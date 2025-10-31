Cine este partenera lui Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei. Au doi copii împreună, dar nu sunt căsătoriți

Cătălin Drulă a reușit să-și țină viața de familie privată de-a lungul carierei politice. Despre partenera politicianului de la USR nu se cunosc, cel puțin pentru moment, foarte multe informații, în afara faptului că i-a oferit doi copii și nu îi este soție în mod oficial. Descoperă în galeria foto de mai jos imagini cu familia candidatului USR la Primăria Capitalei în 2025.

Cine este partenera de viață a lui Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei

Cătălin Drulă și partenera lui își trăiesc viața de familie discret. Cuplul are doi copii, doi băieți, Matei și Victor, cu vârste mici. În iunie 2022, cu ocazia Zilei Copilului, politicianul a publicat o fotografie rară de familie, alături de mesajul: „Ei sunt viitorul nostru, așa cum fiecare copil e lumina oricărei familii. La mulți ani tuturor copiilor!”.

Despre partenera de viață a lui Cătălin Drulă nu se cunosc deloc detalii, nici cum se numește, nici cu ce se ocupă, nici de cât timp cei doi formează un cuplu. Cert este că nu sunt căsătoriți, dar formează o familie frumoasă, principalul lor obiectiv fiind bunăstarea celor doi copii.

Au mers în formulă completă la vot la alegerile locale din iunie 2024

Cătălin Drulă, partenera lui și copiii lor au mers împreună la vot, la alegerile locale din iunie 2024, însă nu există fotografii cu ei patru de atunci. În schimb, ocazional, politicianul publică câte o fotografie de familie pe rețelele sociale. Una dintre cele mai recente imagini de familie a apărut pe pagina de Facebook a politicianului în septembrie 2023, când fiul lui cel mare a început școala.

„Astăzi, băiatul meu cel mare are prima lui zi de școală. Înainte de asta însă, nu a putut sta deoparte și l-a condus pe fratele lui mai mic în prima zi de grădiniță. Pentru noi, părinții, două rânduri de emoții și gânduri despre viitorul lor. Și o dorință de schimbare reală a priorităților de dezvoltare a României. Educația reprezintă primii pași în viață pentru fiecare dintre noi și este nu numai fundamentul unei societăți, ci un drept fundamental care trebuie asigurat în cele mai bune condiții pentru fiecare copil din România”, a scris Drulă atunci, pe Facebook.

Ultima postare de Ziua Copilului, fără mama copiilor în fotografie

Anul trecut de Ziua Copilului, Cătălin a ales o fotografie doar cu el și cu băieții lui, fără mama lor, pentru postarea sa.

„Ziua Copilului e în fiecare zi în care facem ceva pentru copiii noștri, ca România să nu mai fie o țară din care să-și dorească să plece! Eu asta fac pentru băieții mei și știu că fiecare părinte din țara asta gândește ca mine. Vom reuși să construim România modernă pentru copiii noștri. De noi depinde! La mulți ani, Matei și Victor! La mulți ani, copii!”, a scris politicianul atunci.

