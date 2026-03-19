Premierul României, Ilie Bolojan, a anunțat marți una dintre cele mai importante măsuri fiscale din ultimii ani: eliminarea totală a impozitului pe cifra de afaceri începând cu 2027. Decizia vine în contextul presiunilor din partea mediului de afaceri și al avertismentelor transmise de marii investitori din industria auto.

Impozitul pe cifra de afaceri dispare complet din 2027

Ilie Bolojan a explicat că reducerea taxei în acest an este doar primul pas, iar anul viitor impozitul va fi eliminat definitiv pentru a încuraja investițiile și competitivitatea companiilor românești.

„România are nevoie de investiții și stabilitate economică. De aceea, reducem impozitul pe cifra de afaceri anul acesta și îl eliminăm complet de anul viitor, pentru a susține companiile care țin economia în mișcare”, a transmis premierul, potrivit Antena 3.

Totodată, Bolojan a anunțat și o creștere a salariului minim cu aproximativ 6,3% de la 1 iulie, măsură menită să echilibreze dinamica economică:

„Echilibru între creștere economică și câștiguri mai bune pentru români”, a precizat acesta.

Industria auto, motivul principal al schimbării fiscale

Într-un interviu acordat Digi24, premierul a vorbit deschis despre presiunile venite din partea marilor producători auto, în special Dacia-Renault și Ford. Bolojan a subliniat că aceste companii au avertizat în repetate rânduri că taxa de 1% pe cifra de afaceri le afectează competitivitatea în cadrul grupurilor internaționale.

„Dacă veți întreba orice lider politic care s-a întâlnit cu cei de la Dacia-Renault, cu cei de la Ford, nu cred că vor avea tupeul să nu recunoască că la fiecare întâlnire li s-a spus: dacă nu scoateți această taxă de 1% pe cifra de afaceri avem probleme serioase în interiorul grupurilor noastre”, a declarat premierul.

El a explicat că deciziile privind relocarea producției se iau cu mult timp înainte, iar costurile sunt decisive:

„În momentul în care analizele de cost la o companie arată că producția într-o țară e mai scumpă decât în altă țară, conducerea grupului va lua decizia să mute probabil unde e mai avantajos. Nu suntem singuri în lumea asta”, a spus Bolojan.

Guvernul speră să redea atractivitatea României pentru investitori

Premierul consideră că eliminarea impozitului va îmbunătăți poziția României în competiția pentru investiții și va preveni pierderi economice majore.

„Această măsură pe care am luat-o cred că va îndrepta lucrurile și ne va face mai atractivi pentru marile investiții”, a afirmat el.

Eliminarea impozitului pe cifra de afaceri este privită ca o schimbare strategică, menită să protejeze locurile de muncă, să încurajeze investițiile străine și să stabilizeze sectoarele industriale cheie. Rămâne de văzut cum va influența această măsură bugetul de stat și dacă va reuși să oprească eventualele planuri de relocare ale marilor companii.

