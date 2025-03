Ioana Tufaru, clipe de panică din cauza fiului ei, Luca: „Am chemat salvarea acasă”. Ce a pățit băiatul

Ioana Tufaru (48 ani) a fost nevoită să cheme salvarea acasă, după ce fiul ei, Luca, a refuzat să mai mănânce timp de două zile, făcea febră și tușea foarte tare. Fiica Andei Călugăreanu s-a speriat atât de tare încât a solicitat ajutor medical.

Ioana Tufaru a chemat salvarea pentru fiul ei

Ioana Tufaru a trecut prin momente de panică din cauza fiului ei, Luca, după ce băiatul nu mai avea poftă de mâncare și tușea fără oprire. Speriată, aceasta a sunat la salvare, deși apropiații au sfătuit-o să îi dea un tratamente pentru tuse și să încerce leacuri băbești.

„Am chemat salvarea acasă pentru că Luca tușea foarte rău și m-am speriat! Nu putea să mănânce, nu a mâncat mai nimic vreo două zile decât supă. Tușea foarte rău, ceea ce a indicat și diagnosticul pus de medici – Bronșită. Și febră destul de mare, 38 cu 2”, a declarat Ioana Tufaru pentru Fanatik.

„M-am gândit că a răcit, inițial, da. Nu i-am dat nimic, am sunat la salvare imediat ce am văzut cum tușește de rău. Și au venit foarte repede, în 30 de minute au fost la ușa. Nu i-am dat nimic înainte pentru că nu fac după capul meu, fără recomandarea medicului. Deși prietenele mele începuseră să-mi spună să-i dau miere cu nu știu ce, ceai de ceapă etc, tot leacuri din astea băbești”,”, a precizat fiica Andei Călugăreanu.

Citește și: Ioana Tufaru, criticată că nu ar fi o mamă bună. „M-am săturat să fiu acuzată pe nedrept!”

Citește și: Ce i-a spus Anda Călugăreanu fiicei sale, Ioana Tufaru, înainte să moară

Ce i-au recomandat medicii lui Luca

După ce a primit diagnosticul de bronșită, medicii i-au prescris lui Luca tratament cu antibiotic și antitermice.

“Ce mi-a recomandat medicul de pe salvare i-am dat. Antibiotic sirop, la 12 ore, o altă pastiluță seara și alta pentru roșu în gât. Și un sirop care este antitermic, pentru febră. Teoretic, tratamentul ar fi costat în jur de 100 de lei, dar pentru că se compensau, am luat rețetă de la medicul de familie și m-au costat 5,8 lei. Norocul meu că se compensează”, a mai spus Ioana Tufaru.

Citește și: Adina Asăvoaiei, mamă la 17 ani. „Păpușa de la Glina” ar fi născut în secret o fetiță, în urmă cu un an și jumătate

Citește și: Are sau nu intervenții? Cătălin Botezatu, adevărul despre operațiile estetice: „Toată lumea mă întreaba asta, dar…”

Luca a urmat tratamentul și după câteva zile și-a revenit și chiar și tusea i s-a ameliorat, astfel că a revenit la școală.

„Acum este foarte bine după zilele de antibiotic, de tratament. Îi mai dau vitamina C în general și cam atât. Nu prea sunt de acord să-i dau nimic fără recomandare de la specialiști”, a precizat Ioana Tufaru.

Sursă foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News