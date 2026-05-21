Influencerița Francisca Roberta impușcată mortal în plină stradă

Francisca Roberta, o tânără de doar 21 de ani, extrem de populară pe rețelele de socializare din Brazilia, a fost împușcată mortal săptămâna trecută, generând un val de șoc în lumea creatorilor de conținut din America Latină.

Atacul s-a petrecut sub privirile neputincioase ale comunității locale din Coelho Neto, un municipiu situat în regiunea de nord-est a țării. Tânăra, care își construise o comunitate solidă în mediul online, a căzut victimă unui atac violent care a declanșat imediat o anchetă de proporții a autorităților braziliene.

Atacatorii au tras de pe motocicletă

Tragicul eveniment s-a desfășurat cu o rapiditate șocantă. Conform primelor date oferite de anchetatori și publicate de principalele canale de știri locale, Roberta se afla în locuința sa în momentul în care doi indivizi pe o motocicletă s-au apropiat de proprietate. Fără să ezite, aceștia au deschis focul direct asupra tinerei, rănile provocate fiind incompatibile cu viața.

După comiterea faptei, suspecții au fugit în trombă de la fața locului, însă forțele de ordine au acționat rapid. La scurt timp, poliția a reușit să îl localizeze pe unul dintre atacatori, moment în care s-a dezlănțuit un adevărat haos pe străzile din Coelho Neto.

Reprezentanții poliției au oferit detalii despre modul în care suspectul a fost neutralizat în urma unei confruntări armate directe.

„Suspectul a schimbat focuri de armă cu autoritățile, în timpul cărora a fost împușcat, murind la fața locului”, au transmis jurnaliștii de la publicația g1, citând surse din cadrul anchetei.

Ulterior, s-a descoperit că individul ucis de polițiști era deja o figură cunoscută în lumea interlopă locală, fiind investigat pentru o serie de alte omoruri comise în regiune.

O răzbunare din trecut? Legătura cu asasinarea soțului ei

Anchetatorii nu exclud nicio ipoteză și încearcă acum să lege firele unui trecut marcat deja de violență. Aceasta nu a fost prima dată când Francisca Roberta a fost ținta unui atac armat. În anul 2023, ea a trecut printr-o experiență similară, care s-a terminat însă tragic pentru partenerul ei de viață.

„Poliția investigează dacă moartea Robertei este conectată cu decesul soțului ei, Fernando Rocha, care a fost împușcat și ucis în 2023”, notează raportul oficial preluat de presa braziliană.

La vremea respectivă, influențărița a fost și ea împușcată, însă a avut un noroc incredibil și a reușit să supraviețuiască miraculos rănilor suferite. Din păcate, de data aceasta, agresorii s-au asigurat că își duc planul la bun sfârșit.

Camerele de supraveghere și ultimele mesaje din online

În timp ce investigația continuă în ritm alert, criminaliștii încearcă să adune probe solide pentru identificarea celui de-al doilea suspect aflat încă în libertate. Analiza tehnologică joacă un rol crucial în acest moment al anchetei.

„Poliția revizuiește imaginile de pe camerele de securitate ca parte a investigației lor”, au confirmat reporterii CNN Brasil, făcând referire la înregistrările din jurul casei victimei.

Pe plan virtual, vestea morții Robertei a picat ca un trăsnet peste cei peste 12.000 de urmăritori de pe contul principal de Instagram, unde tânăra promova un stil de viață activ și împărtășea momente emoționante alături de mama sa. Ea mai gestiona un cont secundar, dedicat exclusiv pasionaților de fitness și nutriție.

Ultima ei interacțiune cu platforma a avut loc pe 13 mai, când a publicat un carusel de fotografii de la aeroport și de la fereastra unui avion, o imagine care acum pare o metaforă dureroasă a unei plecări definitive.

Secțiunea de comentarii a ultimei sale postări s-a transformat rapid într-un spațiu de pelerinaj digital și durere. Sute de fani au lăsat mesaje de condoleanțe și omagii pentru tânăra care s-a stins mult prea devreme.

„Odihnește-te în pace!”, a scris unul dintre fanii devastați de veste, în timp ce un alt urmăritor a lăsat un mesaj simplu, dar plin de încărcătură emoțională, reprezentat prin emoticoane de doliu.

Foto – Instagram

