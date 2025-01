Cătălin Botezatu, despre viața din America a Monicăi Gabor. Cum se înțelege fostul model cu Mr. Pink

Monica Gabor (38 ani) și Mr Pink formează un cuplu de mai bine de 10 ani, cei doi cunoscându-se după ce fosta soție a lui Irinel Columbeanu a decis să își refacă viața în America, după divorțul de omul de afaceri. Cei doi apar rar în public, chiar și Monica alegând să își schimbe total stilul de viață și să pună mai mult accent pe viața ei privată. Cătălin Botezatu a dezvăluit că a mers odată în vizită în casa acestora din Los Angeles și a povestit cum se comportă afaceristul chinez cu soția lui.

Cătălin Botezatu, dezvăluiri despre viața din America a Monicăi Gabor

Monica Columbeanu a părăsit definitiv România după divorțul de Irinel Columbeanu și de mai bine de 10 ani trăiește o frumoasă poveste de iubire cu Mr. Pink, un om de afaceri chinez. Fostul model a renunțat de tot la viața publică, punând accentul de familia sa. Deși au apărut de-a lungul timpului mai multe zvonuri conform cărora Mr. Pink nu ar mai lăsa-o pe soția sa să se expună public, Cătălin Botezatu a povestit cum stau de fapt lucrurile între cei doi soți.

După ce i-a vizitat pe Monica și Mr Pink în America în urmă cu câțiva ani, designerul a declarat că a fost surprins de felul în care cei doi se comportau unul cu celălalt. Potrivit lui Botezatu, fosta doamnă de la Izvorani a „înflorit” alături de afaceristul chinez.

„Atunci când eu am mers la ei prima dată, în Beverly Hills, a fost o surpriză pentru mine să îl cunosc pe Mr. Pink și să văd cât de fericiți sunt și cât de mult se iubesc. Efectiv, îi purta o grijă exagerată, aș putea spune, iar ea era extrem de tandră, extrem de caldă, zâmbitoare, așa cum în ultimii ani în România și nu vreau să dau în nimeni pentru că am prieteni și aici, nu mai era”, a afirmat Cătălin Botezatu la Antena Stars.

„Ei bine, alături de el am văzut-o pe Monica înfloritoare, Monica liniștită, foarte tare (…) Și atunci când m-am întors am zis că Dumnezeu are grijă de oameni și Dumnezeu lucrează prin alți oameni pentru a-i face fericiți, iar Monicăi asta i s-a întâmplat”, a completat designerul.

Monica Gabor a devenit mamă pentru a doua oară

Monica Gabor a devenit mamă pentru a doua oară în urmă cu câteva luni, când a adus pe lume un băiețel. Acesta a ținut sarcina secretă și chiar ar fi rărit ieșirile publice în acea perioadă.

Irinel Columbeanu a preferat să nu dea prea multe detalii despre fratele mai mic al fiicei sale, Irina, rezumându-se la a spune că nu știa că fosta lui soție a născut, însă se bucură atât pentru ea, cât și pentru familia ei.

„Nu știam (nr. că a născut), dar nu pot decât să mă bucur atât pentru Monica, cât și pentru Irinuca. Dacă așa este adevărat. Nu mi-a spus nimic (nr. Irina Columbeanu). Nu cred că ar fi cazul să o sun, o să aștept să mă sune ea și o să îi spun același lucru și ei, că mă bucur, dacă e adevărat”, a afirmat Irinel Columbeanu la Antena Stars.

Pe de altă parte, patronul azilului în care locuiește acum Irinel Columbeanu, spune că acesta știa de venirea pe lume a fiului Monicăi Columbeanu și al lui Mr Pink.

Pentru Irinel nu este un secret. El știa încă de anului trecut că Monica a născut un băiat, aflase de la fostul lor naș de cununie. Mi-a și zis: „Mă bucur mult pentru Irinuca, fiica noastră, că acum are și un frățior”. Dar și pentru Monica mi-a spus că se bucură, că o duce bine în America, lângă Mr. Pink, pe care, de altfel, l-a și cunoscut personal, în vizita lui peste Ocean. Anul trecut, Irinuca a revenit singură în țară, ca să-și revadă tatăl, tocmai pentru că Monica tocmai devenise mămică. Bebelușul cred că are acum vreo 5-6 luni”, a declarat Ion Cassian pentru Click.

