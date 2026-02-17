Dan Negru împlinește 55 de ani. Deși îl cunoaște o țară întreagă, a reușit să își țină familia departe de ochii curioșilor: „ Am primit oferte financiare serioase” 

Dan Negru împlinește 55 de ani pe 23 februarie și este unul dintre cei mai cunoscuți și iubiți oameni de televiziune din România. Cu toate acestea, el a reușit să fie discret cu viața lui personală și și-a ținut mereu viața privată departe de ochii curioșilor. Iată cum a reușit să facă asta.

Dan Negru a reușit să își țină familia departe de luminile reflectoarelor

Dan Negru a dezvăluit de ce nu a vrut niciodată să își expună familia. El a spus că este suficient faptul că el este cunoscu de aproape toată țara și recunoaște că, deși a primit oferte financiare serioase, ca să apară cu familia lui în diferite reclame, el a refuzat.

Citește și: Dan Negru, indignat din cauza digitalizării: „Ca să-ți plătești impozitul, trebuie să te angajezi câteva ore la stat”

„Postez rar spre deloc poze cu familia mea. Am primit oferte financiare serioase, ultima dată am avut ofertă să apărem într-o reclamă la niște sucuri. Nu ne-am băgat. Îi las pe copiii mei să-și trăiască copilăria liniștiți și pe mama să-și trăiască bătrânețea liniștită. E destul expunerea mea mare și la TV și în online”, a declarat Dan negru pentru Click.

Mai mult, el a refuzat să îi facă reclamă propriei soții. Codruța este medic stomatolog și își face meseria foarte bine, însă Dan Negru a preferat să nu îi promoveze niciodată cabinetul.

„Nici Codruței, soției mele, nu i-am promovat niciodată clinica de stomatologie, deși paginile mele de social media au comunități uriașe, de câteva milioane de urmăritori. Mă bucur că e un medic bun, care n-are nevoie de reclamă. Îmi las familia să-și trăiască viata liniștită. Se poate și așa”, a spus Dan Negru.

Ce a studiat Dan Negru

Deși este o figură cunoscută în casele multor români, puțini știu ce studii are Dan Negru. Prezentatorul a terminat un doctorat în Jurnalism pe care l-a făcut șa vârsta de 47 de ani.

Citește și: Dan Negru, despre succesul Andreei Esca la pupitrul Știrilor ProTV: „Avem în țară mai multe prezentatoare de știri decât profesori”

„Ultima năzbâtie școlară am făcut-o „la bătrânețe”, pe la vreo 47 de ani, când am făcut trei ani de doctorat în Jurnalism. Nimeni nu m-a întrebat vreodată despre diplome, dar anii de școală mi-au „uns” rotițele.

Am întâlnit profesori admirabili, unul dintre profesorii cu care mi-am dat licența a fost Șerban Foarță, cel care a compus versurile Phoenix, „Mica Țiganiadă”, a mai spus Dan pentru sursa citată.

Urmărește-ne pe Google News