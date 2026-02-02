Cristian Tudor Popescu, după ce Raed Arafat a propus interzicerea accesului minorilor la rețelele sociale, iar Cătălin Predoiu s-a opus: „Cel puțin la fel de periculoase ca drogurile”

Propunerea de a limita accesul copiilor la rețelele sociale a stârnit reacții contradictorii în spațiul public, iar jurnalistul Cristian Tudor Popescu a intervenit tranșant în dezbatere, printr-o postare pe Facebook cu titlul sugestiv: „Drogurile adulților, injectate copiilor”. Mesajul său critică nu doar pozițiile autorităților, ci și responsabilitatea adulților care, în opinia sa, au creat o criză ce scapă deja de sub control.

Cristian Tudor Popescu, despre pericolul rețelelor sociale

Cristian Tudor Popescu pornește de la propunerea lui Raed Arafat, pe care o descrie drept „clară, drastică și argumentată”, privind interzicerea accesului minorilor sub 15–16 ani la platforme precum TikTok, YouTube, Meta sau X. În opoziție, ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, declară că „de principiu, nu sunt pentru interdicții”.

„Dr. Raed Arafat propune, clar, drastic și argumentat, interzicerea accesului minorilor sub 15-16 ani la rețele ca TikTok, Youtube, Meta, X. Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, e contra, anunțându-ne că „De principiu, nu sunt pentru interdicții”. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, se plasează undeva la mijloc: „Accesul minorilor să fie reglementat și controlat de autorități, precum și de părinți”, a scris CTP pe pagina sa de Facebook.

Gazetarul ironizează această poziție și se întreabă „ce caută la ministerul Interdicțiilor un liber-schimbist”, subliniind că Poliția și Jandarmeria se ocupă tocmai cu coerciția aplicată celor care încalcă legea. Jurnalistul face o comparație dură: „Rețelele sus-menționate sunt cel puțin la fel de periculoase ca drogurile”, întrebând provocator de ce nu se discută, în acest caz, și despre liberalizarea consumului de droguri pentru minori.

Referitor la argumentul conform căruia interdicțiile sunt greu de aplicat, Cristian Tudor Popescu îl respinge categoric: „Nu trebuie să inventăm apa caldă”, arătând că state precum Australia, Franța, Marea Britanie sau Norvegia au deja soluții funcționale, iar Uniunea Europeană se pregătește să legifereze un cadru comun.

CTP, despre temerile lui Cătălin Predoiu

Un alt argument adus de ministrul Predoiu este riscul unei „lumi orwelliene”. Cristian Tudor Popescu consideră însă că această temere ignoră realitatea: „Nu bagă de seamă că suntem deja într-o lume orwelliană, în care Big Brother este Internetul”.

În ceea ce privește rolul părinților, jurnalistul este la fel de critic. Ministrul Sănătății vede părinții drept un factor activ de control, însă CTP afirmă direct: „Părinții nu sunt soluția, sunt problema”.

El susține că „dureros de mulți dintre ei s-au intoxicat cu TikTok” și că este nerealist să li se ceară să valideze sau să limiteze accesul copiilor la un mediu care i-a capturat deja.

„În opinia mea, copiii ajung să se drogheze cu telefonul și cu stupefiante, ajung să omoare, din pricina relației cu părinții. Care îi aruncă în brațele singurătății și monștrilor ei deoarece comunică prost sau deloc cu cei pe care i-au adus pe lume fără să știe exact de ce. Asemenea genitori nu mai pot să-i îndrepte pe calea cea bună, nu mai pot să-i ajute decât, eventual, cumpărându-le la 18 ani un bolid de lux cu care să ucidă pe străzi și plătind apoi avocați care să-i facă scăpați”, a precizat Cristian Tudor Popescu.

Cristian Tudor Popescu atacă sistemul educației

Invocarea educației ca soluție este, în opinia lui Cristian Tudor Popescu, complet ruptă de realitate. „Sistemul Educației din România este praf și pulbere”, afirmă el, amintind de numărul mare de analfabeți funcționali și de violențele din școli, „peste 1.600 numai anul trecut”.

„Dl Predoiu consideră că soluția este educarea. Frumos, dar sistemul Educației din România este praf și pulbere. Produce un număr impresionant de analfabeți funcțional și violențe în școală – peste 1.600 numai anul trecut. Chiar dacă, prin absurd, s-ar începe de mâine reformarea eficace a Educației, 10 ani e un termen optimist pentru a obține rezultate semnificative. Or, avem, în clipa de față, generații de copii și adolescenți contaminați sau în curs de. Asta pentru că, de ani de zile, stăpânirea nu a arătat vreun interes reglementării accesului la net.

Concluzia jurnalistului este fără echivoc: „Aceasta fiind situația critică, creată de adulți, nu de copii, singura soluție de încercat este interzicerea severă, fie și temporară, pentru câțiva ani”.

