Averea lui Raed Arafat, pusă sub sechestru de procurori în dosarul de contrabandă cu elicopterul SMURD

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Procurorii militari au instituit sechestru asupra bunurilor lui Raed Arafat în dosarul în care șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU) și alte 16 persoane sunt cercetate pentru presupuse fapte de contrabandă în legătură cu un elicopter SMURD. Potrivit anchetatorilor, prejudiciul estimat în acest caz este de aproximativ 8 milioane de lei. Raed Arafat a anunțat că va contesta măsura dispusă de procurori.

Raed Arafat are sechestru pe avere

Totodată, pe lângă sechestrul pus pe averea șefului DSU, procurorii au mai pus sechestru pe conturile Airbus România și Omniasig.

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Raed Arafat a fost pus sub acuzare alături de alte 16 persoane, în luna aprilie. Conform Parchetului Militar, dosarul vizează modul în care Inspectoratul General de Aviație a obținut sub formă de despăgubire, în 2017, un elicopter pe care l-a important în România.

Se pare că despăgubirea a venit pe fondul unui incident aviatic din 2016, când un elicopter aflat în misiune SMURD în Republica Moldova s-a prăbușit în Haragîș. România a avut de ales dacă acceptă despăgubiri în bani sau alt elicopter.

„S-a constatat că introducerea acestei aeronave în România și exploatarea sa ulterioară a avut loc fără efectuarea formalităților vamale, cu consecința producerii unei pagube bugetului de stat, de natura TVA datorat în vamă, în cuantum de 4.435.269 de lei”, potrivit comunicatului Parchetului Militar.

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Astfel, la prejudiciul inițial de 4,4 milioane de lei, se adaugă dobânzi și penalități, ajungându-se la 8 milioane de lei.

Ce spune Raed Arafat

Șeful DSU a vorbit despre momentul în care procurorii l-au pus sub acuzare și a spus că are „disponibilitate deplină de a coopera cu autoritățile competente”.

„Cu toate acestea, subliniez că, până în prezent, nu au fost prezentate niciun fel de elemente concrete care să indice existența unor fapte de natură penală. Persistența și extinderea acestor investigații cu privire la persoana mea și la activitatea mea profesională, în absența unor indicii reale și verificabile, ridică serioase semne de întrebare cu privire la temeinicia și proporționalitatea lor”, a transmis șeful DSU.

El a mai spus că includerea lui în anchetele penale ale procurorilor „apare ca fiind forțată și artifiailă”.

„O asemenea asociere nejustificată nu poate trece neobservată și este de natură să genereze consecințe semnificative asupra reputației mele, lucru care, de altfel, pare a fi urmărit în mod direct. În acest context, devine tot mai evident că aceste acțiuni depășesc cadrul strict juridic, conturând caracteristicile unei campanii de discreditare”, a mai precizat Raed Arafat.

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