Vom avea un Paște fără Lumina Sfântă în România anul acesta? Anunțul Patriarhiei Române pentru credincioși

Lumina Sfântă, adusă neîntrerupt în România timp de aproape două decenii, este pentru prima dată în pericol de a nu mai ajunge în țară în Noaptea Învierii. Escaladarea dramatică a conflictului dintre Israel și Iran, extins deja la nivel regional, a blocat accesul la Biserica Sfântului Mormânt și a dus la suspendarea tuturor zborurilor internaționale către Israel.

În acest context tensionat, Patriarhia Română și autoritățile statului caută soluții de ultim moment pentru a salva o tradiție profund ancorată în viața spirituală a românilor.

Biserica Sfântului Mormânt, închisă pe termen nedeterminat

După reluarea ostilităților în Orientul Mijlociu, autoritățile israeliene au închis accesul la Biserica Sfântului Mormânt, locul unde Lumina Sfântă se aprinde în fiecare an în Sâmbăta Mare. În paralel, toate zborurile comerciale spre Israel au fost anulate, fără un termen estimat pentru reluarea lor.

În aceste condiții, România nu are în prezent nicio soluție sigură pentru a transporta Lumina la București până la 11 aprilie 2026.

Patriarhia Română: „Ne rugăm ca situația să se detensioneze”

Reprezentanții Patriarhiei Române urmăresc evoluția conflictului și speră într-o rezolvare rapidă.

„Ne rugăm și sperăm ca situația din Orientul Mijlociu să se detensioneze cât mai repede. Suntem încrezători că, deși provizoriu, vor exista soluții pentru aducerea Luminii în România, poate chiar prin zboruri speciale sau militare”, a declarat Adrian Agachi, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei, potrivit Știrile Pro TV.

Posibile soluții: rute alternative și zboruri speciale

Specialiștii în logistică religioasă cred că Patriarhia Ierusalimului va găsi o modalitate de a trimite Lumina într-o zonă sigură, de unde să poată fi preluată de aeronave.

„Chiar și în aceste vremuri dificile, vor exista modalități logistice pentru ca Lumina să ajungă în toate colțurile lumii creștine”, afirmă Arhimandritul Simeon Pintea, lector universitar la UBB Cluj.

El adaugă că „se va implica poate și Ministerul de Externe și, cu siguranță, vor fi zboruri speciale și chiar zboruri militare”.

Conflictul a afectat deja turismul religios. Toate pelerinajele organizate în Israel au fost anulate, iar agențiile de turism nu pot estima când vor putea relua cursele.

Anual, zeci de mii de români vizitau Țara Sfântă, iar anularea acestor călătorii lovește atât în comunitățile religioase, cât și în industria turistică.

Din 2009, Lumina Sfântă era adusă în România cu avionul de o delegație a Patriarhiei Române și distribuită în aceeași seară în bisericile din întreaga țară. Anul 2026 riscă să fie primul în care această tradiție nu poate fi respectată.

