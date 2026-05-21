Vanessa Trump, diagnosticată cu cancer la sân. Fosta noră a lui Donald Trump este mama a cinci copii

Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.
Vanessa Trump, în vârstă de 48 de ani, a anunțat miercuri, 20 mai, că a fost diagnosticată cu cancer la sân. Fosta soție a lui Donald Trump Jr. a dezvăluit că în prezent urmează un tratament pentru a învinge boala.
Vanessa Trump, fost soție a lui Donald Trump Jr., a împărtășit o veste emoționantă pe 20 mai, dezvăluind pe Instagram că a fost diagnosticată cu cancer la sân. La doar 48 de ani, aceasta a confirmat că a fost supusă unei intervenții chirurgicale în această săptămână și că urmează un plan de tratament sub atenta îngrijire a echipei sale medicale.
„Am fost recent diagnosticată cu cancer la sân. Deși nu este o veste pe care cineva să o aștepte, lucrez îndeaproape cu echipa mea medicală pentru a stabili un plan de tratament”, a scris fosta noră a lui Donald Trump pe rețelele sociale.
Cu o atitudine plină de speranță, ea a exprimat recunoștință față de doctorii săi și față de cei dragi care îi sunt aproape în această perioadă dificilă.
Printre cei care i-au oferit suport public se numără și Ivanka Trump, sora fostului său soț, care a comentat pe Instagram: „Mă rog pentru forța ta continuă și pentru o recuperare rapidă. Te iubesc, mama”.
Aceste vești vin într-un moment sensibil pentru Vanessa Trump, după ce iubitul său, celebrul jucător de golf Tiger Woods, s-a întors recent în Florida, pe 13 mai, după o perioadă de tratament de șase săptămâni în străinătate.
Woods, în vârstă de 50 de ani, a fost implicat într-un accident auto și a fost acuzat de conducere sub influența alcoolului, acuzații pentru care a pledat nevinovat pe 31 martie, conform documentelor obținute de People.