Emilia Ghinescu a spus de ce s-a despărțit de Sebastian Albăstroiu și de primul soț: „Vina este a amândurora”. Artista are trei copii din cele două relații

Emilia Ghinescu a dezvăluit motivul pentru care ea și Sebastian Albăstroiu s-au despărțit după 13 ani de relație. Emilia și Sebastian au împreună o fiică, Anastasia, și ar fi trebuit să se căsătorească în toamna anului trecut. În cadrul aceluiași interviu, artista a spus și ce a condus la divorțul de primul soț, alături de care mai are doi copii, o fată și un băiat.

Motivul pentru care Emilia Ghinescu a anulat nunta cu Sebastian Albăstroiu, după 13 ani de relație

Emilia Ghinescu și Sebastian Albăstroiu s-au despărțit în vara anului 2023, după 13 ani de relație. Invitată în emisiunea „În oglindă”, găzduită de Mihai Ghiță, interpreta de muzică populară a spus care a fost motivul principal care a dus la destrămarea relației sale cu Sebastian.

„Într-o relație sunt doi oameni, iar vina este în egală măsură a amândurora. Există adevărul meu, adevărul lui și adevărul.

Al meu este că Sebastian se schimbase foarte mult. Eu sunt genul de om care nu face niciun fel de rabat când vine vorba de inima mea, de relația sentimentală pe care o am cu omul. În momentul în care simt că tu ți-ai schimbat sentimentele față de mine, eu am luat atitudine”, a povestit Emilia Ghinescu, la „În oglindă”.

„Nu mai există niciun fel de șansă să ne întoarcem unul la celălalt”

Cântăreața de muzică populară a explicat că a încercat să discute cu partenerul de viață, însă efortul ei nu a dat roade. Din respect pentru cel care i-a fost alături timp de 13 ani și pentru fiica lor, Anastasia, Emilia a refuzat să dezvăluie detalii despre ruptura dintre ea și Sebastian.

„Am încercat să discut cu Sebastian, să rezvolvăm niște lucruri. Nu s-a vrut, nu s-a putut. Eu mi-am dorit întotdeauna ca rufele din familia mea să fie spălate acolo și, din respect pentru Anastasia, pentru că este mare și poate să caute oricând pe Internet, nu vreau să spun și să vorbesc nimic.

Și din respect pentru cei 13 ani. Eu am rămas în relații bune cu Sebastian. A durat puțin să ne clădim această relație, mai avem puțin și se face un an de când ne-am despărțit. Este clar că nu mai există niciun fel de șansă să ne întoarcem unul la celălalt. Eu sunt genul de om care după ce a pus punct nu mai există virgulă”, a mai spus Emilia Ghinescu, pentru sursa citată.

De ce a divorțat Emilia Ghinescu de primul soț

În cadrul aceluiași interviu, Emilia Ghinescu a dezvăluit și motivul pentru care a divorțat de primul soț. Cei doi s-au cunoscut când artista era încă elevă la liceu. Bărbatul era cu zece ani mai mare, „un om intelectual, inginer” și avea „o altfel de gândire”. „Era la facultate, pe vremea aceea nu făcea toată lumea facultate ca acum. Un om calm”, a mai povestit cântăreața.

Deși au trăit o frumoasă poveste de dragoste din care au rezultat doi copii, o fată și un băiat, cei doi soți au hotărât să pună punct căsniciei lor. Artista a fost cea care a ales să încheie relația, deoarece așteptările pe care le-a avut nu s-au îndeplinit. Divorțul a fost unul amiabil, iar provocarea cea mai mare a fost impactul pe care despărțirea l-a avut asupra fiului lor.

„Noi aveam probleme în căsnicie de foarte mult timp. În momentul în care am început această relație, el a intuit că eu o să îmi schimb gândirea, că o să cresc, o să mă maturizez, o să mă schimb ca om și că poate nu o să îmi mai doresc această relație. El s-a schimbat, nu mă mai simțeam iubită. Eu sunt cea care a renunțat la căsătorie. Am avut alte așteptări din partea lui. Deja devenisem o femeie, îmi doream altceva. Am vorbit ca doi oameni civilizați. Copilul meu a avut o perioadă de revoltă în care nu m-am mai înțeles cu el. Un an de zile m-am luptat ca al meu copil să accepte situația”, a mai povestit Emilia Ghinescu, în emisiunea „În Oglindă”.

