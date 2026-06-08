Donald Trump a jignit-o pe jurnalista Kristin Welker pe care a numit-o „proastă”. Președintele american a părăsit brusc interviul

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Donald Trump a întrerupt interviul cu jurnalista Kristen Welker în Wisconsin, după ce a acuzat NBC News de părtinire și a numit-o „proastă” și „coruptă”.

Donald Trump a părăsit un interviu tensionat cu Kristen Welker

Donald Trump a atras din nou atenția publicului printr-un gest neașteptat în timpul unui interviu acordat jurnalistei NBC, Kristen Welker. Incidentul, care a avut loc într-o fermă din Wisconsin, a fost marcat de tensiuni și remarci dure ale președintelui american.

Într-un decor rustic, cu baloți de fân și un tractor pe fundal, interviul programat să dureze o oră s-a transformat rapid într-un schimb tensionat de replici. Sub ploaia torențială care se revărsa peste structura metalică, Trump a făcut câteva observații despre vreme, întrebând: „Ăsta e vânt sau ce?” și „Auziți tunetele?”

Deși jurnalista a sugerat întreruperea interviului, Donald Trump a insistat: „Băieți, nu. Oamenii vor înțelege, suntem la o fermă”.

Tensiunile au escaladat când Kristen Welker a început să-l întrebe despre Iran și despre fondul „împotriva instrumentalizării” justiției, inițiativă lansată de administrația Trump și finanțată de contribuabilii americani.

Fondul este prezentat de administrație ca o măsură menită să sprijine victimele unei presupuse justiții părtinitoare din timpul mandatului lui Joe Biden. Trump, vizibil deranjat, a criticat NBC News, acuzând-o că publică „sondaje false” și că susține o agendă „progresistă”.

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Președintele american a acuzat postul de televiziune că susține „un idiot ca Biden”

„Îmi place această idee (fondul – n.r.), pentru că oameni ca voi, această presă mincinoasă și coruptă, acești jurnaliști fără scrupule care susțin un idiot ca Biden… Au distrus vieți. Au trimis la închisoare oameni care nu au făcut nimic greșit”, a declarat Donald Trump.

Momentul culminant al interviului a fost atins când președintele american, iritat de insistențele jurnalistei, a ripostat cu o remarcă jignitoare: „Ori ești coruptă, ori proastă”.

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Ulterior, s-a ridicat și a părăsit interviul, lăsând echipa de filmare și pe Kristen Welker în încercarea de a-l convinge să revină.

Cu toate acestea, duminică, jurnalista a anunțat public că a discutat cu Donald Trump despre obstacolele meteorologice din timpul interviului și că președintele „a fost de acord” să-i acorde o nouă oportunitate de dialog.

De la revenirea sa la Casa Albă pe 20 ianuarie 2025, Donald Trump și-a intensificat atacurile asupra presei tradiționale, pe care o acuză frecvent de propagarea „știrilor false” și de corupție. Mai mult, administrația sa a luat măsuri drastice împotriva jurnaliștilor și publicațiilor, inclusiv prin restricții și procese juridice.

Sursă foto: Captură video

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