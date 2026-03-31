Premierul Ilie Bolojan anunță ieftiniri la pompă în perioada următoare. „Vom reduce valoarea accizei din preţul combustibilului!"

Premierul Ilie Bolojan anunță ieftiniri la pompă în perioada următoare. „Vom reduce valoarea accizei din preţul combustibilului!"

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Actualizat 31.03.2026, 11:47

Guvernul se pregătește să intervină pe piața carburanților printr-o reducere a accizei, măsură care ar urma să ducă la ieftinirea motorinei în perioada imediat următoare.

Premierul Ilie Bolojan a explicat luni seara că această soluție este considerată cea mai eficientă și cea mai sigură din punct de vedere fiscal, în contextul în care prețurile la combustibili au atins un nivel de platou.

De ce este motorina prioritatea Guvernului

Ilie Bolojan a subliniat că motorina a înregistrat cele mai mari creșteri de preț în ultimele luni, iar impactul asupra populației este major, având în vedere că peste 70% din consumul național de combustibil este reprezentat de acest tip de carburant. Premierul a explicat că intervenția trebuie făcută acolo unde efectul este cel mai puternic.

„Vom reduce în perioada următoare valoarea accizei din preţul combustibilului, în aşa fel încât să ajutăm în felul acesta cumpărătorii pentru a cumpăra un combustibil mai ieftin. În primul rând ne vom concentra pe motorină. Aici au fost creșterile cele mai mari și peste 70% din consumul de combustibil din România îl reprezintă motorina. Acționând pe această zonă, impactul este asupra a două treimi dintre cei care folosesc mașinile în România”, a declarat Bolojan, la Digi24.

L-a vorbit numai de bine pe fostul soț, până când el a lăsat-o și fără casa de lux, și fără bone. Acum, Andreea Popescu iese la atac! „Controlul este doar o iluzie!” Ce a dezvăluit despre ultimii ani de relație cu Rareș Cojoc
Citeşte şi: Ce spune Ilie Bolojan despre demisie, în cazul în care PSD declanșează o criză politică: „Își vor asuma întreaga răspundere”

Citeşte şi: Ilie Bolojan anunță eliminarea unei taxe începând cu 2027. Premierul a confirmat decizia: „România are nevoie de stabilitate economică!”

Gata cu misterul! Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, tocmai a anunțat SEXUL celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează...
Citeşte şi: Schimbări decisive pentru bugetari. Anunțul lui Ilie Bolojan: „Avem cel puțin 15.000 de angajați în această situație!”

Citeşte şi: Cu cât va crește salariul minim de la 1 iulie 2026. Premierul Ilie Bolojan anunțat măsura: „Un pas important”

De ce nu se reduce TVA-ul

Premierul a precizat că reducerea TVA nu este o opțiune, întrucât România se află în procedură de deficit excesiv, iar o astfel de măsură ar putea declanșa o procedură de infringement din partea Comisiei Europene. În schimb, reducerea accizei este considerată o soluție legală și aplicabilă rapid.

„Dacă intervii pe TVA, ai o astfel de procedură. Noi fiind într-un deficit excesiv, nu putem opera reduceri de taxe în această zonă. De aceea am decis să intervenim pe componenta de acciză”, a explicat premierul.

Cine va finanța ieftinirea carburanților

Guvernul lucrează la un mecanism prin care o parte din costul reducerii accizei să fie acoperit dintr-un „fond de solidaritate” alimentat de companiile din sectorul petrolier care au înregistrat profituri excepționale în actualul context geopolitic.

Bolojan a explicat că firmele care extrag țiței în România sau care controlează întreg lanțul – extracție, rafinare, distribuție – au obținut câștiguri semnificative și trebuie să contribuie la efortul de reducere a prețurilor.

„Cei care sunt în situația în care exploatează țiței românesc sau au un lanț care le permite profituri excepționale trebuie să participe cu cea mai mare parte din aceste profituri la un fond de solidaritate, din care să finanțăm ieftinirile”, a spus premierul.

Când intră în vigoare măsura

Ministerul Finanțelor lucrează în prezent la detaliile tehnice și financiare, iar Guvernul intenționează să adopte măsura până la finalul săptămânii. Reducerea ar urma să intre în vigoare chiar de săptămâna viitoare.

„Lucrăm la una sau două ipoteze de lucru care vor fi prezentate zilele următoare. Vrem să avem impact maxim în piață, dar și o măsură sustenabilă, acoperită de resursele bugetului de stat”, a precizat Bolojan.

Premierul exclude riscul unei penurii

În ciuda intervenției statului, premierul a respins categoric posibilitatea apariției unei penurii de carburanți. Măsura este una temporară și nu afectează companiile care nu au beneficiat de profituri suplimentare în această perioadă.

„Aceasta este o situație excepțională, aplicată limitat. În condițiile în care doar cumperi motorină de pe piața internațională și o vinzi în România, nu generezi un profit excepțional, pentru că o cumperi la cotațiile noi”, a explicat premierul.

Cele mai noi detalii despre înlocuirea lui Cătălin Măruță cu Gabriela Cristea la PRO TV: „Pregătesc multe surprize”
Cum s-a îmbrăcat Mirabela Grădinaru la summitul organizat de Melania Trump, la Washington. Ținuta ei a atras toate privirile
Ofertă de 25.000 de euro lunar imediat după ce a fost chemat de Mircea Lucescu la națională. Exclusiv
Cea mai frumoasă fană a lui Inter: „Când am ajuns în Italia, prietenii mi-au spus: trebuie să alegi între cele două”
Ce vrea să facă văduva lui Florian Pittiș, la 19 ani de la decesul artistului: „Chiar se gândește.” Drama femeii, ambii soți au avut morți fulgerătoare
Cine este Loredana Chivu de la Asia Express 2026. De la asistenta TV de succes la „războinica” de pe Drumul Mătăsii
Decizia radicală luată de soția lui Mircea Lucescu după ce selecționerul a ajuns de urgență la spital. Femeia nu a stat pe gânduri și i-a spus totul în față lui Il Luce
Propunere incredibilă pentru FRF din partea Iranului! Țara aflată în război a luat decizia, după ce a amenințat România
Transport public gratuit vinerea în București. Ce prevede propunerea
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Visa Waiver. Ambasadorul SUA a confirmat că România poate să aplice din nou: Este binevenită
Doi elevi români au fost loviți de un tramvai în Praga. Unul dintre ei a intrat în comă. Cei doi se aflau în vacanță cu școala
Primele declarații ale părinților după ce fetițele din Târnăveni au fost găsite: „Ioooi! Ele sunt!”
Dezvăluirile emoționante ale pădurarului care le-a salvat pe Rebeca și Melisa. "Plângeau, înghețate de frig!" Cum le-a găsit Aurel Frandeș în pădure
Mirabela Grădinaru, fotografiată alături de Brigitte Macron și de Olena Zelenska la summitul organizat de Melania Trump în SUA
Andreea Popescu, PRIMELE declarații despre relația cu Dan Alexa. A fost foarte sinceră și nu s-a mai ascuns: O să vedem ce ne rezervă viitorul

Valentin Sanfira reacționează după divorțul de Codruța Filip: „N-am lăsat durerea ca să mă doboare”
Laura Cosoi a aflat dacă va avea fetiță sau băiețel. Cosmin Curticăpean a dat-o de gol
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Cum decorăm camera copilului?
Cum s-a îmbrăcat Mirabela Grădinaru la summitul organizat de Melania Trump, la Washington. Ținuta ei a atras toate privirile
Avertisment direct de la medic! Adevărul despre Injecțiile Mounjaro, noua “modă” de slăbire. Dr. Viorel Dejeu: „Dacă tratamentul este oprit…”.
Nu mai purta argint niciodată dacă ești zodia asta! Argintul aduce ghinion nativilor născuți în aceste zodii
Ce părere are, de fapt, Răzvan Fodor despre job-ul de prezentatoare al soției sale. Confesiunea făcută de Irina Fodor: „Tot timpul mă întreabă dacă…”
Andreea Popescu, mesaj dur după anunțul divorțului de Rareș Cojoc. Ce a transmis pe rețelele de socializare: „Dacă îți hrănești mintea cu gunoi…”
S-a aflat! Cine este, de fapt, iubitul Ramonei Olaru. Cum au apărut cei doi împreună și ce detaliu a ieșit la iveală despre el. Partenerul vedetei este la fel de cunoscut publicului.
Poliția Locală București îi avertizează pe șoferi: Nu mai dați bani parcagiilor de ocazie
Guvernul va declara situație de criză pe piața carburanților și urmează să adopte măsuri pentru protejarea economiei și populației
Dan Alexa, surprins alături de Andreea Marin. Antrenorul român a fost recent implicat în scandalul divorțului Andreei Popescu
Dan Negru, mesaj emoționant după ce Mircea Lucescu a ajuns pe patul de spital. Sfat prețios pentru Răzvan Burleanu, după plecarea lui Il Luce
Oana Ioniță a dezvăluit motivul real pentru care a divorțat de Florin Budnaru: „Atunci s-a terminat”
Oana Zăvoranu, mesaj viral pentru Călin Georgescu: „Îl iubesc”
Horoscop 1 aprilie 2026. Avertisment din partea astrelor. O zodie trebuie să treacă testul de foc al Universului pentru a putea rupe ciclul karmic
Cum au reuşit 2 pensionari să nu mai plătească niciun ban la facturile de curent, în plin val al scumpirilor
Oana Zăvoranu a „rupt” internetul de ziua lui Călin Georgescu! Mesajul care a aprins spiritele și a strâns aproape 30.000 de like-uri: „Din prima clipă când l-am văzut…”
Anda Pittiș, soția lui Florian Pittiș, apariție rară la 19 ani de la moartea artistului. Puțini știu că a rămas văduvă de două ori!
Daciana Sârbu, confesiuni în premieră despre Alex Ghionea, iubitul cu 22 de ani mai tânăr. Care a fost prima condiție să aibă o relație, cum a început povestea lor și ce spune despre viitor. ”Toată viața am fost judecată și bârfită!”
Mihai Voropchievici: explozie de noroc pentru 4 zodii! Bani mulți, noroc colosal, ghinion spulberat!
Neașteptat ce tocmai a dezvăluit acum Lucia Bubulac: ”M-am străduit. Viața mea...”. A fost mereu discretă, dar acum rupe tăcerea
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Decizia radicală luată de soția lui Mircea Lucescu după ce selecționerul a ajuns de urgență la spital. Femeia nu a stat pe gânduri și i-a spus totul în față lui Il Luce
Detaliul de pe mana lui Valentin Sanfira,care tradeaza tot!! Cum a aparut ACUM
Cine moștenește dacă nu ai copii. Legea pe care puțini o știu și care schimbă totul
După plecarea lui Cătălin Măruță, o altă vedetă este aproape să fie dată afară de Pro TV. I s-a înschis emisiunea.
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Lovitură pentru industria farma din România! Producătorii de medicamente, sufocați de taxa clawback
Acest fruct ieftin poate distruge tumorile canceroase / Adjuvant în terapia oncologică, cu un puternic efect anti-tumoral
Cum va fi vremea de Paște? Ultimele informații emise de ANM
Ajutorul de înmormântare: modificări importante începând cu 31 martie 2026
Cine este Loredana Chivu de la Asia Express 2026. De la asistenta TV de succes la „războinica” de pe Drumul Mătăsii
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină
Gestul făcut de Irina Columbeanu pe TikTok care a încins internetul. Imaginile rare cu Monica Gabor scoase din arhivă
„Nici nu am înțeles ce mi s-a întâmplat!” Laura Cosoi, sedință foto incendiară în lift, în timpul celei de-a cincea sarcini. Ce proiect secret pregătește
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Gabriela Cristea a dezvăluit cum a slăbit 30 de kg. Cu ce tehnici a reușit să scape prezentatoarea TV de kilogramele în plus
Cum arată acum și cu ce se ocupă Lorelai Moșneguțu, câștigătoarea Românii au Talent din 2017! Tânăra s-a schimbat enorm
Secretul siluetei Corinei Caragea. Cum reușește să se mențină în formă fără diete drastice! Imagini incendiare cu vedeta tv
Daniela Gyorfi a trecut prin mai multe transformări estetice. Cum arăta înainte vedeta: „Sunt o femeie asumată…
Eleva de 15 ani care a împrăștiat în 1987 bilețele cu „Jos Ceaușescu”: „Mi s-a părut că societatea mă minte”. Ofițerii de Securitate care au „urmărit-o informativ”, demascați după 40 de ani
ANAF scoate la licitație bijuterii și perle
Paștele ortodox și catolic în 2026: Zilele libere și calendarul complet al sărbătorilor din luna aprilie
Cele mai noi detalii despre înlocuirea lui Cătălin Măruță cu Gabriela Cristea la PRO TV: „Pregătesc multe surprize”
