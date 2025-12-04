Sondaj Inscop pentru Primăria București: Daniel Băluță se luptă cu Ciprian Ciucu. Pe următoarele locuri sunt Anca Alexandrescu și Cătălin Drulă

Un sondaj Inscop realizat cu trei zile înainte de alegerile pentru Primăria București arată că, în rândul alegătorilor potențiali, Daniel Băluță (PSD) este pe primul loc, cu un avans de un punct procentual față de Ciprian Ciucu (PNL). Iată cum stau ceilalți candidați.

Trei zile până la alegeri. Care este intenția de vot a bucureștenilor

Un sondaj Inscop apărut la scurt timp înainte de alegerile pentru Primăria București arată că dintre alegătorii care spun cu cine ar vota, Daniel Băluță (PSD) are un avans de un punct procentual față de Ciprian Ciucu (PNL).

În schimb, printre alegătorii care spun că vor merge sigur la vot, Ciprian Ciucu este în față tot cu un punct procentual.

În ambele situații, Anca Alexandrescu (AUR) este pe locul trei, urmată de Cătălin Drulă (USR).

Intenția de vot pentru alegătorii potențiali, cei care au exprimat o opțiune de vot (71,2% din totalul eșantionului):

28.2% l-ar vota pe Daniel Băluță – PSD (față de 26.6% în noiembrie)

– PSD (față de 26.6% în noiembrie) 27.1% pe Ciprian Ciucu – PNL (față de 24.2% în noiembrie)

– PNL (față de 24.2% în noiembrie) 21% pe Anca Alexandrescu (față de 19.1% în noiembrie).

(față de 19.1% în noiembrie). 11.1% dintre bucureșteni l-ar alege pe Cătălin Drulă – USR (față de 11.6% în noiembrie),

dintre bucureșteni l-ar alege pe – USR (față de 11.6% în noiembrie), 6.9% își exprimă preferința pentru Ana Ciceală – SENS (față de 6.5% în noiembrie).

își exprimă preferința pentru – SENS (față de 6.5% în noiembrie). 5.7% indică un alt candidat.

Intenția de vor pentru alegătorii mobilizați

Dintre cei care au exprimat o opțiune de vot și declară că merg sigur la vot, adică 52,6% din totalul eșantionului:

28.9% l-ar vota pe Ciprian Ciucu (față de 27.1% în noiembrie)

(față de 27.1% în noiembrie) 27.4% pe Daniel Băluță (față de 24% în noiembrie)

(față de 24% în noiembrie) 21.2% pe Anca Alexandrescu (față de 21.3% în noiembrie).

(față de 21.3% în noiembrie). 10.9% dintre bucureșteni l-ar alege pe Cătălin Drulă (față de 12.1% în noiembrie)

dintre bucureșteni l-ar alege (față de 12.1% în noiembrie) 8.3% pe Ana Ciceală (față de 7.6% în noiembrie).

(față de 7.6% în noiembrie). 3.3% indică un alt candidat (față de 7.9% în noiembrie).

Datele au fost colectate în perioada 2–3 decembrie 2025 prin interviuri telefonice (metoda CATI). Eșantionul a cuprins 1.200 de persoane, selectate simplu și stratificat, reprezentative pentru populația neinstituționalizată a Municipiului București cu vârsta de 18 ani și peste, din perspectiva principalelor criterii socio-demografice (sex, vârstă, ocupație). Marja maximă de eroare este de ±2,8%, la un nivel de încredere de 95%.

”În ceea ce privește prezența, cei care declară că merg sigur la vot și au o opțiune concretă reprezintă în acest moment 52.6% din totalul alegătorilor, cu 10 procente mai puțin decât în urmă cu două săptămâni (62.9%), dar semnificativ peste nivelul de prezență de la alegerile locale din 9 iunie 2024, când au venit la urne 41% dintre bucureșteni”, a declarat Remus Ștefureac, directorul Inscop.

