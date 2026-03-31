Quishing, noua înșelătorie care te poate lăsa fără bani. Primăria Municipiului București trage un semnal de alarmă: „Datele bancare pot fi compromise”

O nouă înșelătorie cu coduri QR false, numită quishing, face victime în București. Escrocii lipesc autocolante pe parcometre, atrăgând utilizatorii pe pagini false unde datele cardurilor sunt furate. Primăria a tras acum un semnal de alarmă.

Quishing, noua înșelătorie care te poate lăsa fără bani

O nouă metodă de înșelătorie face ravagii în București, iar victimele sunt din ce în ce mai numeroase. Escrocii apelează la autocolante cu coduri QR false, iar Primăria Municipiului București (PMB) trage un semnal de alarmă.

Acest tip de fraudă, numit „quishing”, exploatează graba și încrederea oamenilor.

Metoda este simplă, dar eficientă. Hoții lipesc autocolante peste codurile QR originale de pe parcometre sau alte dispozitive de plată. Utilizatorii, fără să bănuiască nimic, scanează codul fals și ajung pe o pagină web care imită perfect site-ul oficial de plată. Acolo sunt solicitate datele cardului, cum ar fi numărul, data expirării și codul CVC. În realitate, aceste informații ajung direct în mâinile hackerilor.

„Atenție la codurile QR de pe unele parcometre! Sunt false și vă pot lăsa fără bani. Parcometrele NU au și NU folosesc coduri QR pentru plată. Accesarea lor vă duce către o pagină falsă, care imită interfața oficială. Acolo vi se cer datele cardului (număr, dată expirare, CVC), însă: plata NU este procesată, parcarea NU este achitată, datele dvs. bancare pot fi compromise”, avertizează reprezentanții PMB într-o postare pe Facebook.

Cum să vă protejați banii

Primăria București a început deja să identifice și să înlăture autocolantele frauduloase, dar pericolul persistă. Autoritățile recomandă șoferilor să evite scanarea codurilor QR de pe parcometre. În schimb, folosiți doar metodele oficiale pentru plata parcării:

Prin SMS;

Aplicația mobilă Parking București;

Aplicațiile partenere AmParcat și Qport;

Parcometrele oficiale;

Numerar la stațiile SelfPay;

Pe platforma online cmpb.ro pentru abonamente

Dacă observați autocolante suspecte sau activități dubioase, autoritățile vă încurajează să contactați imediat dispeceratul Poliției Locale la numărul 021/9752.

