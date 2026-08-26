Plaja Olimp, evacuată după ce o dronă cu explozibil a fost detonată chiar între șezlonguri

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Clipe de panică miercuri dimineață, 26 august, pe plaja Olimp, după ce o bucată dintr-o dronă a ajuns pe plajă. Zona a fost închisă și turiștii nu au voie pe plajă până când resturile nu sunt îndepărtate. Geniștii de la Brigada Anti-tero au detonat drona cu încărcătură explozibilă.
Dronă cu explozibil, lângă șezlongurile de pe plaja Olimp
Fragmentul de dronă conținea o încărcătură explozibilă, care a fost detonată în urmă cu puțin timp de geniștii Brigăzii Antitero.
Încărcătura explozibilă de pe bucata de dronă a fost detonată în condiții de siguranță. Mai mult, înainte, localnicii au fost avertizați prin RO-Alert de operațiune.
„În zona plajei din dreptul Resortului Steaua de Mare Olimp se desfăşoară o operaţiune de detonare controlată a unei drone. Pentru siguranţă, vă rugăm să păstraţi distanţa faţă de zona operaţiunii şi să vă îndepărtaţi de elementele vitrate. Respectaţi măsurile dispuse de către autorităţi. Nu există pericol pentru populaţie”, a transmis IGSU.
Bucata de dronă a fost scoasă din apă de Brigada Anti-tero, iar geniștii au analizat-o și au stabilit că are explozibil. Ulterior, ei au detonat-o în condiții de siguranță, după ce plaja a fost închisă. Imediat după detonare, spre dronă s-au îndreptat geniștii, în timp ce plaja a rămas închisă pentru public.