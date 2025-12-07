Daniel Băluță, optimist în fața secției de hotare. Mesajul transmis de candidat: „De mâine, să ne apucăm să construim un oraș așa cum ne dorim”

În ziua alegerilor locale din București, Daniel Băluță s-a prezentat la urne cu optimism. El a accentuat importanța construirii unui oraș conform aspirațiilor cetățenilor, menționând proiectele sale anterioare ca exemplu de progres.

Daniel Băluță, la urnele de vot

Daniel Băluță s-a prezentat la secția de votare în jurul orei 12:00, iar la scurt timp a făcut și câteva declarații de presă. Candidatul PSD a mers la vot alături de soția lui, Andreea Mihaela Băluță, ambii alegând ținute lejere formate din pantaloni și geci groase.

La fel ca ceilalți candidați, după vot, actualul primar al Sectorului 4 a făcut câteva declarații de presă, moment în care a subliniat importanța rezultatelor concrete pentru oraș.

„Este o zi specială pentru noi toți. Le mulțumesc bucureștenilor care participă astăzi la vot, celor care au fost alături de mine în campanie. A venit timpul ca rezultatele să fie cele care contează. Liniile de tramvai, spitalele, școlile sunt cele care contează. Mai presus este vorba despre oameni. Tot ce trebuie să se întâmple în acest oraș dominat de haos și ceartă, lucrurile astea trebuie să înceteze. De mâine, să ne apucăm să construim un oraș așa cum ne dorim. Cetățenii din Sectorul 4 să se prezinte în număr cât mai mare la vot, să continuăm proiectele. Nimic nu îi împiedică pe cetățeni. Sunt convins că vor veni mulți bucureșteni la vot și rezultatele sunt cele care vor prima. Să avem cu toții în minte speranța bazată pe cartea de vizită a fiecărui candidat”, a declarat Daniel Băluță.

Primarul, apel la cetățenii sectorului 4

Candidatul PSD a făcut apel la cetățenii din Sectorul 4 să se prezinte în număr cât mai mare la vot. El și-a exprimat încrederea că mulți bucureșteni vor participa la scrutin și că rezultatele vor fi cele care vor conta în final.

Băluță a ținut să reamintească cetățenilor de realizările sale din mandatul de primar al Sectorului 4.

„Am făcut metrou, spitale, școli”, a afirmat el, prezentându-și cartea de vizită ca pe un „simbol al optimismului” și al dorinței de schimbare în București.

Daniel Băluță a subliniat importanța speranței și a încrederii în experiența candidaților. El a îndemnat alegătorii să ia în considerare realizările concrete ale fiecărui candidat atunci când își exercită dreptul de vot.

În încheierea declarațiilor sale, candidatul PSD a exprimat încrederea că rezultatele votului vor reflecta dorința bucureștenilor pentru o schimbare pozitivă în administrarea orașului.

Sursă foto: Facebook

