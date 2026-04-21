Raed Arafat ar fi audiat la Parchetul Militar după achiziția unui elicopter SMURD

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, ar fi fost audiat marți, 21 aprilie, la Parchetul Militar, într-un dosar privind cumpărarea unui elicopter de către Inspectoratul General pentru Aviație, conform unor surse juridice citate de Agerpres.

Sursele citate spun că ar fi vorba despre o achiziție efectuată în 2017 în care prejudiciul estimat ar fi de aproximativ 1 milion de euro.

Procurorii Parchetului Curții Militare de Apel București au descins la finalul finalul lunii martie la sediul Departamentului pentru Situații de Urgență, condus de doctorul Raed Arafat. Aceștia au ridicat mai multe documente, dar și telefoanele mobile ale unor angajați.

Raed Arafat a precizat atunci că procurorii au „cerut niște documente care urmează să fie trimise și au luat câteva telefoane”.

Șeful DSU a numit drept false sau „grav scoase din context” informațiile conform cărora ar avea implicare în activitățile ilicite.

Raed Arafat acuză procurorii militari că duc o campanie de discreditare la adresa lui.

Acesta a spus că includerea numelui său în anchete penale este „artificială”.

Anterior, a existat informația falsă conform căreia Raed Arafat ar fi audiat într-un dosar de angajări fictive la DSU.

Totuși, Raed Arafat a fost audiat într-un alt dosar. Se pare că după incidentul aviatic din Sutghiol, autoritățile din Marea Britanie au trimis către SMURD un elicopter nou în 2017. Conform unor surse citate de Digi24, elicopterul nu ar fi urmat procedurile vamale de import, iar Parchetul Militar spune că trebuia achitată TVA în valoare de 1 milion de euro.

Totuși, DSU ar fi primit un document oficial care ar arăta că nu trebuie să plătească TVA pentru elicopter.

Acum, Parchetul Militar consideră că Raed Arafat este complice la infracțiunea de contrabandă.

„Subliniez că, până în prezent, nu au fost prezentate niciun fel de elemente concrete care să indice existența unor fapte de natură penală. Persistența și extinderea acestor investigații cu privire la persoana mea și la activitatea mea profesională, în absența unor indicii reale și verificabile, ridică serioase semne de întrebare cu privire la temeinicia și proporționalitatea lor”, a transmis șeful DSU.

„O asemenea asociere nejustificată nu poate trece neobservată și este de natură să genereze consecințe semnificative asupra reputației mele, lucru care, de altfel, pare a fi urmărit în mod direct. În acest context, devine tot mai evident că aceste acțiuni depășesc cadrul strict juridic, conturând caracteristicile unei campanii de discreditare”, a mai precizat Raed Arafat.

