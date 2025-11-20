Surpriză în sondajul Inscop pentru Primăria Capitalei. Unul dintre candidații cu șanse mari la victorie, devansat de Anca Alexandrescu

Un sondaj realizat de INSCOP Research și publicat joi, 20 noiembrie 2025, conturează tabloul electoral pentru alegerile din 7 decembrie la Primăria Capitalei.

Datele au fost culese în perioada 17–19 noiembrie, prin metoda CATI (interviuri telefonice), pe un eșantion de 1.107 persoane din București. Marja de eroare este de ±2,95%, la un nivel de încredere de 95%.

Ciprian Ciucu, favorit în scenariul alegătorilor mobilizați

În scenariul alegătorilor mobilizați – cei care declară că merg sigur la vot, reprezentând 62,9% din eșantion – Ciprian Ciucu, primarul PNL al Sectorului 6, se află pe prima poziție cu 27,1% din intențiile de vot. Daniel Băluță, candidatul PSD, îl urmează cu 24%, iar Anca Alexandrescu, candidată independentă susținută de AUR și PNȚCD, obține 21,3%.

Cătălin Drulă (USR) se află pe locul al patrulea, cu 12,1%, la o distanță considerabilă de primii trei clasați. Este primul sondaj în care Drulă, până acum umăr la umăr cu Ciucu și Băluță, este devansat de Anca Alexandrescu. Ana Ciceală (SENS) obține 7,6%, iar restul candidaților independenți sau din formațiuni mici sunt creditați cu procente sub 3%.

Ierarhie inversată la alegătorii potențiali

În scenariul alegătorilor potențiali – cei care și-au exprimat o opțiune de vot, reprezentând 83,6% din eșantion – Daniel Băluță trece pe primul loc cu 26,6%, urmat de Ciprian Ciucu cu 24,2% și Anca Alexandrescu cu 19,1%. Cătălin Drulă obține 11,6%, iar Ana Ciceală 6,5%.

Citeşte şi: Sondaj CURS pentru alegerile pentru Primăria Capitalei. Cine conduce în preferințele bucureștenilor

Citeşte şi: Sondaj Avangarde pentru alegerile de la Primăria Capitalei. Ce candidat se află în preferințele bucureștenilor

Citeşte şi: Sondaj PNL pentru Primăria Capitalei. Ciprian Ciucu și Daniel Băluță, printre favoriți

În acest scenariu, Alexandru Zidaru Makaveli și Eugen Teodorovici, ambii independenți, sunt creditați cu câte 3,5%, în timp ce Vlad Gheorghe (Partidul DREPT) și Dan Cristian Popescu (independent) obțin câte 1,7%. Ceilalți candidați, precum Gigi Nețoiu, Dan Trifu sau George Burcea, se situează sub pragul de 1%.

Estimarea participării la vot

Sondajul INSCOP a măsurat și intenția de participare la vot. Pe o scară de la 1 la 10, unde 1 înseamnă „sigur nu” și 10 „sigur da”, 72% dintre bucureșteni au ales varianta „10”. Aceasta indică un nivel ridicat de mobilizare pentru scrutinul din 7 decembrie.

Foto – Facebook

Urmărește-ne pe Google News