Președintele român Nicușor Dan și președintele ucrainean Volodimir Zelenski au făcut declarații după ce au semnat parteneriatul strategic între România și Ucraina. Cei doi au discutat pe subiecte economice, militare, iar parteneriatul vine pentru a întări colaborarea dintre cele două țări.

Principalele declarații ale lui Nicușor Dan

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, se află într-o vizită oficială în România. El a fost primit la Palatul Cotroceni de președintele României, Nicușor Dan, cu onoruri militare.

Cei doi au discutat despre mai multe subiecte, iar România și Ucraina au semnat un parteneriat strategic. Zelenski se întâlnește și cu premierul Ilie Bolojan.

Este a doua vizită a președintelui ucrainean în România, după cea din octombrie 2023. După întâlnire, cei doi lideri vor face declarații de presă.

Iată declarațiile președintelui Nicușor Dan, după întâlnirea și discuțiile cu omologul ucrainean:

„Domnule președinte, dragă Volodimir, mulțumesc pentru vizita pe care ne-o faceți și mai ales mulțumim dvs. și poporului ucrainean pentru lupta pe care o duceți, care este o luptă pentru Europa întreagă și pentru România. Am semnat azi o declarație de parteneriat strategic și este un moment important în relația noastră bilaterală.

Nu trebuie să ne ascundem, să spunem că istoric a existat neîncredere între țările noastre. Această neîncredere s-a evaporat în momentul începerii războiului din 2022 și momentul de azi e un moment în care cele două țări își asumă încrederea reciprocă în ce pot să facă împreună, responsabilitatea comună pentru această parte de Europa, pentru cetățenii ei și întreaga regiune, de aceea documentul pe care l-am semnat e foarte important.

În document și în discuțiile avute am vorbit despre război și despre continuarea sprijinului pe care România îl oferă, am vorbit despre colaborarea noastră militară și unul dintre documentele semnate vorbește despre producția comună de drone în România. Am reafirmat sprijinul nostru diplomatic în toate formatele în care putem să îl exercităm în UE în NATO pentru o poziție corectă și un sprijin pe care toate aceste organisme să îl aducă Ucrainei în războiul pe care îl duce. Am vorbit despre conectivitate între țările noastre în beneficiul inclusiv economic al țărilor noastre, am vorbit despre proiecte comune în energie și despre parteneriatul nostru în zona energetică.

Am vorbit despre integrarea Ucrainei în UE și am reafirmat sprijinul României pentru acest proces și foarte important, am vorbit de minoritatea românească din Ucraina și de deschiderea pe care Ucraina o are, o va avea pentru minoritatea românească. Am primit garanții cu privire la continuarea funcționării școlilor în limba română și pentru toate celelalte drepturi ale minorității române în acord cu drepturile minorități stabilite prin carte internaționale. L-am invitat pe domnul președinte la reuniunea B9 din mai de la București.

Deci, o discuție și niște documente care deschid un capitol de încredere, de maturitate a relației noastre bilaterale”, a declarat președintele român.

Declarații Volodimir Zelenski

Pe de altă parte, Zelenski a vorbit despre subiectele tratate alături de președintele român și a mulțumit țării pentru sprijinul său în războiul pe care Ucraina îl duce de atâția ani de zile cu Rusia.

El a vorbit despre parteneriatul strategic și despre planurile de viitor ale celor două țări, inclusiv un parteneriat în care România va livra energie Ucrainei lovite de război.

„Domnule președinte, cei prezenți, jurnaliști, în primul rând aș vrea să mulțumesc României și dvs. personal pentru poziția României în război. Rusia investește mult în destabilizarea statelor, distrugerea normalității vieții. Lovește țara noastră cu rachete și noi nu dorim nimănui să trăiască astfel de momente. Astăzi, întâlnirea și discuțiile noastre se referă în primul rând la modul în care putem colabora mai mult și inclusiv în domeniul economic spre binele popoarelor noastre, ce putem face mai mult și pentru securitatea statelor noastre.

După începerea unui nou război e clar că securitatea oricărei națiuni e foarte importante. S.U.A. și alte state ne-au solicitat sprijin în doborârea dronelor. Prietenii noștri deja se află în Orientul Mijlociu și considerăm că e nevoie de mai multă colaborare, de implementarea expertizei noastre pe care am acumulat-o de-a lungul timpului și poate fi utilă. România împreună cu alte state ne-au ajutat să ne apărăm cetățenii.

Continuăm colaborarea și propunem extinderea ei pentru a ne apăra de toate pericolele care apar în fiecare zi și sunt pericole nu doar pentru Ucraina. Vedem acel pericol pe care îl reprezintă dronele. Avem o declarație comună privind colaborarea în domeniul apărării și e un pas corect în direcția consolidării colaborării între țările noastre.

Mulțumesc, Nicușor pentru colabroiarea și sprijinul la nivel de UE. Astăzi am semnat un acord de parteneriat strategic și felicit statele noastre. România și Ucraina au un mare potențial economic în domeniul infrastructurii și ne poate oferi dezvoltarea economică și transportării în domeniul energetic.

Construim cu România două linii de furnizare energetică și acest lucru sprijină Cernăuți și va permite României să devină mai puternică privind garantarea securității în această zonă. E reciproc avantajos pentru ambele state. Est important ca împreună să realizăm proiecte pentru exploatarea petroulului în Marea Neagră, România a făcut deja pași în această direcție.

Domnul președinte a spus foarte bine că trebuie să realizăm proiecte energetice cât mai repede posibil. Am vorbit și despre posibilitățile de transport a energiei în Ucraina pentru României, mulțumesc țării pentru aceste posibilități, e foarte important pentru noi pe timp de război. E la fel de avantajos pentru România, pentru Ucraina, cât și pentru Moldova.

Sper că în acest format vom colabora în continuare. Am discutat și formatul B9, domnul președinte m-a invitat să particip aici în mai și mulțumesc pentru respectul pe care România îl manifestă față de cetățenii noștri care se află aici. Am vorbit despre acest lucru cu domnul președinte și inclusiv despre dezvoltarea umanitară și culturală dintre statele noastre.

Am vorbit și despre ziua limbii române în Ucraina și despre probleme din domeniul educației pentru românii din Ucraina și ucrainenii din România. Suntem dispuși să vorbim despre toate probleme care vor apărea. Suntem parteneri strategici și vom face față provocărilor cu care ne confruntăm și colaborarea trebuie să fie din ce în ce mai puternic. Vă mulțumesc, domnule președinte și României”, a transmis Volodimir Zelenski, prezent la București.

Ce sprijin energetic va primi Ucraina

Președintele Volodimir Zelenski a fost întrebat despre proiectele concrete prin care Ucraina va primi gaz din România, spunând că este vorba despre două interconectoare.

„Mai multe proiecte, am avut un dialog solid și există și președinte NAFTO Gaz Ucraina în echipa cu care am venit aici. Am început un dialog și vom continua discuțiile pe această temă. Vom avea două interconectoare în domeniul energiei electrice, este foarte convenabil și României și foarte util pentru asigurarea securității energetice a României și Ucrainei.

Vor fi două interconectoare, unul mai mare și altul mai mic, am vrea ca primul să fie gata până la sfârșitul anului. Suntem convinși că există probleme de birocrație, dar sperăm ca până la finalul anului să fie gata cel mic”, a răspuns Zelenski la întrebarea unei jurnaliste ucrainence.

Urmărește-ne pe Google News