Sondaj PNL pentru Primăria Capitalei. Ciprian Ciucu și Daniel Băluță, printre favoriți

Ciprian Ciucu și Daniel Băluță luptă cot la cot pentru Primăria Capitalei, cei doi primari de sector aflându-se în preferințele bucureștenilor, conform unui sondaj comandat de PNL la finalul lunii octombrie.

Ciprian Ciucu și Daniel Băluță, favoriți la Primăria Capitalei

Potrivit sondajului realizat de Novel Research, în perioada 24-31 octombrie 2025, la comanda PNL, Cirprian Ciucu (PNL) și Daniel Băluță (PSD) sunt favoriți în cursa pentru Primăria Municipiului București.

Mai exact, Ciucu, actualul primar al Sectorului 6 conduce cu 26,4% din voturi, în timp ce Băluță, edilul sectorului 4, ar obține 24,5% din voturi, notează Digi24.

Pe locul trei se poziționează Cătălin Drulă, cadidatul USR, cu 18,7%, în timp ce Anca Alexandrescu a obținut 15%.

Ana-Maria Ciceală, susținută de partidul SENS, ar primi 4,9% din voturile bucureștenilor, iar alți candidați 10,5%, arată același sondaj.

Citește și: Daniel Balaș, fost preot, mărturisiri tulburătoare după moartea Ștefaniei Szabo. „Chiar mi-a zis mie pe live, într-o seară!” De cine se temea medicul în ultima perioadă a vieții

Citește și: Ilie Bolojan a explicat de ce refuză să demisioneze, deși este atacat în mod constant de PSD: „Am încercat să evit conflictele”

Profilul votanților candidaților la PMB

Sondajul realizat la cererea PNL arată că Ciprian Ciucu ar atrage votanți în special din Sectorul 6, cel pe care îl conduce în prezent, dar și din Sectoarele 1, 2 și 3, cu educație superioară și vârste între 30-44 de ani, dar și 65+.

De asemenea, Daniel Băluță se bazează pe voturile locuitorilor din Sectorul 4, al cărui primar este. De asemenea i-ar mai acorda votul său bucureștenii din Sectorul 5, unde este primar Vlad Popescu Piedone, fiul lui Cristian Popescu Piedone, care și-a anunțat deja susținerea pentru candidatul PSD.

Citește și: Cine este și cu ce se ocupă Andreea-Mihaela Băluță, soția lui Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei. Au urmat aceeași facultate și au un copil împreună

Citește și: Cine este partenera lui Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei. Au doi copii împreună, dar nu sunt căsătoriți

Tinerii îl preferă pe Cătălin Drulă, care are încrederea și votanților din Sectorul 1, potrivit aceluiași sondaj.

Pe de altă parte, Anca Alexandrescu are sprijin mai mare din Sectoarele 2 și 4, în special din rândul votanților de peste 45 de ani.

Sondajul a fost realizat telefonic (metoda CATI) pe un eșantion de 1.001 respondenți, în perioada 24–31 octombrie 2025, cu o marjă de eroare de ±3% și un nivel de încredere de 95%.

Sursă foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News