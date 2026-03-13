Cu cât va crește salariul minim de la 1 iulie 2026. Premierul Ilie Bolojan anunțat măsura: „Un pas important”

Vești bune pentru milioane de români: salariul minim brut va crește din 1 iulie 2026! Decizia a fost aprobată de Guvern, iar premierul Ilie Bolojan a confirmat schimbarea într-o conferință de presă joi seară, 12 martie.
Noul nivel al salariului minim va aduce venituri mai mari pentru cei aflați la bază în grila salarială.
Executivul a stabilit că salariul minim brut va crește de la 4.050 lei la 4.325 lei, ceea ce înseamnă un plus de 275 lei. Această ajustare face parte din bugetul pentru 2026, deja adoptat de Guvern și pregătit să fie dezbătut în Parlament.
Potrivit datelor prezentate de guvern, 1.759.027 de salariați vor beneficia de această majorare, ceea ce reprezintă aproximativ 31% din totalul angajaților activi din țară. În prezent, 831.382 de persoane câștigă salariul minim brut, adică 14,6% din angajați.
Creșterea salariului minim ar putea genera o serie de efecte pozitive asupra economiei, conform Ministerului Muncii. Printre acestea se numără sporirea puterii de cumpărare, reducerea muncii nedeclarate și stimularea ocupării forței de muncă, în special pentru tineri și femei. În plus, autoritățile estimează că majorarea va influența pozitiv consumul intern, ceea ce ar putea contribui la dezvoltarea economică, notează Digi24.
Conform notei de fundamentare, impactul bugetar al măsurii este estimat la 622 de milioane de lei pentru perioada iulie-decembrie 2026. Totuși, veniturile suplimentare la buget ar putea atinge aproximativ 969 de milioane de lei, în timp ce cheltuielile de personal generate de această creștere se ridică la 347 de milioane de lei. Guvernul consideră că balanța va înclina în favoarea economiei, stimulând dezvoltarea mai multor sectoare și creând un context favorabil pentru angajați și angajatori.
Sursă foto: Hepta
