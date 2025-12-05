Premierul României, Ilie Bolojan, s-ar fi căsătorit în secret cu partenera sa de viață. Vestea a ieșit la iveală în timpul unei vizite oficiale la Viena, unde a fost însoțit de soția sa, Ioana.

Premierul României, Ilie Bolojan, a surprins pe toată lumea cu o nuntă secretă. Vestea a ieșit la iveală în timpul unei vizite oficiale la Viena, unde șeful Guvernului a fost însoțit de soția sa.

Ioana Ene Dogioiu, purtătorul de cuvânt al Guvernului, a fost cea care a dezvăluit noul statut marital al premierului. Întrebată despre prezența partenerei lui Bolojan la eveniment, ea a clarificat: „Nu este partenera, ci soția primului ministru”. Această declarație a confirmat oficial căsătoria secretă a premierului.

Vizita oficială la Viena a inclus o întâlnire importantă cu prim-ministrul Ungariei, Viktor Orbán, pentru discuții bilaterale. În spiritul economiei, Guvernul a renunțat la serviciile cameramanului oficial pentru această deplasare. Cu toate acestea, prezența soției premierului nu a generat costuri suplimentare pentru bugetul de stat.

„Soția dlui Ilie Bolojan și-a plătit din fonduri proprii toate costurile ocazionate de deplasarea la Viena unde l-a însoțit pe premier la un eveniment al comunității românești, cu ocazia Zilei Naționale a României, organizat de Ambasada României”, a răspuns Ioana Ene Dogioiu pentru Gândul.

Discreția și impactul asupra imaginii publice

Modul în care Ilie Bolojan a ales să-și oficializeze relația reflectă preferința sa pentru intimitate. Dezvăluirea căsătoriei doar în contextul unei vizite externe importante subliniază abordarea sa discretă în ceea ce privește viața personală.

Această nuntă surpriză a devenit rapid un subiect fierbinte în media, atrăgând atenția nu doar asupra vieții personale a premierului, dar și asupra modului în care sunt gestionate deplasările externe ale Executivului.

Prima apariție oficială a lui Bolojan alături de soția sa marchează un moment semnificativ atât în viața sa personală, cât și în mandatul său de premier. Această dezvăluire neașteptată adaugă o nouă dimensiune imaginii publice a liderului Guvernului.

Potrivit declarației de avere depusă la Guvern de către premierul Ilie Bolojan, pe 8 iulie 2025, în drepturilor veniturilor soției și membrilor familiei – premierul nu indicase nimic, ceea ce înseamnă că evenimentul ar fi avut loc de curând.

