  MENIU  
Home > Știri > Nicușor Dan și Volodimir Zelenski, declarații după ce au semnat parteneriatul strategic. România va ajuta energetic Ucraina și va trimite gaze: „Două interconectoare vor fi”

Nicușor Dan și Volodimir Zelenski, declarații după ce au semnat parteneriatul strategic. România va ajuta energetic Ucraina și va trimite gaze: „Două interconectoare vor fi”

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.  Actualizat 12.03.2026, 17:18

Președintele român Nicușor Dan și președintele ucrainean Volodimir Zelenski au făcut declarații după ce au semnat parteneriatul strategic între România și Ucraina. Cei doi au discutat pe subiecte economice, militare, iar parteneriatul vine pentru a întări colaborarea dintre cele două țări. 

Principalele declarații ale lui Nicușor Dan

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, se află într-o vizită oficială în România. El a fost primit la Palatul Cotroceni de președintele României, Nicușor Dan, cu onoruri militare.

Cei doi au discutat despre mai multe subiecte, iar România și Ucraina au semnat un parteneriat strategic. Zelenski se întâlnește și cu premierul Ilie Bolojan.

Este a doua vizită a președintelui ucrainean în România, după cea din octombrie 2023. După întâlnire, cei doi lideri vor face declarații de presă.

Ce spune mama lui Ilie Bolojan, doamna Floarea, despre băiatul ei, premierul României: „De micuț o fost...”
Ce spune mama lui Ilie Bolojan, doamna Floarea, despre băiatul ei, premierul României: „De micuț o fost...”
Recomandarea zilei

Iată declarațiile președintelui Nicușor Dan, după întâlnirea și discuțiile cu omologul ucrainean:

„Domnule președinte, dragă Volodimir, mulțumesc pentru vizita pe care ne-o faceți și mai ales mulțumim dvs. și poporului ucrainean pentru lupta pe care o duceți, care este o luptă pentru Europa întreagă și pentru România. Am semnat azi o declarație de parteneriat strategic și este un moment important în relația noastră bilaterală.

ULTIMA ORĂ / Detaliul remarcat de cei prezenți la Palatul Cotroceni când președintele Nicușor Dan l-a primit pe Volodimir Zelenski. Ce s-a văzut clar în imagini
ULTIMA ORĂ / Detaliul remarcat de cei prezenți la Palatul Cotroceni când președintele Nicușor Dan l-a primit pe Volodimir Zelenski. Ce s-a văzut clar în imagini
Recomandarea zilei
Nicușor Dan și Volodimir Zelenski, declarații după ce au semnat parteneriatul strategic. România va ajuta energetic Ucraina și va trimite gaze: „Două interconectoare vor fi”

Nu trebuie să ne ascundem, să spunem că istoric a existat neîncredere între țările noastre. Această neîncredere s-a evaporat în momentul începerii războiului din 2022 și momentul de azi e un moment în care cele două țări își asumă încrederea reciprocă în ce pot să facă împreună, responsabilitatea comună pentru această parte de Europa, pentru cetățenii ei și întreaga regiune, de aceea documentul pe care l-am semnat e foarte important.

În document și în discuțiile avute am vorbit despre război și despre continuarea sprijinului pe care România îl oferă, am vorbit despre colaborarea noastră militară și unul dintre documentele semnate vorbește despre producția comună de drone în România. Am reafirmat sprijinul nostru diplomatic în toate formatele în care putem să îl exercităm în UE în NATO pentru o poziție corectă și un sprijin pe care toate aceste organisme să îl aducă Ucrainei în războiul pe care îl duce. Am vorbit despre conectivitate între țările noastre în beneficiul inclusiv economic al țărilor noastre, am vorbit despre proiecte comune în energie și despre parteneriatul nostru în zona energetică.

Am vorbit despre integrarea Ucrainei în UE și am reafirmat sprijinul României pentru acest proces și foarte important, am vorbit de minoritatea românească din Ucraina și de deschiderea pe care Ucraina o are, o va avea pentru minoritatea românească. Am primit garanții cu privire la continuarea funcționării școlilor în limba română și pentru toate celelalte drepturi ale minorității române în acord cu drepturile minorități stabilite prin carte internaționale. L-am invitat pe domnul președinte la reuniunea B9 din mai de la București.

Deci, o discuție și niște documente care deschid un capitol de încredere, de maturitate a relației noastre bilaterale”, a declarat președintele român.

Declarații Volodimir Zelenski

Pe de altă parte, Zelenski a vorbit despre subiectele tratate alături de președintele român și a mulțumit țării pentru sprijinul său în războiul pe care Ucraina îl duce de atâția ani de zile cu Rusia.

El a vorbit despre parteneriatul strategic și despre planurile de viitor ale celor două țări, inclusiv un parteneriat în care România va livra energie Ucrainei lovite de război.

„Domnule președinte, cei prezenți, jurnaliști, în primul rând aș vrea să mulțumesc României și dvs. personal pentru poziția României în război. Rusia investește mult în destabilizarea statelor, distrugerea normalității vieții. Lovește țara noastră cu rachete și noi nu dorim nimănui să trăiască astfel de momente. Astăzi, întâlnirea și discuțiile noastre se referă în primul rând la modul în care putem colabora mai mult și inclusiv în domeniul economic spre binele popoarelor noastre, ce putem face mai mult și pentru securitatea statelor noastre.

După începerea unui nou război e clar că securitatea oricărei națiuni e foarte importante. S.U.A. și alte state ne-au solicitat sprijin în doborârea dronelor. Prietenii noștri deja se află în Orientul Mijlociu și considerăm că e nevoie de mai multă colaborare, de implementarea expertizei noastre pe care am acumulat-o de-a lungul timpului și poate fi utilă. România împreună cu alte state ne-au ajutat să ne apărăm cetățenii. 

Continuăm colaborarea și propunem extinderea ei pentru a ne apăra de toate pericolele care apar în fiecare zi și sunt pericole nu doar pentru Ucraina. Vedem acel pericol pe care îl reprezintă dronele. Avem o declarație comună privind colaborarea în domeniul apărării și e un pas corect în direcția consolidării colaborării între țările noastre.

Mulțumesc, Nicușor pentru colabroiarea și sprijinul la nivel de UE. Astăzi am semnat un acord de parteneriat strategic și felicit statele noastre. România și Ucraina au un mare potențial economic în domeniul infrastructurii și ne poate oferi dezvoltarea economică și transportării în domeniul energetic.

Construim cu România două linii de furnizare energetică și acest lucru sprijină Cernăuți și va permite României să devină mai puternică privind garantarea securității în această zonă. E reciproc avantajos pentru ambele state. Est important ca împreună să realizăm proiecte pentru exploatarea petroulului în Marea Neagră, România a făcut deja pași în această direcție.

Domnul președinte a spus foarte bine că trebuie să realizăm proiecte energetice cât mai repede posibil. Am vorbit și despre posibilitățile de transport a energiei în Ucraina pentru României, mulțumesc țării pentru aceste posibilități, e foarte important pentru noi pe timp de război. E la fel de avantajos pentru România, pentru Ucraina, cât și pentru Moldova.

Sper că în acest format vom colabora în continuare. Am discutat și formatul B9, domnul președinte m-a invitat să particip aici în mai și mulțumesc pentru respectul pe care România îl manifestă față de cetățenii noștri care se află aici. Am vorbit despre acest lucru cu domnul președinte și inclusiv despre dezvoltarea umanitară și culturală dintre statele noastre.

Am vorbit și despre ziua limbii române în Ucraina și despre probleme din domeniul educației pentru românii din Ucraina și ucrainenii din România. Suntem dispuși să vorbim despre toate probleme care vor apărea. Suntem parteneri strategici și vom face față provocărilor cu care ne confruntăm și colaborarea trebuie să fie din ce în ce mai puternic. Vă mulțumesc, domnule președinte și României”, a transmis Volodimir Zelenski, prezent la București.

Ce sprijin energetic va primi Ucraina

Președintele Volodimir Zelenski a fost întrebat despre proiectele concrete prin care Ucraina va primi gaz din România, spunând că este vorba despre două interconectoare.

„Mai multe proiecte, am avut un dialog solid și există și președinte NAFTO Gaz Ucraina în echipa cu care am venit aici. Am început un dialog și vom continua discuțiile pe această temă. Vom avea două interconectoare în domeniul energiei electrice, este foarte convenabil și României și foarte util pentru asigurarea securității energetice a României și Ucrainei.

Vor fi două interconectoare, unul mai mare și altul mai mic, am vrea ca primul să fie gata până la sfârșitul anului. Suntem convinși că există probleme de birocrație, dar sperăm ca până la finalul anului să fie gata cel mic”, a răspuns Zelenski la întrebarea unei jurnaliste ucrainence.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Raftul Roz - Pachet 5 volume Raftul Roz - Pachet 5 volume 335.7 RON Cumpără acum
ELLE - ediția martie 2026 ELLE - ediția martie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Oare ţi-am spus vreodată? Oare ţi-am spus vreodată? 65 RON Cumpără acum
21 de femei din Roma Antică 21 de femei din Roma Antică 70 RON Cumpără acum
Sânii. Ghid pentru purtătoare Sânii. Ghid pentru purtătoare 79 RON Cumpără acum
Biblia corpului feminin: o perspectivă revoluţionară în sănătatea femeilor Biblia corpului feminin: o perspectivă revoluţionară în sănătatea femeilor 70 RON Cumpără acum
Eva. Cum a condus corpul feminin 200 de milioane de ani de evoluţie umană Eva. Cum a condus corpul feminin 200 de milioane de ani de evoluţie umană 89 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Iulian Vrabete, basistul trupei Holograf, a murit
Iulian Vrabete, basistul trupei Holograf, a murit
Fanatik
Aryna Sabalenka, dezvăluire de senzație despre animalul său de companie. I-a dat numele unui legendar tenismen
Aryna Sabalenka, dezvăluire de senzație despre animalul său de companie. I-a dat numele unui legendar tenismen
GSP.ro
„Cea mai frumoasă fată din lume” s-a logodit la 20 de ani de la fotografia care a uimit lumea
„Cea mai frumoasă fată din lume” s-a logodit la 20 de ani de la fotografia care a uimit lumea
Click.ro
Cine îi ajută pe Gabriela Cristea și Tavi Clonda să renoveze conacul din Italia: „Este o casă foarte veche”
Cine îi ajută pe Gabriela Cristea și Tavi Clonda să renoveze conacul din Italia: „Este o casă foarte veche”
TV Mania
Olivia Păunescu, de la „Surprize, surprize” la Observator: Detaliul din trecutul vedetei și imagini rare de la nunta secretă din Dubai!
Olivia Păunescu, de la „Surprize, surprize” la Observator: Detaliul din trecutul vedetei și imagini rare de la nunta secretă din Dubai!
Redactia.ro
Propunerea lui Zelenski pentru România. De ce a venit, de fapt, președintele ucrainean la București
Propunerea lui Zelenski pentru România. De ce a venit, de fapt, președintele ucrainean la București
Citește și...
Mirel Rădoi a pierdut un trofeu la debutul pentru FCSB. De ce trebuie să aibă emoții Gigi Becali
Zelenski, emoţionat până la lacrimi la Cotroceni! Momentul care l-a lăsat fără cuvinte. Cum a salutat Garda de Onoare
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Anunțul făcut de Zelenski la București despre războiul din Orientul Mijlociu. Înțelegerea făcută cu Trump
Fumatul interzis minorilor. Ce prevede noua lege din România ce se află în dezbatere la Senat
Tragedie de neimaginat în Botoșani. O mamă a murit în fața școlii copilului ei. Tânăra avea doar 29 de ani. Ce s-a întâmplat
„Șacalul”, criminalul din Constanța care a ucis două femei, s-a însurat în închisoare. Cine este soția acestuia
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Nicuşor Dan a semnat decretele imediat după şedinţa CSAT. Schimbări importante pentru români

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Ahmed de la "Casa Iubirii" rupe tăcerea după despărțirea de Veronica. "Ea a ales să pună punct!" Ce s-a întâmplat, de fapt, între ei
Ahmed de la "Casa Iubirii" rupe tăcerea după despărțirea de Veronica. "Ea a ales să pună punct!" Ce s-a întâmplat, de fapt, între ei
Val de mesaje îndurerate după moartea lui Mugurel Vrabete. Alina Sorescu: „Sunt oameni care pleacă… dar lumina pe care au lăsat-o în urmă nu se stinge niciodată”
Val de mesaje îndurerate după moartea lui Mugurel Vrabete. Alina Sorescu: „Sunt oameni care pleacă… dar lumina pe care au lăsat-o în urmă nu se stinge niciodată”
Proiecte speciale
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
Tudor Chirilă, declarații rare despre iubita lui și cei doi copii ai lor: „Am doi copii mișto, o gagică mișto”. Sunt sau nu căsătoriți?
Tudor Chirilă, declarații rare despre iubita lui și cei doi copii ai lor: „Am doi copii mișto, o gagică mișto”. Sunt sau nu căsătoriți?
Astrolog Elena Bunescu, mesaj de atenționare pentru 3 zodii: intră într-o zonă de risc! Capcane ascunse, decizii greșite și consecințe grave
Astrolog Elena Bunescu, mesaj de atenționare pentru 3 zodii: intră într-o zonă de risc! Capcane ascunse, decizii greșite și consecințe grave
Elle
Iulia Vântur, despre partea neplăcută a celebrității și comentariile jignitoare din mediul online: „La cele răutăcioase gratuit uneori și răspund, dar…”
Iulia Vântur, despre partea neplăcută a celebrității și comentariile jignitoare din mediul online: „La cele răutăcioase gratuit uneori și răspund, dar…”
Rebecca Gayheart, soția lui Eric Dane, dezvăluie unul dintre cele mai emoționante momente ale actorului, care a avut loc cu puțin timp înainte de moartea lui: "Am plâns..."
Rebecca Gayheart, soția lui Eric Dane, dezvăluie unul dintre cele mai emoționante momente ale actorului, care a avut loc cu puțin timp înainte de moartea lui: "Am plâns..."
Nicole Kidman a vorbit pentru prima dată despre divorțul de Keith Urban. Cum arată viața actriței după despărțirea de fostul soț și ce a dezvăluit despre el: „Suntem o familie”
Nicole Kidman a vorbit pentru prima dată despre divorțul de Keith Urban. Cum arată viața actriței după despărțirea de fostul soț și ce a dezvăluit despre el: „Suntem o familie”
DailyBusiness.ro
Costul orar al forței de muncă în România a crescut semnificativ în trimestrul IV 2025
Costul orar al forței de muncă în România a crescut semnificativ în trimestrul IV 2025
Donald Trump și Friedrich Merz au discutat în Biroul Oval despre Iran, tarife și Ucraina
Donald Trump și Friedrich Merz au discutat în Biroul Oval despre Iran, tarife și Ucraina
A1.ro
Leon, fiul lui Kamara, a fost operat din nou. Cum se simte micuțul după intervenția chirurgicală: „S-a trezit puțin mai târziu”
Leon, fiul lui Kamara, a fost operat din nou. Cum se simte micuțul după intervenția chirurgicală: „S-a trezit puțin mai târziu”
Nicu Grigore a părăsit Survivor după ce s-a accidentat! Concurentul se pregătește de operație: "Am simțit o durere pe care nu o pot descrie în cuvinte. Dacă nu urlam așa, probabil că leșinam" / Exclusiv
Nicu Grigore a părăsit Survivor după ce s-a accidentat! Concurentul se pregătește de operație: "Am simțit o durere pe care nu o pot descrie în cuvinte. Dacă nu urlam așa, probabil că leșinam" / Exclusiv
Mugurel Vrabete avea un fiu secret dintr-o relație extraconjugală și a trecut prin trei căsnicii. Viața tumultuoasă a artistului
Mugurel Vrabete avea un fiu secret dintr-o relație extraconjugală și a trecut prin trei căsnicii. Viața tumultuoasă a artistului
Soția lui Marian Godină, anunț despre plecarea lui la Survivor. Ce mesaj a transmis Georgiana
Soția lui Marian Godină, anunț despre plecarea lui la Survivor. Ce mesaj a transmis Georgiana
Iustin Petrescu și Hara se căsătoresc. Influencerul i-a dăruit iubitei sale un inel de logodnă superb
Iustin Petrescu și Hara se căsătoresc. Influencerul i-a dăruit iubitei sale un inel de logodnă superb
Observator News
Noi descoperiri grave pe plaje, după cazul rezervorului de gaz îngropat
Noi descoperiri grave pe plaje, după cazul rezervorului de gaz îngropat
Libertatea pentru Femei
Cea mai gravă DECIZIE OFICIALĂ de până acum pentru OANA ȚOIU! DA, s-a ajuns aici! 😱👇Șocant cine a apărut din umbră și i-a dat cea mai devastatoare lovitură di.
Cea mai gravă DECIZIE OFICIALĂ de până acum pentru OANA ȚOIU! DA, s-a ajuns aici! 😱👇Șocant cine a apărut din umbră și i-a dat cea mai devastatoare lovitură di.
VIDEO Prima apariție a Ginei Pistol la TV. Avea 19 ani, iar Mircea Badea și Oreste „au încolțit-o” cu glume și aluzii picante. Ce subiecte intime a dezvăluit
VIDEO Prima apariție a Ginei Pistol la TV. Avea 19 ani, iar Mircea Badea și Oreste „au încolțit-o” cu glume și aluzii picante. Ce subiecte intime a dezvăluit
Daciana Sârbu, confesiuni în premieră despre Alex Ghionea, iubitul cu 22 de ani mai tânăr. Care a fost prima condiție să aibă o relație, cum a început povestea lor și ce spune despre viitor. ”Toată viața am fost judecată și bârfită!”
Daciana Sârbu, confesiuni în premieră despre Alex Ghionea, iubitul cu 22 de ani mai tânăr. Care a fost prima condiție să aibă o relație, cum a început povestea lor și ce spune despre viitor. ”Toată viața am fost judecată și bârfită!”
Vin ZILE NEGRE!!💥 Urania rupe tăcerea cu una dintre cele mai dure previziuni! Perioadă tulbure, cu lovituri crâncene! NOROCUL SE EVAPORĂ, ghinionul se așterne, lacrimile încep să curgă... Astrele nu mai oferă protecție
Vin ZILE NEGRE!!💥 Urania rupe tăcerea cu una dintre cele mai dure previziuni! Perioadă tulbure, cu lovituri crâncene! NOROCUL SE EVAPORĂ, ghinionul se așterne, lacrimile încep să curgă... Astrele nu mai oferă protecție
Viva.ro
Traian Băsescu, anunț fulger prin care a avertizat direct toată România: „Situația e mult mai rea”. Apoi l-a adus imediat în discuție pe Ilie Bolojan: „Sunt ținute secret”. Dezvăluire neașteptată
Traian Băsescu, anunț fulger prin care a avertizat direct toată România: „Situația e mult mai rea”. Apoi l-a adus imediat în discuție pe Ilie Bolojan: „Sunt ținute secret”. Dezvăluire neașteptată
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Jojo este în culmea bucuriei! Puțini ar mai avea curajul ei, dar a decis să facă pasul cel mare la 44 de ani. Actrița a ținut să anunțe chiar ea pe toată lumea. Felicităăăăări!
Jojo este în culmea bucuriei! Puțini ar mai avea curajul ei, dar a decis să facă pasul cel mare la 44 de ani. Actrița a ținut să anunțe chiar ea pe toată lumea. Felicităăăăări!
Redactia.ro
Propunerea lui Zelenski pentru România. De ce a venit, de fapt, președintele ucrainean la București
Propunerea lui Zelenski pentru România. De ce a venit, de fapt, președintele ucrainean la București
Doliu în lumea muzicii din România. A murit unul dintre liderii trupei Holograf
Doliu în lumea muzicii din România. A murit unul dintre liderii trupei Holograf
Se implică sau nu România în războiul din Iran? Donald Trump, cerință expresă pentru Nicușor Dan în legătură cu conflictul din Orientul Mijlociu
Se implică sau nu România în războiul din Iran? Donald Trump, cerință expresă pentru Nicușor Dan în legătură cu conflictul din Orientul Mijlociu
Iranul a atacat NATO cu o rachetă balistică. Detalii de ultimă oră
Iranul a atacat NATO cu o rachetă balistică. Detalii de ultimă oră
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Ce se întâmplă în corp dacă iei vitamina C și vitamina D împreună
Ce se întâmplă în corp dacă iei vitamina C și vitamina D împreună
Semne de alarmă că ai neapărat nevoie de o colonoscopie
Semne de alarmă că ai neapărat nevoie de o colonoscopie
Iese la iveală ce se întâmplă cu dosarul lui Călin Georgescu. Instanța elimină probe din ancheta privind tentativa de lovitură de stat
Iese la iveală ce se întâmplă cu dosarul lui Călin Georgescu. Instanța elimină probe din ancheta privind tentativa de lovitură de stat
Horoscopul marilor schimbări. Decizii neașteptate, oportunități și revelații, în a doua parte a lunii martie
Horoscopul marilor schimbări. Decizii neașteptate, oportunități și revelații, în a doua parte a lunii martie
TV Mania
Olivia Păunescu, de la „Surprize, surprize” la Observator: Detaliul din trecutul vedetei și imagini rare de la nunta secretă din Dubai!
Olivia Păunescu, de la „Surprize, surprize” la Observator: Detaliul din trecutul vedetei și imagini rare de la nunta secretă din Dubai!
GALERIE FOTO. Inna, spectacol total în Maldive: imaginile pe care fanii le-au privit de zeci de ori
GALERIE FOTO. Inna, spectacol total în Maldive: imaginile pe care fanii le-au privit de zeci de ori
Detaliul neașteptat observat la picioarele lui Kate Middleton: Afecțiunea pe care a ținut-o ascunsă sub pantofii de lux a ieșit la iveală când s-a descălțat
Detaliul neașteptat observat la picioarele lui Kate Middleton: Afecțiunea pe care a ținut-o ascunsă sub pantofii de lux a ieșit la iveală când s-a descălțat
Ramona Olaru s-a afișat cu noul iubit! Prima imagine rară cu bărbatul care a cucerit-o: „Nu mai accept prințese lângă mine!”
Ramona Olaru s-a afișat cu noul iubit! Prima imagine rară cu bărbatul care a cucerit-o: „Nu mai accept prințese lângă mine!”
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Elena Cârstea a suferit un AVC! Cum a ajuns să arate acum solista. A slăbit considerabil!
Elena Cârstea a suferit un AVC! Cum a ajuns să arate acum solista. A slăbit considerabil!
Îți mai amintești de „Pisi” din „Inimă de țigan”? Cum arată și cu ce se ocupă acum Dana Hauer! Mulți nu au recunoscut-o
Îți mai amintești de „Pisi” din „Inimă de țigan”? Cum arată și cu ce se ocupă acum Dana Hauer! Mulți nu au recunoscut-o
La 57 de ani, Oana Sârbu sfidează timpul. Vedeta din „Liceenii” uimește cu silueta sa! Arată impecabil la vârsta ei
La 57 de ani, Oana Sârbu sfidează timpul. Vedeta din „Liceenii” uimește cu silueta sa! Arată impecabil la vârsta ei
Îl mai recunoști? A prezentat cea mai îndrăgită emisiune a anilor 2000. Foarte puțini sunt cei care și-au dat seama cine e
Îl mai recunoști? A prezentat cea mai îndrăgită emisiune a anilor 2000. Foarte puțini sunt cei care și-au dat seama cine e
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton