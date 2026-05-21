Vanessa Trump, diagnosticată cu cancer la sân. Fosta noră a lui Donald Trump este mama a cinci copii

Vanessa Trump, în vârstă de 48 de ani, a anunțat miercuri, 20 mai, că a fost diagnosticată cu cancer la sân. Fosta soție a lui Donald Trump Jr. a dezvăluit că în prezent urmează un tratament pentru a învinge boala.

Vanessa Trump, fost soție a lui Donald Trump Jr., a împărtășit o veste emoționantă pe 20 mai, dezvăluind pe Instagram că a fost diagnosticată cu cancer la sân. La doar 48 de ani, aceasta a confirmat că a fost supusă unei intervenții chirurgicale în această săptămână și că urmează un plan de tratament sub atenta îngrijire a echipei sale medicale.

„Am fost recent diagnosticată cu cancer la sân. Deși nu este o veste pe care cineva să o aștepte, lucrez îndeaproape cu echipa mea medicală pentru a stabili un plan de tratament”, a scris fosta noră a lui Donald Trump pe rețelele sociale.

Cu o atitudine plină de speranță, ea a exprimat recunoștință față de doctorii săi și față de cei dragi care îi sunt aproape în această perioadă dificilă.

„Rămân concentrată și plină de speranță, înconjurată de dragostea și sprijinul familiei mele, al copiilor mei și al celor mai apropiați mie”, a continuat ea.

Vanessa Trump are cinci copii alături de fostul său soț: Kai (19 ani), Donald (17 ani), Tristan (14 ani), Spencer (13 ani) și Chloe (11 ani).

„Vă mulțumesc pentru bunătatea și sprijinul vostru, înseamnă mai mult decât pot exprima. Vă rog să-mi respectați intimitatea în timp ce mă concentrez pe sănătatea și recuperarea mea”, a adăugat ea.

Ivanka Trump, alături de fosta ei cumnată

Printre cei care i-au oferit suport public se numără și Ivanka Trump, sora fostului său soț, care a comentat pe Instagram: „Mă rog pentru forța ta continuă și pentru o recuperare rapidă. Te iubesc, mama”.

Aceste vești vin într-un moment sensibil pentru Vanessa Trump, după ce iubitul său, celebrul jucător de golf Tiger Woods, s-a întors recent în Florida, pe 13 mai, după o perioadă de tratament de șase săptămâni în străinătate.

Woods, în vârstă de 50 de ani, a fost implicat într-un accident auto și a fost acuzat de conducere sub influența alcoolului, acuzații pentru care a pledat nevinovat pe 31 martie, conform documentelor obținute de People.

Un apropiat al cuplului a declarat că Tiger Woods „a luat în serios această călătorie și este hotărât să continue procesul de recuperare și să lase în urmă acest capitol”.

Vanessa Trump, care are o relație serioasă cu sportivul, dorește să îl sprijine în eforturile sale de a merge înainte, departe de scandalurile publice care le-au afectat viețile.

„Vanessa și Tiger sunt îndrăgostiți, încă foarte apropiați și fericiți să fie împreună”, a adăugat sursa.

Sursă foto: Profimedia

