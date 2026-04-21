Sfântul Gheorghe, zi cu cruce roșie și interdicții majore pentru credincioși. Greșeala pe care mulți români o fac pe 23 aprilie. Preot: „Nu este indicat!”

Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, prăznuit de Biserica Ortodoxă în fiecare an pe data de 23 aprilie, reprezintă una dintre cele mai luminoase și complexe sărbători ale calendarului creștin.

Dincolo de însemnătatea religioasă a „Purtătorului de biruință”, această zi marchează în tradiția populară pragul dintre anotimpul rece și cel cald, fiind momentul în care natura revine la viață sub protecția divină.

Pentru cei aproape un milion de români care poartă numele de Gheorghe, George, Georgiana sau derivate ale acestora, ziua este una de dublă sărbătoare, împletind rugăciunea cu obiceiuri arhaice menite să aducă spor și sănătate.

Tradiții de „Armindeni” pentru protecția casei

Oamenii de la sate păstrează cu sfințenie ritualul împodobirii porților și ferestrelor cu ramuri verzi de salcie, stejar sau fag, cunoscute sub numele de „armindenii Sfântului Gheorghe”. Aceste ramuri nu sunt doar elemente decorative, ci sunt considerate bariere spirituale care alungă spiritele rele, bolile și deochiul din gospodărie.

Se spune că cine se trezește în zori și se spală pe față cu roua adunată de pe iarbă va fi ferit de suferințe și va avea parte de noroc tot anul, roua fiind privită ca o apă vindecătoare, binecuvântată de Sfânt pentru a curăța trupul și sufletul.

Obiceiuri care aduc noroc și prosperitate

În ziua de 23 aprilie, magia și credința se întâlnesc în ritualuri menite să asigure belșugul pentru întregul an agricol.

Tinerele necăsătorite obișnuiesc să pună busuioc sub pernă cu speranța că își vor visa ursitul, în timp ce gospodarii leagă fire roșii de lână la coarnele animalelor pentru a le păzi de farmece.

Pentru păstori, această dată reprezintă momentul „Alegerii Muntelui”, când se fac socotelile și se împart turmele pentru vară.

Tot acum, fetele împletesc cununi de flori pe care le aruncă în râu, urmărind cu emoție cursul apei: dacă cununile plutesc fără să se agațe, anul va fi unul bogat în iubire și reușite.

Interdicții severe sub amenințarea ghinionului

Fiind o sărbătoare marcată cu cruce roșie în calendar, Sfântul Gheorghe impune reguli de conduită extrem de stricte, a căror încălcare este considerată o ofensă adusă divinității.

Este interzisă orice formă de muncă fizică grea, de la săpatul în grădină până la cusut sau spălatul rufelor. Bătrânii satelor avertizează că cei care nu se odihnesc în această zi riscă să atragă asupra lor boala sau să piardă protecția asupra animalelor din curte.

De asemenea, tradiția interzice tăierea părului sau a unghiilor, gesturi despre care se crede că ar „tăia” din sporul și protecția casei pentru restul anului.

Totodată, orice conflict, ceartă sau gând plin de ură trebuie evitate, ziua fiind dedicată exclusiv purificării spirituale.

Îndemnul preotului pentru o zi de liniște și milostenie

Dincolo de superstiții, reprezentanții Bisericii ne reamintesc că esența sărbătorii stă în legătura noastră cu modelul de sacrificiu al Sfântului Gheorghe. Părintele Gabriel Cazacu, preot la mănăstirea Cașin din București, subliniază importanța cumpătării și a actelor de caritate în această zi specială. „În general, la marile praznice bisericești, dar și astăzi nu este indicat să ne implicăm într-o activitate sau proiect care impune efort fizic, o muncă fizică îngreunată. Este o zi în care avem nevoie de liniște, reculegere și de odihnă”, a explica preotul, pentru Digi 24, accentuând faptul că gesturile de bunătate față de cei nevoiași reprezintă adevărata formă de cinstire a Sfântului.

„Este bine astăzi să mergem la biserică, să aprindem o lumânare și să dăm de pomană alimente oamenilor nevoiași, în amintirea celor care nu mai sunt printre noi”, a mai declarat părintele pentru a ghida pașii credincioșilor în spiritul sfințeniei.

Foto – arhivă

