Ciprian Verdeș, polițistul din Neamț ucis de propriul fiu, a fost înmormântat. Mesajul primarului

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Ciprian Verdeș, polițistul de 50 de ani ucis de propriul fiu, a fost înmormântat pe 4 iunie, în prezența a sute de oameni.

Ciprian Verdeș, polițistul din Neamț ucis de propriul fiu, a fost condus pe ultimul drum

Ciprian Verdeș, polițistul din Neamț, a fost condus pe ultimul drum joi, 4 iunie 2026, după ce viața i-a fost curmată de propriul fiu. Evenimentul a întristat profund Piatra Neamț, iar sute de oameni au ales să fie alături de familia îndoliată, arată imaginile surprinse de Știri Din Neamț.

Crima, petrecută de 1 iunie, a zguduit întreaga țară. Ciprian, un bărbat de 50 de ani, a fost înjunghiat mortal în plină stradă de fiul său, Vlad Verdeș, de doar 22 de ani. Autoritățile l-au reținut pe tânăr, care acum este cercetat pentru omor calificat asupra unui membru de familie, tulburarea ordinii publice și portul sau utilizarea ilegală de obiecte periculoase.

Ceremonia de înmormântare a avut loc la Biserica Sfântul Gheorghe din Piatra Neamț, unde colegii din poliție, prieteni și locuitori ai orașului au venit să aducă un ultim omagiu. Atmosfera a fost de-a dreptul sfâșietoare, oamenii îmbrăcați în haine de doliu manifestându-și durerea și șocul. Mașina mortuară a fost acoperită de flori și coroane, un simbol al respectului și iubirii față de cel plecat.

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Mesajul primarului din Neamț

„A fost un profesionist desăvârșit, un om de o corectitudine exemplară, un coleg dedicat și, înainte de toate, un om cald, respectos și mereu gata să ajute. O viață curmată mult prea devreme, într-un mod atât de nedrept și de greu de înțeles. Dincolo de uniformă și de atribuțiile de serviciu pe care le-a îndeplinit mereu cu demnitate, Ciprian lasă în urmă un gol imens în inimile celor care l-au prețuit.

Din respect pentru memoria lui Ciprian și pentru durerea cumplită a familiei, fac un apel la decență și discreție din partea tuturor în spațiul public. Să lăsăm autoritățile să își facă datoria, iar noi să ne amintim de Ciprian așa cum a fost: un om bun și un profesionist destoinic. Drum lin către stele, Ciprian! Dumnezeu să te ierte și să te odihnească în pace!”, a transmis primarul din Piatra-Neamț, Adrian Niță, care a lucrat îndeaproape cu Ciprian.

Activitatea Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Neamț, unde Ciprian Verdeș lucra, a fost suspendată în ziua înmormântării, conform prefectului județului, Maria Apostol.

Foto: Facebook; Știri Din Neamț

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