Nicușor Dan, prima reacție după drona explodată din Constanța: „Ne aflăm într-un mediu de securitate sensibil”

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Președintele Nicușor Dan a oferit o primă reacție după drona explodată în Portul din Constanța. Șeful statului a subliniat că astfel de situații deosebit de grave sunt consecințele războiului dus de Rusia împotriva Ucrainei și a vorbit despre mediul de securitate sensibil în care se află România.

Nicușor Dan, primele declarații după incidentul grav din Portul Constanța

O dronă a explodată vineri dimineață, 5 iunie, în Portul din Constanța, fără să provoace pagube. Autoritățile au emis Planul Roșu de Intervenție, după explozia extrem de puternică. De altfel, s-au emis și mesaje RO-ALERT care informau populația să evacueze zona și să se adăpostească în subteran.

Șeful DSU, Raed Arafat, a transmis că nu sunt victime și că acțiunea este în dinamică, precizând că pleacă la Constanța alături de o echipă din instituție. El a transmis și că l-a informat pe președintele Nicușor Dan despre incident, cu toate că acesta se afla în zbor spre Muntenegru, acolo unde participă la un summit.

Șeful statului a explicat că prioritatea este protejarea vieților omenești și securitatea infrastructurii portuare.

„În drum spre Muntenegru, am fost informat despre explozia unei drone marine în Portul Constanța. Forțele de ordine și structurile de securitate au acționat prompt și au evacuat preventiv zona înainte de explozie, iar până în prezent nu sunt indicii că ar fi existat victime. Prioritatea a fost și rămâne protejarea vieților omenești și securitatea infrastructurii portuare”, a scris șeful statului pe Facebook.

Se analizează circumstanțele prin care drona a ajuns în port

Președintele țării a vorbit despre ancheta pornită pentru a fi analizate circumstanțele în care drona a ajuns în port și riscurile suplimentare. El a amintit că este al doilea incident de securitate semnificativ din această săptămână de pe litoral, după ce s-a descoperit o mină maritimă între Vama Veche și 2 Mai.

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Incidentul vine la scurt timp după ce o dronă a explodat în Galați, provocând pagube materiale și rănirea a două persoane.

„Sunt în curs de analiză circumstanțele în care drona a ajuns în port și eventualele riscuri suplimentare, iar autoritățile direct responsabile vor comunica pe măsură ce ancheta avansează.

Acesta este al doilea incident de securitate semnificativ din această săptămână pe litoralul românesc, după descoperirea unei mine maritime între Vama Veche și 2 Mai, care se adaugă incidentului de la Galați.

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Cu un conflict militar la graniță, este evident că mediul de securitate în care ne aflăm este unul sensibil, motiv pentru care ne vom menține un nivel ridicat de vigilență. Astfel de situații deosebit de grave sunt consecințele directe ale războiului de agresiune declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Ca stat membru NATO, cu ieșire la Marea Neagră, vom continua să cooperăm strâns cu aliații noștri și vom lua toate măsurile necesare pentru a proteja cetățenii și interesele naționale”, a explicat Nicușor Dan.

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