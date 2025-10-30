George Burcea, fostul soț al Andreei Bălan, și-a anunțat candidatura la Primăria Capitalei, susținut de partidul condus de Anamaria Gavrilă, POT. Actorul a luat prin surprindere pe toată lumea cu acest anunț, mai ales că acesta nu a avut niciodată legătură cu lumea politică și nici nu a arătat vreun interes pentru domeniu.

George Burcea candidează la Primăria Capitalei

Cursa pentru Primăria Generală este pe cale să înceapă, iar pretendenții la fotoliul de primar se înmulțesc chiar și cu nume care nu au neapărat legătură cu lumea politică sau cu domeniul administrației publice.

Un astfel de nume este George Burcea, actor și fost soț al cântăreței Andreea Bălan, care și-a anunțat candidatura, spre surprinderea tuturor.

El este susținut de partidul condus de Anamaria Gavrilă, partidul POT.

Mesajul actorului a fost unul surprinzător, la fel ca și alăturarea sa de Partidul Oamenilor Tineri.

„Astăzi îmi anunț oficial candidatura pentru funcția de Primar al Bucureștiului. România a fost condusă de aceleași partide timp de 35 de ani — iar rezultatele se văd în fiecare colț al acestui oraș.

E timpul ca Bucureștiul să aibă o conducere care lucrează pentru oameni. Candidez alături de Partidul Oamenilor Tineri — o echipă care crede că România trebuie eliberată și că schimbarea reală începe de la generația tânără.

Dacă locuiești în București și crezi, ca mine, că orașul nostru poate deveni curat și viu adaugă-ți semnătura pentru susținerea candidaturii mele aici”, a scris George Burcea, pe rețelele sociale.

Cine este George Burcea

George Burcea este actor și a intrat în lumea showbizului românesc odată cu relația cu Andreea Bălan. Cei doi au fost căsătoriți și au împreună două fetițe. Andreea Bălan și George Burcea au divorțat, iar despărțirea a fost foarte mediatizată.

Artista l-a acuzat pe actor că nu respectă programul de vizitare a fiicelor, că nu respectă plata pensiei alimentare și nu vorbește cu fetele lui.

Mai mult, George Burcea a fost implicat într-un scandal de proporții după ce a fost prins la volan sub influența drogurilor în 2020. El a fost condamnat pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și a altor substanțe, ieșind pozitiv pentru un test la cocaină.

Un alt scandal legat de numele actorului a fost când s-a aflat că tatăl acestuia, Ioan Burcea, a fost condamnat pentru crimă și a avut un comportament violent în familie. Conform informațiilor, în 1988, tatăl lui George Burcea și-ar fi ucis concubina cu 25 de lovituri de cuțit. De altfel,s-a spus despre bărbat că era foarte violent în cadrul familiei, iar faptele au fost confirmate public de tatăl actorului.

