Dan Negru a rămas mască când a văzut prețurile la benzină în Canada și SUA: „Apa e mai scumpă decât benzina?”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Prețurile la carburanți în America l-au șocat pe Dan Negru. Prezentatorul se află în vacanță în New York și a comparat prețurile la combustibili cu cele din România. Iată ce a constatat.

Dan Negru, șocat de prețurile la combustibili în Canada

Dan Negru a fost în vacanță în Canada și înainte de asta vizitase și New York-ul. El a făcut o comparație între prețurile la comubustibili și a rămas șocat.

„Asta e Canada! La doi pași e Cascada Niagara. M-am gândit, n-are cum să fie și în Canada benzina mai ieftină decât în România! Un dolar canadian este 3,17 lei. Aici, în Canada, un litru de benzină este 5, 2 lei, iar litrul de motorină este de 6,5 lei.

Iar asta e Niagara, credeți că e mai ieftin curentul în Canada? Niagara este una dintre cele mai mari surse de energie hidroelectrică din lume…Azi produce electricitate cât să alimenteze peste 4 milioane de locuințe”, a precizat Dan Negru, pe contul său de Instagram.

Și curentul este mai ieftin în Canada, comparativ cu România.

„Cascada Niagara este unul dintre puținele locuri unde se face un compromis între turism și energie. Ziua debitul este menținut ridicat pentru turiști, fotografiază, filmează, iar noaptea o mare parte din apă este deviată spre hidrocentrale.

Am întrebat AI o fi mai ieftin curentul ca în România? Și noi avem râuri, hidrocentrale… Și mi-a răspuns așa: pentru un apartament, la un consum de 300kWh/lună plătești 110 lei, în Canada. În România plătești 190 de lei”.

Cât costă benzina la New York

Anterior, Dan Negru a vizitat New York, unul dintre cele mai scumpe orașe din lume. Și aici, prețurile la benzină sunt mai mici decât în România.

„Sunt aici în zilele în care planeta a luat foc din cauza benzinei. Sunt aproape de centrul New Yorkului. Aici, rechinii imobiliari preferă să cumpere teren și să construiască blocuri înalte, nu benzinării, aduc profit mult mai mare.

Americanii consumă 2 miliarde de litri de combustibil pe zi, adică 1/3 din benzina lumii o consumă ei. Americanii vând la galon, un galon are 3,78 litri. Un galon costă 5 dolari și ceva, deci cam un dolar și ceva pe litru.

În centrul celui mai scump oraș din lume locuiesc vreo 150 de miliardari. În Manhattan, salariul mediu lunar este de vreo 5-7.000 de dolari. Nu comentez, nu spun nimic am plecat din centru. Comparațiile sunt începutul nemulțumirii. Dacă lași centrul departe, prețurile sunt mai mici la marginea New Yorkului, adică 3, 79 sau 4,17 dolari galonul de benzină”, a scris Dan Negru.

Cât costă o sticlă de apă în New York

El a fost șocat să afle că o sticlă de apă costă enorm: mai exact, două sticle de apă costă 6 dolari.

„Dimineața m-a luat setea și am intrat să iau o sticlă de apă dintr-un magazin alimentar. Ia uite apa! Cumperi o sticlă și una e gratis, adică două sticle sunt la 6 dolari sau la 6,5 dolari. Mai au și două sticle la 3,79 dolari.

Apa e mai scumpă decât benzina! Când am ieșit din magazin am întrebat Inteligența Artificială: „Măi, m-oi fi tâmpit eu, poate fi mai scumpă apa decât benzina?”. Iată ce mi-a răspuns AI: „În New York, în aprilie 2026, te afli într-o situație ironică. Apa plată este considerabil mai scumpă decât benzina”, a mai menționat Dan Negru, pe contul său de Instagram.

Urmărește-ne pe Google News