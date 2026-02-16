Ce spune Cristian Tudor Popescu despre participarea lui Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace al lui Trump: „România la clasa a doua”

Cristian Tudor Popescu a vorbit despre participarea României la Consiliul pentru Pace organizat de Donald Trump în calitate de observator. Gazetarul a spus că președintele Nicușor Dan a anunțat că va fi prezent la Washington, însă evenimentul nu e deloc importantă, pentru că țara noastră are doar rol de observator.

CTP, declarație despre prezența lui Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace

Gazetarul Cristian Tudor Popescu spune că România nu contează după ce Nicușor Dan a anunțat că va fi prezent la Washington, la prima ședință a Consiliului pentru Pace inițiat de Donald Trump.

„România la clasa a doua. Prin prezența lui N. Dan în clubul privat al lui Trump (statutul de observator nu înseamnă nimic, contează prezența președintelui) alături, din toată Europa, de Ungaria, Bulgaria și Kosovo, România se consacră politic (nu militaro-strategic) în poziția de țară de clasa a doua, sau viteza a doua, în UE”, a scris CTP pe Facebook duminică, 15 februarie.

El a mai spus că vizita lui Nicușor Dan la Casa Albă anunțată încă din 2025 este una incertă și „nu e garantată”.

„Și nu e garantată deloc mult vânturata primire a lui N. Dan la Casa Albă. Din ce în ce mai în urma Poloniei, care nu se duce la Trump, dar păstrează respectul Americii și al Europei”.

Ce spune CTP despre poziția României în politica internațională

Cristian Tudor Popescu a spus că deși țara noastră nu exercită nicio influență în politica internațională, ar putea avea un avantaj strategic în ochii altora, datorită resurselor naturale.

„Eu mai sper doar ca metalele astea rare, pe care le-am avea, să intereseze pe cineva”, a scris gazetarul.

Președintele SUA, Donald Trump, a inițiat în luna ianuarie un așa-numit „Consiliu pentru Pace. Evenimentul se vrea a fi o inițiativă pentru promovarea păcii și a stabilității, menită să soluționeze conflictele globale.

Consiliul va fi condus de el însuși, iar țările invitate au un mandat de trei ani, iar ca să devină memo re permanente trebuie să plătească un miliard de dolari.

Aproximativ 60 de state au primit invitații, iar până acum au acceptat doar 25.

Președintele Nicușor Dan a anunțat că a acceptat invitația lui Donald Trump și va merge pe 19 februarie la Washington, la prima reuniune a Consiliului pentru Pace. Totuși, România va avea doar rolul observator în acest Consiliu. Țara noastră va participa la discuții, dar nu va avea drept de vor la deciziile finale.

