Raed Arafat, primele declarații după drona explodată la Constanța: „Există riscul să fie și alte drone și să explodeze”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Șeful DSU, Raed Arafat, a făcut declarații după incidentul din portul Constanța, unde o dronă maritimă a explodat, iar autoritățile au emis un mesaj de tip RO-ALERT pentru evacuarea oamenilor din zona portului. Arafat precizează că există riscul să fie și alte drone marine în zonă, de aceea s-au emis mesajele de avertizare, care au scopul de prevenție.

Raed Arafat, după drona explodată la Constanța: „Există riscul să fie și altele”

O dronă a explodat în portul Constanța. S-a descoperit că aceasta nu face parte din dotarea Armatei Românei.

Drona maritimă a fost descoperită vineri dimineața, 5 iunie, în Portul Civil Constanța, iar alerta a fost dată de Agenția Română de Salvare a Vieții Omenește pe Mare.

Citește și: O dronă marină a explodat în Portul Constanța. A fost activat Planul Roșu de Intervenție

Drona s-a autoexplodat în jurul orei 10:30, însă nu a făcut victime. Drona este de tipul celor folosite în războiul din Ucraina, conform ultimelor informații transmise de autorități.

„Expolzia a avut loc la ora 10:28 în dana 78 din Portul Constanța. Dimneață, în jurul orei 6 a fost o sesizare că ar fi existat o dronă în port, zona a fost limitată, autoritățile au izolat zona și când s-a sesizat că drona poate să explodeze a fost evacuată zona din imediata apropiere a dronei. Până la acest moment nu avem informații despre victime, însă situația este în dinamică și orice alte informațoo vor fi comunicate”, a declarat Arafat.

Șeful DSU a precizat că a fost activat Planul Roșu și că s-au emis mesaje RO-ALERT pentru prevenție, având în vedere că ar putea exista și alte drone neexplodate în zonă.

„A fost activat Planul Roșu, 8 mașini de stingere, 80 de cadre, 10 ambulanțe prim ajutor, 2 ambulanțe multiple victime ș.a. S-a dat ordin elicopterului SMURD să meargă pe coastă. A fost mobilizat elicopterul Black Hawk de la Tulcea.

Evacuarea este pentru că acum știm că această dronă se poate detona singură automat și exista riscul, ca dacă sunt altele, să se întâmple același lucru, așa că de aceea dăm mesaje RO-ALERT preventiv. Când știm ca e totul sigur, revenim și anunțăm ca oamenii pot sa se întoarcă și se apropie de zona de coastă”, a explicat Arafat.

Momentan, oamenii au fost avertizați să evacueze zona și să se adăpostească.

Președintele Nicușor Dan a fost informat

Raed Arafat a explicat că ține legătura cu Ministerul în această situație și că l-a informat și pe președintele Nicușor Dan, care se află în zbor spre Muntenegru, într-o vizită oficială.

„Nu intram în panică, măsurile sunt pur preventive. Aceasta dronă s-a detronat. Suntem atenți ca dacă exista alte drone, să nu fie explozii unde sunt persoane, de aceea facem evacarea preventivă. La nivelul ministerul, avem legătură permanentă cu ministrul și cu subsecretarul de stat, la fel și domnul președinte, a fost informat, chiar daca este în zbor. Personal, împreună cu o echipă de la IGSU și DSU plecam in regim de urgență către Constanța”, a explicat șeful DSU.

Mai mult, el a spus că bănuiala ca alte drone să existe este una legitimă.

„Exista bănuială ca pot să existe și atltele și pentru asta verificăm. Dacă a fost una, s-ar putea sa fie și altele. Cert nu avem informații că ar exista, dar există bănuială și este legitimă”, a explicat Raed Arafat.

Urmărește-ne pe Google News