Cătălin Botezatu, reacție după ce a fost criticat că are o iubită mai tânără. „Doamnele care comentează să nu mai bălească atât!”

Cătălin Botezatu (58 de ani) a reacționat după ce a fost criticat că are o iubită mai tânără ca el cu 40 de ani. Celebrul creator de modă a confirmat că formează un cuplu cu Nicolle Fota de câteva luni.

Cătălin Botezatu și Nicolle Fota, cel mai nou cuplu din showbiz

Cătălin Botezatu a confirmat zilele trecute că are o relație cu Nicolle Fota, un model de renume internațional în vârstă de 18 ani. Cei doi au fost surprinși împreună de Revelion într-o locație de top din Cluj, iar ea a fost prezentă și la ziua de naștere a designerului.

„Iar spuneți de Nicolle? Da, este o fată nouă, e o fată frumoasă, un topmodel internațional. Eu credeam că se știe deja. Am apărut cu ea și la ziua mea, și la Revelion. Este nelipsită din show-urile mele. Ea e deja lansată în lumea fashionului și e ce trebuie acolo. Am avut grijă de la început să fie doar în lumea fashion-ului. E oricum la început, are doar 18 ani. Altă întrebare (n.r. – dacă este iubita lui). E rău dacă mă afișez? Dacă nu mă afișez, de ce nu mă afișez, dacă mă afișez? Eu nu vreau să dezamăgesc pe nimeni” – a declarat designerul la „Un show păcătos”.

Cătălin Botezatu, reacție după ce a fost criticat că are o iubită mai tânără

Relația lui Cătălin Botezatu cu tânăra Nicolle a fost criticată de unii din cauza diferenței de vârstă dintre cei doi. Designerul a spus recent că nu este deranjat de felul în care oamenii îl judecă, precizând că nu va avea o parteneră mai în vârstă.

„Chiar nu comentez, pentru că acestea sunt niște frustrări. (…) Nu mai zic, că poate o să fac subiectul acestei emisiuni, foarte acid la adresa tuturor celor care comentează și care nu se văd în oglindă, care nu se uită la ei, care au iubite la fel de mici, dar de care nici măcar nu știu să aibă grijă, care nu își respectă soțiile, amantele, dar au tupeu să vorbească despre alți bărbați sau vor iubitele altor bărbați care apar în peisaj cum a apărut la mine.

Doamnele care comentează să nu mai bălească atât, nu o să îmi placă niciodată doamnele mai în vârstă. Da, le respect, dar nu o să fiu cu o doamnă mai în vârstă”, a declarat Cătălin Botezatu, în emisiunea Xtra Night Show, de la Antena Stars.

Cine este Nicolle Fota, noua iubită a lui Cătălin Botezatu

Nicolle Fota s-a născut în Oradea, a terminat Liceul „Don Orione” și apoi s-a mutat la București pentru a-și pregăti cariera de model. În Capitală, ea a continuat să studieze la Colegiul Național Aurel Vlaicu, secția Științele naturii. În 2023, Nicolle a câștigat titlul de Miss fashion TV Catwalk și tot atunci a participat la Kids Top Model Crișana, unde l-a întâlnit pe Cătălin Botezatu.

„Aceasta este secțiunea, după părerea mea, la care fetele, cel puțin primele trei locuri, pot să participe nu numai la prezentări naționale, ci și internaționale. Nu știu ce vor face la București, dar două dintre voi o să meargă cu mine la Paris Fashion Week, la adevăratul Paris Fashion Week. Astăzi mi-a fost foarte greu să aleg, de la micuți până la teenager, fiindcă sunt copii cu șanse reale” – spunea Cătălin Botezatu la vremea respectivă, potrivit clujenii.ro.

Nicolle a fost atunci desemnată câștigătoare la categoria de vârstă 15-18 ani.

