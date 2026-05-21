Un lift s-a prăbușit în clădirea Ministerului Transportului. Anchetă după ce trei persoane au fost transportate la spital

Un lift din cadrul clădirii Ministerului Transportului a căzut în gol joi, 21 mai. Șapte persoane se aflau în ascensorul care s-a prăbușit la Palatul CFR, unde se află sediul central al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. Trei persoane au fost transportate la spital și urmează să fie deschisă o anchetă.

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a transmis că liftul a căzut în gol câteva etaje. Totodată, persoanele aflate în ascensor nu au suferit răni grave, a transmis MTI.

„În cursul dimineții de astăzi, 21.05.2026, la nivelul unui ascensor care deservește clădirea PALAT CFR s-a întâmplat un incident tehnic. Liftul a căzut în gol câteva etaje. Menționăm că în lift se aflau persoane care sunt angajate în incinta clădirii.Din fericire persoanele aflate în ascensor nu au suferit răni grave”, a transmis MTI.

După incident, toate lifturile din Palatul CFR au fost oprite.

„În prezent s-a luat decizia ca toate lifturile din incinta Palat CFR să fie oprite pentru verificări suplimentare. Totodată, s-a constituit o comisie internă de anchetă care să verifice toate împrejurările în care s-a produs incidentul”, potrivit sursei citate.

Ce s-a întâmplat

Conform unor surse citate de Libertatea, compania care asigura mentenanța lifturilor ar fi efectuat cu o zi înainte mai multe lucrări, iar muncitorii au schimbat niște cabluri la liftul care astăzi a căzut în gol.

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a precizat că au fost șapte persoane în lift, doi bărbați și cinci femei, la momentul în care s-a produs incidentul la Palatul CFR.

„Tocmai acum am primit ultima informare. Este vorba despre 7 persoane aflate în lift, 2 bărbați și cinci femei. Cinci femei, transportate la spital”, a precizat Raed Arafat. Dintre persoanele transportate la spital, două sunt cu suspiciuni de fractură.

Persoanele rănite au suferit, după cum urmează:

bărbat 38 ani transportat la Spitalul Militar Central cu fractură membru drept inferior;

femeie 42 ani transportată la Spitalul Universitar cu fractură membru drept inferior;

femeie 46 ani transportata la Spitalul Militar Central cu dureri în zona membrului inferior stâng;

femeie 53 ani care prezintă dureri în zona membrelor inferioare;

femeie 33 ani care prezintă dureri în zona membrului inferior drept (zona gleznei).

Șeful DSU a precizat că urmează să fie investigate cauzele producerii incidentului și urmează să fie verificat ascensorul.

ISU București-Ilfov a anunțat că toate persoanele au fost scoase din interiorul liftului. Pompierii au intervenit cu două echipaje SMURD și două autospeciale de stingere.

„În acest moment sunt 3 persoane care vor fi transportate la spital pentru investigatii suplimentare, ca urmare a acuzelor medicale”, potrivit sursei citate.

