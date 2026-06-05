O dronă marină a explodat în Portul Constanța. A fost activat Planul Roșu de Intervenție

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O dronă marină a explodat vineri dimineață în Portul Constanța. Un petrolier care se afla în zonă a fost mutat, iar autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție.

O dronă marină a explodat în Portul Constanța

O dronă marină de 7-8 metri a explodat vineri dimineață în dana 78 a Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM) din Portul Constanța. Din fericire, niciun rănit nu a fost raportat, însă activitatea din zonă a fost suspendată temporar pentru investigații.

Pentru moment nu se știe originea dronei, iar autoritățile nu au oferit încă un punct de vedere oficial. Una dintre ipotezele vehiculate sugerează că aceasta ar putea fi legată de un exercițiu al Ministerului Apărării Naționale, însă există indicii că situația ar putea fi rezultatul unei lipse de comunicare între instituții, potrivit Adevărul.

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Altă dronă, descoperită între Vama Veche și 2 Mai

Cu doar câteva zile înainte, o mină marină de tip YaRM a fost descoperită între Vama Veche și 2 Mai. Forțele Navale Române au intervenit prompt, neutralizând dispozitivul periculos.

Statisticile Ministerului Apărării arată că, de la începutul conflictului din Ucraina, au fost raportate 156 de mine marine în bazinul Mării Negre, dintre care nouă au fost deja dezamorsate de autoritățile române.

„Conform martorilor drona ar fi explodat necontrolat, iar în urma exploziei ar fi izbucnit un incendiu.”, relatează Ziua de Constanța.

Anunțul MApN după explozia dronei maritime

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a făcut precizări cu privire la drona maritimă care a explodat vineri dimineață în Portul Constanța.

„Drona maritimă care a fost descoperită în acestă dimineață, 5 iunie, în Portul Civil Constanța, în apropiere de sediul Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, s-a autodetonat, în jurul orei 10.30, fără a produce victime. Zona era deja securizată și izolată de forțe ale Serviciului Român de Informații, Gărzii de Coastă și Ministerului Apărării Naționale, obiectul fiind, la acea oră, în curs de evaluare și de punere în siguranță. Facem precizarea că obiectul nu face parte din dotarea Armatei României și nu a fost implicat în exercițiile recente organizate de MApN în zona Mării Negre. Situația este în dinamică și vom reveni cu informații și date oficiale pe măsură ce vor fi disponibile”, a transmis MApN.â

Potrivit primelor informații, drona maritimă care a explodat în Portul Constanța ar fi o drona ucraineană, cu zeci de kilograme de explozibil la bord.

Cazul este cercetat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța.

Mesaj RO-Alert pentru locuitorii din Constanța

După explozia dronei maritime a fost emis un mesaj RO-Alert prin care oamenii au fost sfătuiți să se adăpostească în beciuri sau adăposturi de protecție civilă.

„Evacuați zona pe o rază de 1 km în zona costieră a Portului Constanța. Păstrați-vă calmul! Adăpostiți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneți în interiorul casei, departe de geamuri și pereți exteriori”, se arată în mesajul RO-Alert primit de cetățeni.

Sursă foto: Captură video

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