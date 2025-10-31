Cine este și cu ce se ocupă Andreea-Mihaela Băluță, soția lui Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei. Au urmat aceeași facultate și au un copil împreună

Daniel Băluță și-a cunoscut soția la grădiniță, amândoi fiind din Berceni, însă a cucerit-o două decenii mai târziu, în timpul facultății. Descoperă în rândurile de mai jos cine este și cu ce se ocupă Andreea-Mihaela Băluță, soția lui Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei în 2025.

Cu ce se ocupă Andreea-Mihaela Băluță și cum a fost cucerită de soțul ei, Daniel Băluță

Daniel Băluță, actualul primar al Sectorului 4, iubește de mai bine de 25 de ani aceeași femeie, pe care a cunoscut-o la grădiniță. Relația lor a început mult mai târziu, în timpul facultății. Într-un interviu pentru Antena 3, Andreea-Mihaela Băluță a spus cum a cucerit-o soțul ei.

„M-a cucerit cu o pereche de șosete. Eram în vara anului 2000, la mare, la Vama Veche, la un concert cu formația Vama Veche. Era o seară destul de friguroasă, iar eu eram doar într-o pereche de sandale… Mi-a adus o pereche de șosete”, a povestit soția lui Daniel Băluță, pentru sursa citată.

Andreea-Mihaela Băluță este medic stomatolog, la fel ca soțul ei la bază, înainte să reprofileze și să aleagă o carieră politică.

Citește și: George Burcea, fostul soț al Andreei Bălan, candidează la Primăria Capitalei. Actorul este susținut de partidul POT

Daniel Băluță și soția lui au o fiică împreună

Daniel și Andreea-Mihaela Băluță au un copil împreună, o fiică, Alexandra Băluță, în prezent la vârsta adolescenței.

„Să fii părinte e cel mai frumos lucru care ți se poate întâmpla în viață. Când devii mamă sau tată totul se schimbă în jurul tău, lumea devine mai frumoasă, vezi totul cu alți ochi, pentru că un copil este cea mai de preț comoară pentru un părinte. Pentru noi, pentru mine și soția mea, această comoară se numește Alexandra. Este un copil tare cuminte și ascultător și sunt mândru să am așa o fată! La mulți ani, copil frumos! La mulți ani tuturor copiilor din întreaga lume!”, scria Băluță în iunie 2022, pe Facebook.

Daniel Băluță este primar în Sectorul 4, unde locuiește și muncește, din anul 2016. În al treilea an în funcția de primar, Băluță a fost desemnat „Primarul Anului” la Gala Smart City Industry Awards. Apoi, în campania electorală care a urmat, a câștigat un nou mandat.

Foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News