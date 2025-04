Fiul cel mic al lui Adrian Mutu a împlinit 8 ani. Ce mare a crescut Tiago! Câți copii are antrenorul de fotbal

Tiago Mutu a împlinit 8 ani pe 14 aprilie. De ziua lui, fiul cel mic al lui Adrian Mutu a făcut o plimbare cu jet ski-ul în Dubai.

Tiago Mutu a împlinit 8 ani. Cum a petrecut

Tiago Mutu este fiul cel mic al lui Adrian Mutu (46 de ani) din actualul lui mariaj cu Sandra Mutu (Bachici) (32 de ani). Antrenorul de fotbal este tatăl a patru copii din trei căsnicii. Mezinul este singurul care-i împărtășește pasiunea pentru fotbal.

Cu ocazia aniversării de 8 ani a fiului cel mic, Adrian Mutu a publicat mai multe imagini cu Tiago în mediul online. Printre acestea s-au numărat și o poză și o filmare în care fostul jucător de fotbal și fiul lui se pregătesc de o plimbare cu jet ski-ul. „Sărbătoritul zilei”, a scris Adrian Mutu în descrierea postării.

O postare separată îi arată pe Adrian Mutu, soția lui, Sandra, și fiul lor, Tiago, îmbrățișați în Dubai. „La mulți ani, iubitul meu”, a scris antrenorul în dreptul imaginii.

Deși este tatăl a patru copii, fostul jucător de fotbal a mărturisit recent că se vede tată din nou alături de soția lui, care este cu 15 ani mai tânără decât el.

Adrian Mutu își mai dorește copii

Adrian Mutu are patru copii, doi fii și două fiice, din trei căsnicii. Alături de prima soție, actrița Alexandra Dinu (44 de ani), Adrian are un fiu, Mario, în vârstă de 22 de ani. Din al doilea mariaj cu fostul fotomodel Consuelo Matos Gomez, fostul jucător de fotbal are două fiice, Adriana (18 ani) și Maya (16 ani), iar din actualul mariaj cu Sandra Mutu mai are un băiat, Tiago (8 ani).

Cu toate că deja are o familie mare și frumoasă, antrenorul de fotbal nu spune „nu” unui al cincilea copil. „Nu pot să spun că nu și nu pot să spun că da. De ce? Pentru că nu știu ce urmează. Eu cu soția mea vorbesc. Ne-ar plăcea, nu spunem nu. (…) Dacă e să fie, bine, dacă nu… Nu mă gândesc în mod special nici dacă da, nici dacă nu, pentru că am deja copii”, a mai declarat fostul jucător de fotbal, în podcastul „Tare de tot cu Viorel Grigoriu”.

Ce pasiuni au copiii antrenorului de fotbal

Fiul cel mare al lui Adrian Mutu, Mario Mutu, este student la Universitatea Româno-Americană din București, după ce liceul l-a terminat în Los Angeles, SUA, unde a locuit o vreme alături de mama lui. Mario își dorește să intre în domeniul afacerilor, în trecut mărturisind că se vede creând un business cu haine.

Fiicele antrenorului de fotbal, Adriana și Maya, își doresc să studieze în Europa, după ce au crescut în Republica Dominicană alături de mama lor. Tiago este singurul care împărtășește pasiunea lui Adrian Mutu pentru fotbal.

