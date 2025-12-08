Cristian Tudor Popescu, despre rezultatul alegerilor pentru Primăria Capitalei. „Drulă a reușit să mă dezguste mai mult decât Anca Alexandrescu!”

Cristian Tudor Popescu a analizat rezultatele alegerilor pentru Primăria Capitalei. Acesta a criticat prezența extrem de scăzută la urne și a subliniat că adevăratul „înfrânt” al acestor alegeri este democrația. Totodată, CTP și-a exprimat dezgustul față de modul în care a acționat candidatul USR, Cătălin Drulă.
Potrivit datelor oficiale, prezența la vot a fost de doar 32,71%, una dintre cele mai mici din ultimele trei decenii. Cristian Tudor Popescu a atras atenția că este „de departe cea mai mică prezență la care a fost ales vreodată un primar general al Bucureștiului”.
„După părerea mea, înfrântul detașat este votul, democrația, chiar (…). În acest moment, în care România se află într-o situație atât de dificilă pe toate planurile, economic, social, situația individuală a oamenilor este foarte grea, într-un astfel de moment, faci apel la democrație să te ajute, nu? Că de aia este democrație”, a declarat CTP la Europa FM, citat de Hotnews.ro.
Jurnalistul și-a exprimat „dezgustul” față de modul în care a acționat candidatul USR, acuzându-l de incoerență și lipsă de credibilitate. „Drulă a reușit să mă dezguste mai mult decât Anca Alexandrescu. După ce l-a insultat în toate felurile pe Ciprian Ciucu, l-a denigrat, l-a calomniat (…), vine și vorbește acum ca și cum ar fi fost șeful de campanie al lui Ciprian Ciucu. Ăsta a fost discursul, de șef de campanie al lui Ciprian Ciucu”, a afirmat CTP.
Cristian Tudor Popescu a remarcat și scorul Ancăi Alexandrescu, pe care l-a considerat o performanță obținută exclusiv prin notorietatea personală: „Să știți că a realizat foarte mult doamna Alexandrescu, 20%, folosindu-și exclusiv brandul personal. Asta este o adevărată trambulină, un piedestal este acel 20%, de pe care nu poate decât să urce în continuare (…) e o performanță îngrijorătoare, bineînțeles, pentru că nu a avut pic de discurs legat de Capitală, de primărie, de aspecte administrative”, a mai spus jurnalistul.
Foto – Facebook
Newsletter zilnic Unica
Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.