Cum reușesc Petre Roman și Silvia Chifiriuc să se mențină în cea mai bună formă. „E o ecuație foarte simplă!” Secretul dietei lor, dezvăluit de soția fostului politician

Petre Roman (78 de ani) și soția sa, Silvia Chifiriuc (52 de ani), se remarcă prin alegeri sănătoase care îi ajută să se mențină în formă excelentă. Alimentația echilibrată și obiceiurile lor zilnice contribuie la un stil de viață armonios, oferindu-le energie și vitalitate. Dar care este, de fapt, stilul lor alimentar?

Ce stil alimentar au Petre Roman și soția sa, Silvia Chifiriuc

Petre Roman a fost recent alături de soția sa, Silvia Chifiriuc, la o emisiune televizată, unde au discutat despre diverse aspecte ale vieții lor, atât profesionale, cât și personale. Cu această ocazie, cuplul a oferit detalii despre dieta lor zilnică și obiceiurile alimentare care îi ajută să se mențină în formă.

„E foarte atentă la alimentație, nu mănâncă. Bine, și eu la fel, nu mănânc… Nu mănânc dimineața, nu mănânc seara. E o ecuație foarte simplă, eu sunt, după cum știți, și inginer și om de știință într-un domeniu, legat de noi, știința climei e o ecuație foarte simplă, câte calorii mănânci, tot atâtea se consumă, simplu” – a explicat fostul premier al României, citat de Kfetele.

„Ba da, mănâncă dimineața în weekend”- l-a dat de gol soția sa.

Silvia Chifiriuc a explicat apoi că preferă să consume dulciuri înainte de activități fizice intense, cum ar fi urcatul pe munte, astfel încât să transforme energia în mișcare, evitând acumularea de calorii.

Silvia Chifiriuc: „Seara noi nu mâncăm!”

Silvia a subliniat și disciplina ei alimentară, menționând că în perioadele de sărbători, atunci când consumă mai multe dulciuri, echilibrează prin post cu apă miercurea și vinerea, bazându-se pe fructe și salate. Aceste obiceiuri alimentare sănătoase au fost influențate de tradițiile din copilărie, când mama sa respecta toate posturile, iar Silvia a preluat acest stil.

De asemenea, a mărturisit că nu consumă carne în exces, alegând să o includă în dietă doar o dată sau de două ori pe săptămână, și este adepta unei alimentații ușoare, mai ales după ora 18:00. Cuplul preferă să ia mese lejere, iar când sunt plecați, își mai permit câteva excepții, dar se asigură că păstrează echilibrul în stilul de viață.

„Eu mănânc acum, chiar în ultima vreme am mâncat mai mult decât era cazul… Dar eu am un control extraordinar, al meu. Dacă azi, de exemplu, mănânc o amandină, că-mi plac amandinele de nu se poate, de altfel și la munte de dimineață, înainte să urcăm pe munte, am mâncat o amandină mare, bună, era minunată, dar urcam. Deci dulcele, înainte de urcare, orice dulce până la urmă, știi că arzi, deci eu înainte pot s-o mănânc, apoi nu se întâmplă nimic.

Vreau să vă spun că atunci când am o zi plină cu prăjituri , eu știu, mănânc… vin acum sărbătorile, apoi eu țin post cu apă, miercurea și vinerea mănânc foarte puțin, pentru că mănânc mai mult fructe și salate că așa-s obișnuită de când eram mică. La mine acasă mama ținea toate posturile și m-am obișnuit așa, deci organismul meu, eu dacă mănânc prea multă carne, mănânc o dată sau de 2 ori pe săptămână cel mult, nu mă simt bine, eu sunt cu salatele, fructele.

E adevărat, nu în exces, pentru că nici acestea nu sunt în regulă, dar echilibrat și seara noi nu mâncăm. Ajută foarte mult, după ora 18:00 este foarte important să mănânci ceva lejer, ușor. (…) Mai mâncăm și noi, dar când suntem plecați” – a dezvăluit soția lui Petre Roman.

