  MENIU  
Home > Știri > Imagini cu momentul exploziei dronei din Constanța, surprinse într-o transmisiune în direct. Jurnalista TVR a început să fugă

Imagini cu momentul exploziei dronei din Constanța, surprinse într-o transmisiune în direct. Jurnalista TVR a început să fugă

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Amelia Matei
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Imagini cu momentul în care o dronă explodează în Portul din Constanța au fost surprinse într-o transmisiune în direct. O jurnalistă TVR se afla în direct în momentul exploziei, care a fost extrem de puternică, motiv pentru care aceasta s-a speriat și a început să fugă alături de cameraman, la fel cum au făcut-o și ceilalți prezenți la fața locului.

Imagini cu deflagrația dronei din portul Constanța

Explozia extrem de puternică a fost resimțită în tot municipiul Constanța și s-a auzit inclusiv în Năvodari. Deflagrația a avut loc în timp ce jurnalista TVR Info Ana Maria Stancu dădea detalii despre drona descoperită în port.

În imaginile LIVE se poate auzi o bubuitură extrem de puternică, moment în care jurnalista își acoperă urechile cu mâinile, iar o persoană care trecea pe lângă ea face același lucru, iar toată lumea începe să fugă.

Noi detalii ies la iveală din scandalul în care e implicat fostul Mitropolit al Basarabiei. Ce s-a aflat acum despre el, după ce a fost filmat în timp ce se iubea cu un alt bărbat
Noi detalii ies la iveală din scandalul în care e implicat fostul Mitropolit al Basarabiei. Ce s-a aflat acum despre el, după ce a fost filmat în timp ce se iubea cu un alt bărbat
Recomandarea zilei

Citește și: Raed Arafat, primele declarații după drona explodată la Constanța: „Există riscul să fie și alte drone și să explodeze”

Conform primelor informații, drona nu a făcut victime, a transmis Departamentul pentru Situații de Urgență. De altfel, MApN a precizat că drona nu face parte din dotarea Armatei României, ci este de tipul celor folosite în războiul din Ucraina.

„M-a cerut de soție într-o alimentară, printre conservele de pește”. Dezvăluiri neașteptate de la fosta soție a lui Cristian Pomohaci. Ileana Matuș a acceptat să se mărite cu el după ce el a blestemat-o! Ce făcea fostul preot în timpul mariajului lor
„M-a cerut de soție într-o alimentară, printre conservele de pește”. Dezvăluiri neașteptate de la fosta soție a lui Cristian Pomohaci. Ileana Matuș a acceptat să se mărite cu el după ce el a blestemat-o! Ce făcea fostul preot în timpul mariajului lor
Recomandarea zilei

Mesaje RO-ALERT. Populația a fost sfătuită să se adăpostească

În urma exploziei dronelor, au fost emise două mesaje RO-ALERT.

„Evacuați zona pe o rază de 1 km în zona costieră a Portului Constanța. Păstrați-vă calmul! Adapostiți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă. În lipsa unui adăpost, rămaneți în interiorul casei, departe de geamuri și pereți exteriori”, se arată într-unul dintre mesaje.

Prima sesizare a fost dată în jurul 6:00, iar Planul Roșu de Intervenție a fost activat când drona a fost detonată.

Citește și: O dronă marină a explodat în Portul Constanța. A fost activat Planul Roșu de Intervenție

Drona maritimă a fost descoperită vineri, în zona ARSVOM din Portul Constanța, iar la fața locului au ajuns și echipaje ale SRI.

Circulația în port a fost restricționată și toate persoanele evacuate pe o rază de un kilometru.

Conform șefului DSU, există posibilitatea ca și alte drone să existe și să explodeze, motiv pentru care s-au luat toate măsurile de siguranță.

De altfel, forțe ale MApN supraveghează zona în aceste momente. 

Au mai fost găsite și alte drone, motiv pentru care autoritățile sunt în alertă. Nimeni nu are voie să se apropie de drone și acestea sunt supravegheate constant.

Șeful DSU a plecat deja către Constanța, iar premierul Ilie Bolojan urmează să ajungă la Ministerul de Interne, unde a fost creată o celulă de criză. De asemenea, președintele Nicușor Dan a fost informat despre incident. El se află în Muntenegru, la un summit și este așteptat să ofere câteva declarații despre subiectul dronei din Constanța.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Audi Quattro - ediția nr. 11 (Mașini de neuitat) Audi Quattro - ediția nr. 11 (Mașini de neuitat) 27.99 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr.132 Titanic - Ediția nr.132 52.9 RON Cumpără acum
Cocosatul de la Notre Dame- Ediția nr. 72 (Disney. Ediția de platină) Cocosatul de la Notre Dame- Ediția nr. 72 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Bunul Dinozaur - Ediția nr. 71 (Disney. Ediția de platină) Bunul Dinozaur - Ediția nr. 71 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Clopotica si secretul aripilor - Ediția nr. 70 (Disney. Ediția de platină) Clopotica si secretul aripilor - Ediția nr. 70 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Intors pe dos - Ediția nr. 69 (Disney. Ediția de platină) Intors pe dos - Ediția nr. 69 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Lepidolit - Ediția nr. 40 (Descoperă Mineralele Pământului) Lepidolit - Ediția nr. 40 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
MApN, prima reacție după ce o dronă maritimă a explodat în Portul Constanța: „Este de tipul celor folosite în războiul din Ucraina”
MApN, prima reacție după ce o dronă maritimă a explodat în Portul Constanța: „Este de tipul celor folosite în războiul din Ucraina”
Fanatik
Ce bijuterii de lux are Aryna Sabalenka în colecția personală. Tenismena adoră accesoriile scumpe
Ce bijuterii de lux are Aryna Sabalenka în colecția personală. Tenismena adoră accesoriile scumpe
GSP.ro
Starul lui Arsenal și-a lansat film documentar » Partenera a atras toate privirile
Starul lui Arsenal și-a lansat film documentar » Partenera a atras toate privirile
Click.ro
Răzvan Fodor și-a văzut fiica plecând pe tocuri, la bal, pentru prima dată. Imaginea emoționantă postată de Irina Fodor
Răzvan Fodor și-a văzut fiica plecând pe tocuri, la bal, pentru prima dată. Imaginea emoționantă postată de Irina Fodor
TV Mania
S-a întâmplat la 20 de ani de la nuntă! Aurelian Temișan și Monica Davidescu au strâns 260 de invitați pentru un eveniment de colecție. Imaginile momentului!
S-a întâmplat la 20 de ani de la nuntă! Aurelian Temișan și Monica Davidescu au strâns 260 de invitați pentru un eveniment de colecție. Imaginile momentului!
Redactia.ro
Omul trimis de Putin la București a răbufnit după ce o dronă a explodat la Constanța. Mesajul fără precedent transmis de ruși
Omul trimis de Putin la București a răbufnit după ce o dronă a explodat la Constanța. Mesajul fără precedent transmis de ruși
Citește și...
Cine vine antrenor în locul lui Zeljko Kopic! Dinamo are două variante pe masă
7 semne că un anunț de cazare de pe Booking ar putea fi fals. Ce trebuie să verifici înainte să plătești
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Cum s-a evitat un masacru la Constanța și ce a făcut SRI
Nicușor Dan, prima reacție după drona explodată din Constanța: „Ne aflăm într-un mediu de securitate sensibil”
Raed Arafat, primele declarații după drona explodată la Constanța: „Există riscul să fie și alte drone și să explodeze”
O dronă marină a explodat în Portul Constanța. A fost activat Planul Roșu de Intervenție
Cum pot recupera copiii romi decalajul educațional atunci când primesc sprijin structurat. Studiul, publicat într-o revistă de top mondial
Imagini SPECTACULOASE de la nunta fiului lui Florin Salam. Petrecere împărătească. Mirii au purtat ținute regale. Nici soacra mare, Roxana, nu s-a lăsat mai prejos. Superbă a fost și nașa / GALERIE FOTO

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Cristina Belciu a fost cerută în căsătorie de Cabron. Cum arată inelul cu piatră albastră
Cristina Belciu a fost cerută în căsătorie de Cabron. Cum arată inelul cu piatră albastră
Elena Merișoreanu i-a luat apărarea lui Cristian Pomohaci: „Vine lumea buluc la el” Ce se întâmpla la slujbele nocturne ale fostului preot
Elena Merișoreanu i-a luat apărarea lui Cristian Pomohaci: „Vine lumea buluc la el” Ce se întâmpla la slujbele nocturne ale fostului preot
Proiecte speciale
Cum eviți contaminarea și toxiinfecțiile
Cum eviți contaminarea și toxiinfecțiile
Alina Ceușan: „Pot fi integrate în orice ținută”
Alina Ceușan: „Pot fi integrate în orice ținută”
Libertatea.ro
Schimbare majoră pe litoralul bulgăresc: românii trec la turism premium. Cât costă o vacanță Ultra All Inclusive în 2026
Schimbare majoră pe litoralul bulgăresc: românii trec la turism premium. Cât costă o vacanță Ultra All Inclusive în 2026
Avantaje
Cătălin Măruță, lovitură pentru PRO TV. Anunțul făcut de prezentator: „Mă bucur enorm să fac din nou genul acesta de emisiune”
Cătălin Măruță, lovitură pentru PRO TV. Anunțul făcut de prezentator: „Mă bucur enorm să fac din nou genul acesta de emisiune”
Cum arată vila lui Nuțu Cămătaru din Ferentari. Imagini cu proprietatea unde cresc canguri, cămile și cai de competiție
Cum arată vila lui Nuțu Cămătaru din Ferentari. Imagini cu proprietatea unde cresc canguri, cămile și cai de competiție
Elle
Irina Rimes, confesiuni picante despre iubitul ei, David Goldcher, după 4 ani de relație. Ce a dezvăluit cântăreața: „Iese cu scandal câteodată, dar…”
Irina Rimes, confesiuni picante despre iubitul ei, David Goldcher, după 4 ani de relație. Ce a dezvăluit cântăreața: „Iese cu scandal câteodată, dar…”
Sandra Bullock, la trei ani de la moartea partenerului său. Bryan Randall s-a stins din viață la doar 57 de ani, după o luptă cu scleroza laterală amiotrofică: „A avut nevoie de..."
Sandra Bullock, la trei ani de la moartea partenerului său. Bryan Randall s-a stins din viață la doar 57 de ani, după o luptă cu scleroza laterală amiotrofică: „A avut nevoie de..."
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
DailyBusiness.ro
Salariile președintelui și premierului României ar putea crește MULT odată cu noua lege a salarizării
Salariile președintelui și premierului României ar putea crește MULT odată cu noua lege a salarizării
RO-Wine: Vinuri din 15 țări și trei zile în care Bucureștiul devine, din nou, capitala vinului internațional
RO-Wine: Vinuri din 15 țări și trei zile în care Bucureștiul devine, din nou, capitala vinului internațional
A1.ro
Ce rochie de mireasa extravagantă a purtat nora lui Florin Salam. Cum arată ținuta în partea de jos. Imagini de la nuntă
Ce rochie de mireasa extravagantă a purtat nora lui Florin Salam. Cum arată ținuta în partea de jos. Imagini de la nuntă
Scandal acasă la Ștefan Mandachi. Fosta parteneră a milionarului a sunat la Poliție, după ce acesta a refuzat să îi dea copilul 
Scandal acasă la Ștefan Mandachi. Fosta parteneră a milionarului a sunat la Poliție, după ce acesta a refuzat să îi dea copilul 
Horoscop săptămânal 8 - 14 iunie 2026. O veste neașteptată îi dă viața peste cap. O zodie este pusă la pământ. O așteaptă momente grele
Horoscop săptămânal 8 - 14 iunie 2026. O veste neașteptată îi dă viața peste cap. O zodie este pusă la pământ. O așteaptă momente grele
Cine este Diana Postică, soția lui Eugen Tomac. Este avocat și s-a născut în Republica Moldova
Cine este Diana Postică, soția lui Eugen Tomac. Este avocat și s-a născut în Republica Moldova
Horoscop 6 iunie 2026. Se reaprinde flacăra iubirii. O zodie se va întoarce la fostul partener. Iartă toate greșelile și face multe sacrificii
Horoscop 6 iunie 2026. Se reaprinde flacăra iubirii. O zodie se va întoarce la fostul partener. Iartă toate greșelile și face multe sacrificii
Observator News
Vreme severă în România: Cod galben de vijelii, descărcări electrice și grindină în aproape toată ţara
Vreme severă în România: Cod galben de vijelii, descărcări electrice și grindină în aproape toată ţara
Libertatea pentru Femei
Felicitări! Actrița din România care a anunțat că se mărită la 50 de ani, după un divorț dureros! Da, a ieșit soarele pe strada ei! Gestul surprinzător al iubitului ei a emoționat pe toată lumea
Felicitări! Actrița din România care a anunțat că se mărită la 50 de ani, după un divorț dureros! Da, a ieșit soarele pe strada ei! Gestul surprinzător al iubitului ei a emoționat pe toată lumea
Știrea serii, virală! Abia a fost ales ca premier în locul lui Bolojan și s-a aflat cel mai mare secret, cel mai important detaliu despre Eugen Tomac
Știrea serii, virală! Abia a fost ales ca premier în locul lui Bolojan și s-a aflat cel mai mare secret, cel mai important detaliu despre Eugen Tomac
Iulia Vântur, apariție fabuloasă la Cannes 2026. Diva de la Bollywood, printre cele mai comentate și lăudate ținute, dar cu cine a venit pe covorul roșu
Iulia Vântur, apariție fabuloasă la Cannes 2026. Diva de la Bollywood, printre cele mai comentate și lăudate ținute, dar cu cine a venit pe covorul roșu
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Viva.ro
Ce s-a aflat până acum despre tânăra din viața lui Rareș Cojoc pălește în fața acestei informații! La mijloc e vorba chiar și de un bărbat celebru din România. Toți au făcut ochii mari când au auzit detaliile explozive
Ce s-a aflat până acum despre tânăra din viața lui Rareș Cojoc pălește în fața acestei informații! La mijloc e vorba chiar și de un bărbat celebru din România. Toți au făcut ochii mari când au auzit detaliile explozive
S-a aflat totul despre soția lui Dominic Fritz și e știrea care a stârnit o serie de comentarii. Detaliul despre care nu s-a mai vorbit până acum
S-a aflat totul despre soția lui Dominic Fritz și e știrea care a stârnit o serie de comentarii. Detaliul despre care nu s-a mai vorbit până acum
Neașteptat ce tocmai a dezvăluit acum Lucia Bubulac: ”M-am străduit. Viața mea...”. A fost mereu discretă, dar acum rupe tăcerea
Neașteptat ce tocmai a dezvăluit acum Lucia Bubulac: ”M-am străduit. Viața mea...”. A fost mereu discretă, dar acum rupe tăcerea
Incredibil, ce transformare! Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă în prezent
Incredibil, ce transformare! Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă în prezent
Redactia.ro
Omul trimis de Putin la București a răbufnit după ce o dronă a explodat la Constanța. Mesajul fără precedent transmis de ruși
Omul trimis de Putin la București a răbufnit după ce o dronă a explodat la Constanța. Mesajul fără precedent transmis de ruși
Zodia care va avea un weekend de COSMAR!! Toata viata li se da peste cap..
Zodia care va avea un weekend de COSMAR!! Toata viata li se da peste cap..
Nicușor Dan: L-am desemnat pe Eugen Tomac pentru funcţia de premier
Nicușor Dan: L-am desemnat pe Eugen Tomac pentru funcţia de premier
Adevarul despre singura sotie a lui Cristian Pomohaci, fostul preot arestat pentru fapte grele . E o artista cunoscuta la noi . &quot;A inceput sa planga, mi-a zis...&quot;
Adevarul despre singura sotie a lui Cristian Pomohaci, fostul preot arestat pentru fapte grele . E o artista cunoscuta la noi . &quot;A inceput sa planga, mi-a zis...&quot;
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
4 zodii care atrag abundență și noroc pe 5 iunie. Jupiter în Rac deschide porțile prosperității
4 zodii care atrag abundență și noroc pe 5 iunie. Jupiter în Rac deschide porțile prosperității
Cum se spală corect prosoapele. Temperatura care elimină mirosurile neplăcute și le păstrează moi
Cum se spală corect prosoapele. Temperatura care elimină mirosurile neplăcute și le păstrează moi
10 alimente care pot reduce nivelul zahărului din sânge. Sunt recomandate persoanelor cu diabet și prediabet
10 alimente care pot reduce nivelul zahărului din sânge. Sunt recomandate persoanelor cu diabet și prediabet
Semnal de alarmă. Trei boli grave care te pot trezi frecvent la ora 3 dimineața
Semnal de alarmă. Trei boli grave care te pot trezi frecvent la ora 3 dimineața
TV Mania
S-a întâmplat la 20 de ani de la nuntă! Aurelian Temișan și Monica Davidescu au strâns 260 de invitați pentru un eveniment de colecție. Imaginile momentului!
S-a întâmplat la 20 de ani de la nuntă! Aurelian Temișan și Monica Davidescu au strâns 260 de invitați pentru un eveniment de colecție. Imaginile momentului!
Nu o mai recunoști! Gabriela Cristea s-a afișat în cel mai îndrăzneț costum de baie, după ce a dat jos 30 de kilograme. Reacția dură a internauților
Nu o mai recunoști! Gabriela Cristea s-a afișat în cel mai îndrăzneț costum de baie, după ce a dat jos 30 de kilograme. Reacția dură a internauților
Imagini spectaculoase din vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică! Detaliul din casa în care a locuit și „Zâna” înaintea Laviniei
Imagini spectaculoase din vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică! Detaliul din casa în care a locuit și „Zâna” înaintea Laviniei
Mădălina Ghenea a cucerit fotografii la Cannes 2026! Suma uluitoare plătită pentru rochia de pe covorul roșu
Mădălina Ghenea a cucerit fotografii la Cannes 2026! Suma uluitoare plătită pentru rochia de pe covorul roșu
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Operația estetică pe care Gina Pistol și-a făcut-o după ce a devenit mamă. Apariție sexy și senzuală! Ultima transformare prin care a trecut
Operația estetică pe care Gina Pistol și-a făcut-o după ce a devenit mamă. Apariție sexy și senzuală! Ultima transformare prin care a trecut
Cum arată Andreea Marin în costum de baie din două piese. Vedeta a slăbit enorm! Fanii nu au văzut-o niciodată așa dezgolită
Cum arată Andreea Marin în costum de baie din două piese. Vedeta a slăbit enorm! Fanii nu au văzut-o niciodată așa dezgolită
Cum arată acum Sânziana Buruiană, după 11 ani de alăptat fără oprire. Care este motivul pentru care nu a stopat procesul: Nu renunțăm momentan
Cum arată acum Sânziana Buruiană, după 11 ani de alăptat fără oprire. Care este motivul pentru care nu a stopat procesul: Nu renunțăm momentan
Vedetele care au slăbit după ce și-au făcut operație de micșorare a stomacului. Au topit rapid kilogramele în plus și acum arată bombă
Vedetele care au slăbit după ce și-au făcut operație de micșorare a stomacului. Au topit rapid kilogramele în plus și acum arată bombă
Libertatea
MApN, prima reacție după ce o dronă maritimă a explodat în Portul Constanța: „Este de tipul celor folosite în războiul din Ucraina”
MApN, prima reacție după ce o dronă maritimă a explodat în Portul Constanța: „Este de tipul celor folosite în războiul din Ucraina”
Fondatorul Aqua Carpatica ridică un Volcanic Spa de 67.000.000 de euro în Santorini, după ce a descoperit din greșeală un izvor termal
Fondatorul Aqua Carpatica ridică un Volcanic Spa de 67.000.000 de euro în Santorini, după ce a descoperit din greșeală un izvor termal
O familie de români și-a uitat fetița la o benzinărie din Ungaria. „Nu știe prea multe despre rudele din România”
O familie de români și-a uitat fetița la o benzinărie din Ungaria. „Nu știe prea multe despre rudele din România”
Cum pot recupera copiii romi decalajul educațional atunci când primesc sprijin structurat. Studiul, publicat într-o revistă de top mondial
Cum pot recupera copiii romi decalajul educațional atunci când primesc sprijin structurat. Studiul, publicat într-o revistă de top mondial
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton