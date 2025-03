Are sau nu intervenții? Cătălin Botezatu, adevărul despre operațiile estetice: „Toată lumea mă întreaba asta, dar…”

Cătălin Botezatu a vorbit recent despre grija pe care o are pentru aspectul său fizic și sănătate. Creatorul de modă a explicat că, deși nu a recurs la intervenții chirurgicale până acum, este atent la stilul său de viață și alimentație, inspirându-se din exemplul părinților săi, care sunt într-o formă excelentă chiar și la vârste înaintate.

Cătălin Botezatu, adevărul despre operațiile estetice

Cătălin Botezatu arată excepțional la 58 de ani și reueșește să se mențină în formă fără prea mult efort. Deși de-a lungul anilor s-a tot speculat că designerul și-a făcut diferite intervenții, acesta neagă vehement, dar recunoaște că are de gând să-și facă blefaroplastie, o intrevenție prin care se corectează pleoapa căzută sau surplusul de piele, mușchi și grăsime, ce apare atât din cauza înaintării în vârstă, în anii următori.

”Toată lumea mă întreabă asta! Nu! Nu am, dar, probabil, am zis că peste doi ani, voi face o blefaroplastie. Până acum nu am niciun fel de operație. (…) Tatăl meu și mama mea sunt superbi la propriu și la figurat. Dacă îl vezi pe tatăl meu cum arată la 80 de ani, e mai slab ca mine! Are mai mult păr! Mama la fel, slabă, mănâncă foarte atent tot tipul”, a declarat Cătălin Botezatu, la Xtra Night Show.

Citește și: Ce reacție au avut părinții lui Nicolle Fota când au aflat că are o relație cu Cătălin Botezatu: „Nu mi-au impus niciodată”. E o diferență de 40 de ani între ei

Citește și: Iubita lui Cătălin Botezatu, reacție după ce a fost comparată cu Bianca Drăgușanu: „Este o femeie…” / Cum se înțelege cu designerul

Citește și: Cătălin Botezatu, reacție după ce a fost criticat că are o iubită mai tânără. „Doamnele care comentează să nu mai bălească atât!”

Citește și: Cătălin Botezatu are o nouă iubită. Nicolle Fota este cu 40 de ani mai tânără ca designerul

Cătălin Botezatu are o relație cu un model internațional

Pe lângă cariera impresionantă, Cătălin Botezatu o duce bine și pe plan personal. De curând, și-a oficializat relația cu Nicolle Fota, un model internațional de 18 ani, după ce au fost văzuți împreună încă din toamna anului trecut.

Într-un interviu recent, creatorul de modă a vorbit deschis despre relația cu aceasta, mărturisind că noua lui partenera este „nelipsită” de la show-urile lui, ceea ce înseamnă că aceștia fac o echipă și pe plan profesional.

„Iar spuneți de Nicolle? Da, este o fată nouă, e o fată frumoasă, un topmodel internațional. Eu credeam că se știe deja. Am apărut cu ea și la ziua mea, și la Revelion. Este nelipsită din show-urile mele. Ea e deja lansată în lumea fashionului și e ce trebuie acolo. Am avut grijă de la început să fie doar în lumea fashionului. E oricum la început, are doar 18 ani. Altă întrebare (n.r. – dacă este iubita lui). E rău dacă mă afișez? Dacă nu mă afișez, de ce nu mă afișez, dacă mă afișez? Eu nu vreau să dezamăgesc pe nimeni”, a povestit Cătălin Botezatu la „Un show păcătos”.

Foto – Instagram/Facebook

Urmărește-ne pe Google News