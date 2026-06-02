Acuzațiile care i se aduc lui Gheorghiță Vlad, șeful Armatei. Ce calitate are în dosarul în care a fost audiat la DNA

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Șeful Statului Major al Armatei Române, generalul Gheorghiță Vlad, a fost audiat astăzi, 2 iunie, de către procurorii Direcției Naționale Anticorupția pentru mai bine de trei ore. Acesta este implicat într-un dosar în care este suspect de complicitate la uzurparea funcției. Iată ce acuzații i se aduc.

Gheorghiță Vlad, audiat la DNA. Ce acuzații i se aduc

Șeful Armatei a ieșit de la audierile DNA, însă nu a răspuns la întrebările jurnaliștilor.

Conform DNA, șeful Statului Major al Apărării, Gheorghiță Vlad, a fost informat de procurorii militari că are calitatea de suspect într-un dosar penal privind complicitatea la uzurparea funcției.

Citește și: Un bărbat i-a furat identitatea lui Nicușor Dan ca să obțină bilete gratis la concerte. Președintele a depus plângere împotriva lui

Procurorii spun că este vorba despre o situație din iulie 2025, când general a facilitat emiterea și semnarea unei solicitări către Ministerul Educației pentru a suplimenta locurile finanțate de la buget la UNEFS București.

Procurorii spun că demersul ar fi făcut de o structură care nu avea atribuții legale în acest sens, pentru că această competență revenea exclusiv Direcției Generale Management Resurse Umane din MApN.

Ancheta relevă că în urma solicitării, s-au suplimentat locurile la buget cu 20, astfel încât candidații admiși inițial pe locuri cu taxă au fost transferați pe locuri finanțate de stat.

Citește și: Mitropolitul Basarabiei, în centrul unui scandal sexual. Cum a fost filmat Înaltpreasfințitul Petru

Decizia a afectat interesele Ministerului Apărării și ar fi creat un folos necuvenit pentru cei 20 de candidați.

Ce spune DNA

Se pare că dintre aceștia, trei ar urma să fie încadrați ca ofițeri în MApN după ce și-ar fi terminat studiile.

„În acest moment, Direcția Națională Anticorupție desfășoară activități specifice de verificare. Pentru a nu influența acțiunile aflate în desfășurare, Statul Major al Apărării nu poate face comentarii suplimentare. Instituția cooperează pe deplin cu autoritățile abilitate și va comunica informațiile care pot fi făcute publice, în condițiile legii”, a transmis Statul Major al Apărării la scurt timp după ce generalul Gheorghiță Vlad a intrat la audieri.

Citește și: Polițist, ucis de propriul fiu la Piatra Neamț. Bărbatul a fost înjunghiat de mai multe ori, în plină stradă

Gheorghiță Vlad a fost învestit ca șef al Statului Major al Apărării pe 30 noiembrie 2023. El a ocupat înainte funcția de locțiitor al șefului Statului Major al Apărării, iar în perioada 2020-2022 a deținut funcția de locțiitor pentru operații și instrucție în aceeași instituție.

Urmărește-ne pe Google News