O dronă marină încărcată cu explozibil, distrusă de un F-16 lângă platforma Neptun Deep din Marea Neagră. Ministrul Apărării: „Nu este de proveniență rusească” 

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O dronă marină încărcată cu o cantitate mare de explozibil a fost distrusă direct pe apă de către un avion de vânătoare F-16 al Forțelor Aeriene Române. Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declara că drona nu este de proveniență ucraineană.

Dronă marină încărcată cu explozibil, neutralizată de un F-16 românesc

Dispozitivul a fost identificat în zona economică exclusivă a României, la o distanță de aproximativ 80 de mile est de municipiul Constanța, în apropierea infrastructurii strategice Neptun Deep.

Primele informații despre prezența dronei au fost transmise joi dimineață de Garda de Coastă, potrivit ministrului interimar al Apărării, Radu Miruță, care a relatat situația într-un mesaj publicat pe Facebook. Drona marină se afla la câteva sute de metri de zona în care se desfășurau lucrările pentru extracția gazelor naturale, reprezentând un pericol direct pentru perimetrul de siguranță. În acel moment, în zonă se aflau câteva sute de muncitori.

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„Drona marină distrusă de Armata Română cu tunul de bord al unui avion F-16 românesc acum câteva momente, în zona platformei Neptun Deep din Marea Neagră.

În cursul acestei dimineți, am fost informați de Garda de Coastă despre existența unei drone marine la câteva sute de metri de lucrările desfășurate pentru extracția gazelor la platforma Neptun Deep, în zona economică exclusivă, la 80 de mile est de Constanța.

A fost creată o celulă de comandă la nivelul MApN, care a solicitat la nivel NATO preluarea comenzii la nivelul Armatei Române. În urma analizelor efectuate și în coordonare cu Președintele României, pentru a proteja viețile celor câteva sute de oameni care lucrau pe platformă și pentru securizarea infrastructurii critice, a fost luată decizia de distrugere a dronei.

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Pentru rapiditate, două avioane de vânătoare F-16 românești au fost ridicate de la sol, cu ordin de tragere.

Drona a fost distrusă în siguranță. Prin canalul de comunicare directă creat de curând cu partea ucraineană, am primit confirmarea oficială că nu este de proveniență ucraineană”, a scris ministrul Radu Miruță pe Facebook.

Două aeronave românești F-16 au fost ridicate de la sol

Două aeronave de luptă F-16 românești au fost ridicate de la sol și au primit misiune de tragere. Unul dintre avioane a executat foc precis asupra țintei și a reușit să distrugă drona.

În urma impactului s-a confirmat că drona are o încărcătură explozivă puternică.

„Prin canalul de comunicare directă creat de curând cu partea ucraineană, am primit confirmarea oficială că nu este de proveniență ucraineană” a mai spus Radu Miruță.

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