Cristian Tudor Popescu, reacție acidă după ce președintele Nicușor Dan a cerut reexaminarea legii anti-extremism: „Mintea doare și mai tare"

Cristian Tudor Popescu, reacție acidă după ce președintele Nicușor Dan a cerut reexaminarea legii anti-extremism: „Mintea doare și mai tare”

Oana Savin
.

Cristian Tudor Popescu critică dur poziția președintelui Nicușor Dan față de legea anti-extremism. Jurnalistul se întreabă dacă există ‘ceva întunecos și rece’ în atitudinea lui Dan, care a cerut reexaminarea legii.

Cristian Tudor Popescu critică dur poziția lui Nicușor Dan față de legea anti-extremism

Președintele Nicușor Dan a cerut reexaminarea legii anti-extremism, stârnind reacții puternice. Jurnalistul Cristian Tudor Popescu (CTP) a criticat dur această decizie, punând sub semnul întrebării motivațiile președintelui.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, CTP se întreabă dacă există „ceva «întunecos și rece» în dl Nicușor Dan”, făcând referire la insistența cu care acesta contestă legea pentru combaterea extremismului, aprobată recent de Parlament.

Jurnalistul subliniază că Nicușor Dan este „singura persoană din conducerea României care are această atitudine” și critică argumentele președintelui, considerându-le nefondate.

„Spuneam că nu înțeleg insistența cu care președintele Dan contestă legea pentru combaterea extremismului, aprobată de Parlament. Este singura persoană din conducerea României care are această atitudine. Nici măcar AUR n-a comentat împotriva legii. Căci, dl Dan dorește ca o organizație din Făgărașul său natal, care conține niște legionari, să nu fie considerată legionară, ci de comemorare a rezistenței din munți. Pentru asta aduce niște justificări-temeri care ar fi de râs, dacă n-ar fi de plâns: vai!, nu carecumva „să fie cineva condamnat că răspândește scrieri ale lui Filimon, Alecsandri, Budai Deleanu, Eminescu, Creangă, Shakespeare, Charles Dickens, Walter Scott, Joseph Conrad!, care includ idei xenofobe”. Exact așa! Toți acești scriitori au fost publicați în nenumărate ediții, de sute de mii de exemplare, fără să fie cineva amendat pentru asta, darmite să facă închisoare de la 1 la 5 ani!”, a scris Cristian Tudor Popescu în mediul online.

„În plus, legea prevede clar: „Nu constituie infracțiune fapta prevăzută la articolele care o sancționează, dacă este săvârșită în interesul artei, științei, cercetării, educației sau în scopul dezbaterii publice”. Cu o încăpățânare uluitoare, N. Dan nu se lasă: „Transmiterea unei opere literare între doi particulari care nu sunt artiști sau cercetători în scopul unui interes personal față de respectiva operă literară nu se încadrează în excepția prevăzută de lege”. Adică, Popescu îi împrumută lui Ionescu Doina lui Eminescu și e pericol să fie arestați amândoi! Te doare mintea”, a continuat gazetarul.

CCR a respins astă-vară, în unanimitate, precedenta contestație la lege a președintelui Dan. Ceea ce nu-l împiedică să ia acum totul de la capăt, retrimițând legea în Parlament. Mintea doare și mai tare”, a mai spus Cristian Tudor Popescu.

Controversa decorării unui veteran

CTP aduce în discuție și un alt episod controversat – decorarea de către Nicușor Dan, pe 1 Decembrie, a militarului veteran Ion Vasile Banu. Jurnalistul acuză că acesta a făcut parte dintr-o „armată de criminali a lui Hitler” care a comis atrocități în Al Doilea Război Mondial.

El detaliază pogromurile de la Iași și Odesa din 1941, în care au fost uciși mii de evrei civili. CTP afirmă că „din așa ceva a făcut parte Ion Vasile Banu” și că decorarea sa a stârnit proteste din partea Comunității Evreiești din România și a unor organizații internaționale.

Pe 1 Decembrie însă, domnia-sa a comis un act de aceeași natură, dar mult mai grav. L-a decorat pe militarul veteran Ion Vasile Banu deoarece a luptat în 1941 pentru „eliberarea Basarabiei” și a ajuns „până la cotul Donului”. Oameni buni, în 1941 armata română a comis unele dintre cele mai abominabile crime din Al Doilea Război Mondial: pogromurile de la Iași, 27-30 iunie, și Odesa, 22-25 octombrie. La Iași, peste 13.000 de evrei civili, de la fașă, la barbă albă, au fost uciși în propriile case și pe străzi. Alții au fost deportați în vagoane de vite. La Odesa, pentru că nu au fost în stare să-i prindă pe sovieticii autori ai unei explozii la Comandamentul Militar, soldații români au împușcat, spânzurat, ars de vii 19.000 de civili evrei și „suspecți” luați la întâmplare. De fapt, totul se înscria într-un plan stabilit încă înainte de trecerea Prutului, din ordinul lui Ion Antonescu, numit „Curățarea terenului”, adică exterminarea evreilor din Basarabia”, a povestit gazaterul.

Din așa ceva a făcut parte Ion Vasile Banu. După ce contestația sus-amintită a stârnit protestul vehement al Comunității Evreiești din România, acum decorarea lui Banu a fost condamnată de istorici și organizații internaționale – pur și simplu e vorba de un soldat din armata de criminali a lui Hitler”, a subliniat el.

Cristian Tudor Popescu și-a încheiat postarea cu o întrebare pentru urmăritorii săi: „Dumneavoastră ce credeți despre toate astea? E ceva „întunecos și rece” în dl Nicușor Dan?

