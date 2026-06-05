Imagini cu momentul exploziei dronei din Constanța, surprinse într-o transmisiune în direct. Jurnalista TVR a început să fugă

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Imagini cu momentul în care o dronă explodează în Portul din Constanța au fost surprinse într-o transmisiune în direct. O jurnalistă TVR se afla în direct în momentul exploziei, care a fost extrem de puternică, motiv pentru care aceasta s-a speriat și a început să fugă alături de cameraman, la fel cum au făcut-o și ceilalți prezenți la fața locului.

Imagini cu deflagrația dronei din portul Constanța

Explozia extrem de puternică a fost resimțită în tot municipiul Constanța și s-a auzit inclusiv în Năvodari. Deflagrația a avut loc în timp ce jurnalista TVR Info Ana Maria Stancu dădea detalii despre drona descoperită în port.

În imaginile LIVE se poate auzi o bubuitură extrem de puternică, moment în care jurnalista își acoperă urechile cu mâinile, iar o persoană care trecea pe lângă ea face același lucru, iar toată lumea începe să fugă.

Citește și: Raed Arafat, primele declarații după drona explodată la Constanța: „Există riscul să fie și alte drone și să explodeze”

Conform primelor informații, drona nu a făcut victime, a transmis Departamentul pentru Situații de Urgență. De altfel, MApN a precizat că drona nu face parte din dotarea Armatei României, ci este de tipul celor folosite în războiul din Ucraina.

Mesaje RO-ALERT. Populația a fost sfătuită să se adăpostească

În urma exploziei dronelor, au fost emise două mesaje RO-ALERT.

„Evacuați zona pe o rază de 1 km în zona costieră a Portului Constanța. Păstrați-vă calmul! Adapostiți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă. În lipsa unui adăpost, rămaneți în interiorul casei, departe de geamuri și pereți exteriori”, se arată într-unul dintre mesaje.

Prima sesizare a fost dată în jurul 6:00, iar Planul Roșu de Intervenție a fost activat când drona a fost detonată.

Citește și: O dronă marină a explodat în Portul Constanța. A fost activat Planul Roșu de Intervenție

Drona maritimă a fost descoperită vineri, în zona ARSVOM din Portul Constanța, iar la fața locului au ajuns și echipaje ale SRI.

Circulația în port a fost restricționată și toate persoanele evacuate pe o rază de un kilometru.

Conform șefului DSU, există posibilitatea ca și alte drone să existe și să explodeze, motiv pentru care s-au luat toate măsurile de siguranță.

De altfel, forțe ale MApN supraveghează zona în aceste momente.

Au mai fost găsite și alte drone, motiv pentru care autoritățile sunt în alertă. Nimeni nu are voie să se apropie de drone și acestea sunt supravegheate constant.

Șeful DSU a plecat deja către Constanța, iar premierul Ilie Bolojan urmează să ajungă la Ministerul de Interne, unde a fost creată o celulă de criză. De asemenea, președintele Nicușor Dan a fost informat despre incident. El se află în Muntenegru, la un summit și este așteptat să ofere câteva declarații despre subiectul dronei din Constanța.

Urmărește-ne pe Google News