Ce NU trebuie să faci de Sfântul Ilie ca să scapi de necazuri. Gesturile simple care pot atrage ghinionul asupra ta

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

În fiecare an, pe 20 iulie, credincioșii îl sărbătoresc pe Sfântul Mare Proroc Ilie Tesviteanul, una dintre cele mai fascinante și respectate figuri din calendarul creștin-ortodox. Cunoscut în folclorul românesc drept stăpânul tunetelor, al trăsnetelor și al ploilor de vară, Sfântul Ilie este considerat un protector puternic împotriva răului, dar și un sfânt aprig cu cei care nu-i respectă ziua.

Bătrânii păstrează cu sfințenie o serie de obiceiuri și rânduieli spirituale pentru a atrage binecuvântarea, sănătatea și belșugul în casă. Dacă vrei să alungi energiile negative și să te ferești de ghinioane tot restul anului, iată ce este bine să faci de Sfântul Ilie.

Tradiții și obiceiuri de Sfântul Ilie: Ce e bine să faci pentru sănătate și belșug

Tradiția populară este bogată în ritualuri dedicate acestei zile mari. Multe dintre ele au legătură cu rodul pământului, cu tămăduirea trupească și cu pomenirea celor trecuți în neființă.

Dă de pomană mere noi și miere de albine

Unul dintre cele mai cunoscute obiceiuri de Sântilie este legat de rodul merilor. Până în această zi, bătrânii spuneau că nu este bine să se mănânce mere proaspăt culese. Pe 20 iulie, merele se duc la biserică pentru a fi sfințite, iar apoi se împart copiilor și vecinilor, alături de miere, pâine caldă și apă curată. Se crede că acest gest aduce spor în casă, iar sufletele celor adormiți primesc alinare în ceruri.

Recoltarea și sfințirea busuiocului

Femeile obișnuiesc să culeagă busuioc la răsăritul soarelui și să îl ducă la biserică pentru a fi binecuvântat de preot. Busuiocul sfințit de Sfântul Ilie este considerat un leac puternic împotriva bolilor, dar și un talisman de protecție împotriva deochiului și a farmecelor. Uscat și păstrat la icoană, acesta se arde uneori pentru a afuma încăperile în care există neliniște sau ceartă.

„Retezatul stupilor” (Stupăritul)

În comunitățile rurale, de Sfântul Ilie se recoltează primul fagure de miere din an. Acest ritual era făcut tradițional doar de bărbați îmbrăcați în haine de sărbătoare. Mierea culeasă acum are proprietăți curative deosebite și se împarte cu rudele și oamenii nevoiași pentru ca stupii să fie mănoși și protejați de dăunători.

Citește și: Mesaje de Sfântul Ilie 2026 – cele mai frumoase felicitări

Citește și: Rugăciune către Sfântul Ilie. Se rostește când necazurile mari se abat asupra ta

Ce să NU faci de Sfântul Ilie ca să te ferești de ghinion și trăsnete

Sfântul Ilie este văzut ca un judecător drept, care străbate cerul în carul său de foc pentru a-i doborî pe diavoli cu săgeți de trăsnet. Din acest motiv, ziua sa vine la pachet cu interdicții severe pe care comunitățile tradiționale le respectau cu mare strictețe.

Nu lucra la câmp și nu face treburi casnice grele: Se spune că cei care muncesc în această zi atrag furia sfântului, riscând să fie loviți de trăsnet sau să le fie distruse recoltele de grindină. De asemenea, spălatul rufelor, cusutul și împletitul sunt strict interzise.

Închide ușile și ferestrele în caz de furtună: Conform superstițiilor, atunci când tună și fulgeră, duhurile rele se ascund de mânia Sfântului Ilie în preajma oamenilor, în special sub streșinile caselor sau prin deschiderile neprotejate. Închide bine geamurile și fă-ți semnul crucii pentru a nu lăsa răul să intre în locuință.

Nu mânca mere nesfințite: Se crede că cine mănâncă mere înainte de a fi duse la biserică în ziua de Sântilie va avea parte de ghinion și va atrage trăsnetele asupra sa.

Nu te scălda în ape curgătoare: Bătrânii spun că în ziua de 20 iulie apele devin tulburi și necurate, fiind legate de energiile furtunilor, așa că scăldatul în râuri sau lacuri este de evitat.

Citește și: Un șofer Uber acceptă să fie plătit cu abțibilduri Panini World Cup 2026: „Banii vin și pleacă, abțibildurile pe care le vreau nu“

Citește și: Regula celor 150 de zile: Cum verifici corect valabilitatea pașaportului înainte de pleca în vacanța

Ritual simplu pentru alungarea necazurilor din familie

Dacă treci printr-o perioadă mai dificilă sau simți că energiile din căminul tău sunt apăsătoare, poți urma câțiva pași simpli în dimineața zilei de 20 iulie:

Aprinde o lumânare albă sau galbenă (simbol al focului sfânt) și roagă-te Sfântului Ilie pentru ocrotire, pace și îndepărtarea gândurilor rele.

Stropește colțurile casei cu agheasmă folosind un mănunchi de busuioc proaspăt.

Fă un act de bunătate: Oferă hrană sau un pachet cu fructe de sezon unei persoane aflate la nevoie. Generozitatea și milostenia deschid ușile binecuvântării și alungă necazurile.

Respectarea acestor obiceiuri strămoșești este o modalitate minunată de a ne conecta la tradițiile românești, aducând în același timp armonie, protecție și liniște sufletească în mijlocul familiei.

Sursă foto: Shutterstock

Urmărește-ne pe Google News