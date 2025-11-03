Sondaj PNL pentru Primăria Capitalei. Ciprian Ciucu și Daniel Băluță, printre favoriți

Ciprian Ciucu și Daniel Băluță luptă cot la cot pentru Primăria Capitalei, cei doi primari de sector aflându-se în preferințele bucureștenilor, conform unui sondaj comandat de PNL la finalul lunii octombrie.
Ciprian Ciucu și Daniel Băluță, favoriți la Primăria Capitalei
Potrivit sondajului realizat de Novel Research, în perioada 24-31 octombrie 2025, la comanda PNL, Cirprian Ciucu (PNL) și Daniel Băluță (PSD) sunt favoriți în cursa pentru Primăria Municipiului București.
Mai exact, Ciucu, actualul primar al Sectorului 6 conduce cu 26,4% din voturi, în timp ce Băluță, edilul sectorului 4, ar obține 24,5% din voturi, notează Digi24.
Pe locul trei se poziționează Cătălin Drulă, cadidatul USR, cu 18,7%, în timp ce Anca Alexandrescu a obținut 15%.
Sondajul realizat la cererea PNL arată că Ciprian Ciucu ar atrage votanți în special din Sectorul 6, cel pe care îl conduce în prezent, dar și din Sectoarele 1, 2 și 3, cu educație superioară și vârste între 30-44 de ani, dar și 65+.
De asemenea, Daniel Băluță se bazează pe voturile locuitorilor din Sectorul 4, al cărui primar este. De asemenea i-ar mai acorda votul său bucureștenii din Sectorul 5, unde este primar Vlad Popescu Piedone, fiul lui Cristian Popescu Piedone, care și-a anunțat deja susținerea pentru candidatul PSD.