă în cazul celor mici care pășesc pentru prima dată într-o creșă sau grădiniță, unde verificarea stării de sănătate este riguroasă.

Părinții trebuie să prezinte o adeverință eliberată de medicul de familie, în care se menționează că minorul este sănătos clinic. Documentul este eliberat de medicul de familie cu cel mult cinci zile înainte ca minorul să înceapă frecventarea creșei sau a grădiniței.

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Pentru înscrierea în clasa pregătitoare sau în clasa a IX-a, procedurile depind de infrastructura medicală a școlii absolvite.

Dacă grădinița are cabinet medical, fișa medicală și adeverința necesară înscrierii sunt eliberate de personalul medical care a avut copilul în supraveghere. Dacă grădinița nu are cabinet medical, documentele sunt eliberate de medicul de familie, conform modelelor prevăzute de metodologia în vigoare.

Situațiile în care avizul devine obligatoriu

Deși nu este cerut de rutină la clasă, avizul epidemiologic rămâne un document strict necesar în cazuri bine determinate, cum ar fi cazarea în căminele studențești sau elevii care au traversat episoade de boală

În cazul elevilor, revenirea la cursuri după o boală infectocontagioasă se face pe baza unei adeverințe medicale care confirmă că aceștia sunt apți să reintre în colectivitate.

La începutul anului școlar sau universitar, elevii și studenții care urmează să fie cazați în cămine școlare ori studențești trebuie să prezinte un aviz epidemiologic eliberat de medicul de familie.

Foto – Profimedia

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