Adrian Mutu se vede tată din nou alături de soția mai tânără decât el cu 15 ani. Câți copii are fostul jucător de fotbal din cele trei căsnicii

Adrian Mutu se vede tată din nou alături de soția lui, Sandra, care este cu 15 ani mai tânără decât el. Fostul jucător de fotbal și fostul fotomodel sunt născuți în aceeași lună, ianuarie, la un deceniu și jumătate distanță unul de celălalt. Într-un interviu oferit recent, Adrian a declarat că lui și soției lui le-ar plăcea să-și extindă familia.

Adrian Mutu, tată din nou? „Nu știu ce urmează.”

Adrian Mutu este tatăl a patru copii din trei căsnicii. Alături de prima soție, actrița Alexandra Dinu, Adrian are un fiu, Mario. Din al doilea mariaj cu fostul fotomodel Consuelo Matos Gomez, fostul jucător de fotbal are două fiice, Adriana și Maya, iar din actualul mariaj cu Sandra Mutu (Bachici) mai are un băiat, Tiago.

Invitat în podcastul „Tare de tot cu Viorel Grigoriu”, Adrian Mutu a vorbit despre momentul în care a cunoscut-o pe soția lui, dar și despre planurile lor de a-și extinde familia.

„Eu cred că am cunoscut-o pe Sandra în momentul în care trebuia. Facem 8 ani împreună în februarie. Sunt 8 ani și o să fie, pentru că m-a luat în cea mai bună versiune a mea”, a declarat Adrian Mutu, pentru sursa citată.

Citește și: Cu ce se ocupă acum Consuelo Matos Gomez, fosta soție a lui Adrian Mutu. Are propria afacere

„Nu pot să spun că nu și nu pot să spun că da.”

Antrenorul de fotbal are deja o familie mare și frumoasă, dar nu spune „nu” unui al cincilea copil. Fiul cel mic, Tiago, s-a născut în mai 2017.

„Nu pot să spun că nu și nu pot să spun că da. De ce? Pentru că nu știu ce urmează. Eu cu soția mea vorbesc. Ne-ar plăcea, nu spunem nu. (…) Dacă e să fie, bine, dacă nu… Nu mă gândesc în mod special nici dacă da, nici dacă nu, pentru că am deja copii”, a mai declarat fostul jucător de fotbal.

Citește și: Cum arată Adrian Mutu după ce și-a făcut implant de păr în Turcia. Ce alți bărbați celebri din România au optat pentru intervenția estetică

Adrian Mutu, mândru de copiii lui

Adrian Mutu este un tată mândru. Fiul lui cel mare, Mario Mutu, este student la Universitatea Româno-Americană din București, după ce liceul l-a terminat în Los Angeles, SUA, unde a locuit o vreme alături de mama lui. Mario își dorește să intre în domeniul afacerilor, în trecut mărturisind că se vede creând un business cu haine.

Fiicele antrenorului de fotbal, Adriana și Maya, își doresc să studieze în Europa, iar fiul cel mic, Tiago, este singurul care îi împărtășește pasiunea pentru fotbal.

Adrian Mutu și Sandra Mutu (Bachici) sunt căsătoriți din ianuarie 2016 și alături de băiețelul lor, Tiago, dar și de fiul cel mare al fostului jucător de fotbal, Mario, au mers în vacanță în Republica Dominican în această vară, unde locuiesc Adriana și Maya. De acolo, antrenorul a publicat mai multe imagini cu familia lui, inclusiv de la absolvirea de liceu a fiicei mari. Vezi fotografiile în galeria foto de mai sus!

Foto: Instagram/@adrian10mutu

Urmărește-ne pe Google News