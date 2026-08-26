Plaja Olimp, evacuată după ce o dronă cu explozibil a fost detonată chiar între șezlonguri

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Clipe de panică miercuri dimineață, 26 august, pe plaja Olimp, după ce o bucată dintr-o dronă a ajuns pe plajă. Zona a fost închisă și turiștii nu au voie pe plajă până când resturile nu sunt îndepărtate. Geniștii de la Brigada Anti-tero au detonat drona cu încărcătură explozibilă.

Dronă cu explozibil, lângă șezlongurile de pe plaja Olimp

Fragmentul de dronă conținea o încărcătură explozibilă, care a fost detonată în urmă cu puțin timp de geniștii Brigăzii Antitero.

Încărcătura explozibilă de pe bucata de dronă a fost detonată în condiții de siguranță. Mai mult, înainte, localnicii au fost avertizați prin RO-Alert de operațiune.

„În zona plajei din dreptul Resortului Steaua de Mare Olimp se desfăşoară o operaţiune de detonare controlată a unei drone. Pentru siguranţă, vă rugăm să păstraţi distanţa faţă de zona operaţiunii şi să vă îndepărtaţi de elementele vitrate. Respectaţi măsurile dispuse de către autorităţi. Nu există pericol pentru populaţie”, a transmis IGSU.

Citește și: O dronă s-a prăbușit în Tulcea și a explodat. Radarele MApN nu au detectat aparatul

Bucata de dronă a fost scoasă din apă de Brigada Anti-tero, iar geniștii au analizat-o și au stabilit că are explozibil. Ulterior, ei au detonat-o în condiții de siguranță, după ce plaja a fost închisă. Imediat după detonare, spre dronă s-au îndreptat geniștii, în timp ce plaja a rămas închisă pentru public.

Experți SRI, la fața locului

Alarma a fost dată când cineva a văzut bucata de dronă și a sesizat autoritățile, care au decis închiderea plajei.

Totodată, la fața locului au ajuns inclusiv experții de la Serviciul Român de Informații.

Incidentul vine la mai puțin de 24 de ore de când resturi dintr-o dronă au fost descoperite marți noapte, în zona Cazinoului din Constanța.

Citește și: O dronă marină încărcată cu explozibil, distrusă de un F-16 lângă platforma Neptun Deep din Marea Neagră. Ministrul Apărării: „Nu este de proveniență rusească”

Totodată, la Eforie Sud, salvamarii au recuperat o bucată de dronă din larg și au adus-o la mal cu un skijet.

De asemenea, în ultimele săptămâni, pe plajele de pe litoralul românesc au fost găsite din ce în ce mai des fragmente de drone. Doar săptămâna trecute au fost 10 alerte pe malul mării.

Un alt incident a fost după ce o dronă marină a fost neutralizată după ce s-a apropiat pe platforma Neptun Deep.

Citește și: Rusia, mesaj pentru România după incidentele repetate cu drone: „Acțiunile neprietenoase nu vor rămâne fără răspuns”

Mai multe drone au pătruns în spațiul aerian românesc și s-au prăbușit în apropierea sau chiar în localități.

Urmărește-ne pe Google News