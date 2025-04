Ioana Tufaru trece printr-o perioadă plină de emoții și incertitudini. La 48 de ani, fiica Andei Călugăreanu este însărcinată pentru a doua oară, însă bucuria acestei vești este umbrită de multiplele probleme de sănătate cu care se confruntă. De la afecțiuni la coloană și rinichi, aceasta recunoaște că sarcina a venit într-un moment extrem de fragil pentru ea, atât din punct de vedere fizic, cât și financiar.

Ce probleme de sănătate are Ioana Tufaru, însărcinată cu al doilea copil, la 48 de ani

În urmă cu doar câteva zile, Ioana Tufaru, fiica regretatei Anda Călugăreanu, a surprins pe toată lumea cu o veste neașteptată: este însărcinată pentru a doua oară, la 48 de ani. Ioana, care are deja un băiețel, a mărturisit că își dorește foarte mult ca această sarcină să decurgă bine și că, în ciuda vârstei, este pregătită să își asume din nou rolul de mamă.

Într-un interviu recent, aceasta a spus că se confruntă cu o serie de probleme serioase de sănătate care pun sub semnul întrebării siguranța acestei sarcini. A fost diagnosticată cu discopatie lombară, dar se confruntă și cu probleme la nivelul rinichilor. Pe lângă diagnosticele deja confirmate, ea spune că simte nevoia de investigații suplimentare, însă nu își permite să le facă în acest moment.

„Am niște probleme la coloană, am discopatie lombară. Trebuie operație, dar vedem când o vom face și pe aia. Mai sunt probleme și pe la rinichi. Mai sunt și probleme cred că și la plămâni. Asta e doar părerea mea. Răcesc destul de des. Trebuie văzut.

Trebuie investigat și nu pot să mă arunc așa. Până acum nu s-a pus problema de sarcină. Nimeni nu și-a pus problema. Iau medicamente pentru durerile de coloană. Când începe câte o criză nu mai pot să pun piciorul jos. Nu există un tratament, doar medicamente de dureri.”, a declarat Ioana Tufaru la emisiunea „Viața fără filtru”.

Ce spune Ioana Tufaru despre a doua sarcină

După ce și-a făcut testul de sarcină în direct, la TV, iar rezultatul a ieșit pozitiv, Ioana Tufaru a mărturisit că-și dorea ca rezultatul să fie altul, dar așteaptă verdictul medicilor.

„Îmi doream altceva. Ca rezultatul să fie altul. Sunt nehotărâră, nu știu. Trebuie să merg întâi să văd ce spun specialiștii. Trebuie să văd cât am, două luni – două luni și jumătate. Eu am lăsat pe seama menopauzei. Nu știu să răspund până nu am o certitudine de la medici. Aștept concluzia medicilor”, a mai spus Ioana Tufaru.

