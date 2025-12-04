Sondaj Inscop pentru Primăria București: Daniel Băluță se luptă cu Ciprian Ciucu. Pe următoarele locuri sunt Anca Alexandrescu și Cătălin Drulă

Un sondaj Inscop realizat cu trei zile înainte de alegerile pentru Primăria București arată că, în rândul alegătorilor potențiali, Daniel Băluță (PSD) este pe primul loc, cu un avans de un punct procentual față de Ciprian Ciucu (PNL). Iată cum stau ceilalți candidați.
Trei zile până la alegeri. Care este intenția de vot a bucureștenilor
Un sondaj Inscop apărut la scurt timp înainte de alegerile pentru Primăria București arată că dintre alegătorii care spun cu cine ar vota, Daniel Băluță (PSD) are un avans de un punct procentual față de Ciprian Ciucu (PNL).
Dintre cei care au exprimat o opțiune de vot și declară că merg sigur la vot, adică 52,6% din totalul eșantionului:
28.9% l-ar vota pe Ciprian Ciucu (față de 27.1% în noiembrie)
27.4% pe Daniel Băluță (față de 24% în noiembrie)
21.2% pe Anca Alexandrescu (față de 21.3% în noiembrie).
10.9% dintre bucureșteni l-ar alege pe Cătălin Drulă (față de 12.1% în noiembrie)
8.3% pe Ana Ciceală (față de 7.6% în noiembrie).
3.3% indică un alt candidat (față de 7.9% în noiembrie).
Datele au fost colectate în perioada 2–3 decembrie 2025 prin interviuri telefonice (metoda CATI). Eșantionul a cuprins 1.200 de persoane, selectate simplu și stratificat, reprezentative pentru populația neinstituționalizată a Municipiului București cu vârsta de 18 ani și peste, din perspectiva principalelor criterii socio-demografice (sex, vârstă, ocupație). Marja maximă de eroare este de ±2,8%, la un nivel de încredere de 95%.
”În ceea ce privește prezența, cei care declară că merg sigur la vot și au o opțiune concretă reprezintă în acest moment 52.6% din totalul alegătorilor, cu 10 procente mai puțin decât în urmă cu două săptămâni (62.9%), dar semnificativ peste nivelul de prezență de la alegerile locale din 9 iunie 2024, când au venit la urne 41% dintre bucureșteni”, a declarat Remus Ștefureac, directorul Inscop.
