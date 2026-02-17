Emilia Ghinescu, replică pentru cei care au criticat-o pentru relația cu un bărbat cu 20 de ani mai tânăr: „Înțeleg că viața mea privată este de multe ori în gura oamenilor, dar…”

Emilia Ghinescu le dă replica tuturor celor care au criticat-o pentru relația cu un bărbat cu 20 de ani mai tânăr decât ea. La 47 de ani, interpreta de muzică populară formează un cuplu cu Viorel Neagoe, un bărbat cu două decenii mai tânăr decât ea, pe care l-a cunoscut la nunta surorii lui.

„Noi ne trăim viața așa cum vrem și mai cu seamă în liniște și multă iubire. Nu ne afectează părerea oamenilor, ci doar părerea celor dragi nouă. Și ei sunt bine și fericiți pentru noi. Asta-i tot ce contează. Înțeleg că viața mea privată este de multe ori în ochii și în gura oamenilor, dar prefer să fiu discretă, asta excluzând faptul ca trebuie să mă feresc, să mint sau să-mi ascund ceea ce trăiesc. Concluzia: trăim ceva frumos și curat atât cât va fi să fie, vom vedea. Dumnezeu le așază pe toate”, a declarat Emilia Ghinescu, pentru Spynews.ro.

Artista subliniază că secretul fericirii ei constă în valorile personale și în relația specială pe care o are cu Dumnezeu.

„Pentru mine, Dumnezeu este iubire, iubire în toate formele ei. Ca atare, acolo unde-i iubire este prezent și Dumnezeu. Dacă iubești nu ai răutate, invidie, nu arunci cu vorbe urâte și cel mai important, ai liniște”, a explicat cântăreața.

Viorel Neagoe ar avea vârsta fiului Emiliei Ghinescu

În această perioadă, Emilia Ghinescu și Viorel Neagoe au decis să se bucure de câteva zile de relaxare în Bucovina și Maramureș. Artista a mărturisit că vizitarea mănăstirilor îi aduce întotdeauna un sentiment profund de pace și smerenie.

„Pentru că este vacanță pentru copii și Anastasia (fiica ei – n.red.) este plecată la schi, ne-am luat câteva zile de concediu și am decis să mergem în Bucovina și Maramureș. Pentru mine nu-i prima dată când merg la mănăstirile din Bucovina, dar am același sentiment de bucurie și smerenie de fiecare dată când ajung aici”, a povestit Emilia.

Potrivit informațiilor de pe rețelele sociale, Viorel Neagoe este din Șerbănești, Argeș, locuiește în Pitești și a absolvit Universitatea Politehnică din București în 2022. Astfel, Neagoe ar avea în jur de 27 de ani, vârsta fiului Emiliei.

Cântăreața are trei copii, doi din fosta căsnicie cu George Turcu, Andrei Roberto și Erika Maria, și o fiică, Anastasia, din fosta relație de 13 ani cu Sebastian Albăstroiu.

Cum a cucerit-o Viorel Neagoe pe Emilia Ghinescu

Relația dintre Emilia și Viorel, care durează de aproximativ jumătate de an, se bazează pe respect și compatibilitate. Emilia apreciază maturitatea lui Viorel, o calitate care i-a câștigat încrederea.

„Eu nu trăiesc pe sub pământ. Mergem împreună la evenimente, mergem la cumpărături, la mall. Vorbim de aproape șase luni. Are maturitatea în gândire a unui om de vârsta mea. Altfel, dacă nu mă înțelegeam cu el ca om, nu stăteam nici măcar de vorbă”, a mărturisit solista, potrivit Spynews.ro.

Emilia Ghinescu a spus și că nu se gândește la căsătorie, dar și ce relație are noul ei iubit cu copiii ei.

„Eu nu mă gândesc la căsătorie. Am fost într-o relație 13 ani și eu în toată acea perioadă mi-am dorit să fiu într-o familie, să fiu căsătorită. Nu s-a vrut din partea cealaltă. Cu copiii s-a văzut, se salută și doar atât”, a spus vedeta.

