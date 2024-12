Cum arată Monica Gabor, la peste 10 ani de când s-a mutat în America. Imaginea făcută publică de Irina Columbeanu

Monica Gabor (36 ani) a părăsit România în urmă cu mai bine de 10 ani, iar de atunci a dispărut practic din luminile reflectoarelor. Dacă pe vremea când era căsătorită cu Irinel Columbeanu era o obișnuită a revistelor și ziarelor, de când l-a cunoscut pe Mr Pink viața ei s-a schimbat radical. Monica nu mai apare pe rețelele de socializare și se ocupă exclusiv de viața pe care și-a construit-o peste Ocean.

Cum arată Monica Gabor, la 10 ani de când a părăsit România

Monica Gabor se mai afișează rar în mediul online, astfel că mulți se întreabă ce s-a întâmplat cu fosta doamnă de la Izvorani. Iar Irina Columbeanu le-a satisfăcut acestora curiozitatea pentru că a distribuit pe paginile ei de socializare o imagine în care apare cu mama ei.

Deși au trecut peste 10 de ani când a plecat definitiv din România, Monica Gabor pare a fi neschimbată. Aceasta și-a păstrat părul lung, șaten, iar timpul nu pare să-și fi pus amprenta nici asupra chipului ei.

De când s-a mutat și ea în Statele Unite, relația Irinei cu mama ei pare să fi înflorit. Fosta soție a lui Irinei Columbeanu o susține pe fiica sa în tot ceea ce își propune, la fel ca Mr Pink, care pare să o considere fata lui.

Irinuca a rămas în grija tatălui ei după divorțul părinților săi, însă după 6 ani aceasta și-a făcut bagajele și a plecat la Monica Gabor, care a așteptat-o cu brațele deschise. De atunci, adolescenta și-a creat o nouă viață acolo, unde este o elevă eminentă. De asemenea, aceasta lucrează pentru a-și câștiga propriii bani și are planuri mari pentru viitor.

Citește și: Cum arată interiorul vilei în care locuiește Monica Gabor în America. Are o piscină uriașă, o vinotecă și o baie ca în filme

Citește și: Ce meserie are Monica Gabor în America. Dezvăluirile făcute de Irinel Columbeanu: „Nu mai are nicio afacere”

Irina Columbeanu, dezvăluire emoționantă despre mama ei

În vara acestui an Irina Columbeanu a călătorit în România, pentru prima dată de când a plecat în America. Adolescenta l-a vizitat pe azil pe Irinel Columbeanu, cu care a petrecut o săptămână întreagă.

Aceasta a dezvăluit că Monica Gabor a susținut-o pentru a veni în țară pentru a fi alături de tatăl ei. Irinuca a dezvăluit, în podcastul „Fiță cu Adiță”, că îi este recunoscătoare mamei sale pentru tot și a spus că este „femeia vieții mele”.

„Mama ta a fost de acord să vii, nu?”, a întrebat-o Adiță Voicu pe fiica Monicăi Gabor.

Citește și: Povestea de dragoste dintre Helmut Duckadam și a doua soție, Alexandra. Care este diferența de vârstă dintre ei și câți copii au împreună. Imagine rară din ziua nunții lor

Citește și: Iustina Loghin de la „Insula Iubirii” a primit o mașină Porsche de la soțul ei, Cornel Luchian. Cum arată și cât costă bolidul de lux

„Normal, da, m-a susținut, chiar m-a ajutat foarte mult să ajung aici”, a declarat Irina Columbeanu.

„Întotdeauna când am vorbit cu tatăl tău, niciodată nu a vorbit urât de mama ta. Întotdeauna a vorbit foarte frumos și a spus că a fost femeia vieții lui”, i-a zis realizatorul invitatei sale.

„E și femeia vieții mele!”, a subliniat Irina Columbeanu.

Tot în perioada petrecută în România adolescenta a mărturisit că i-a fost dor de tatăl ei, dar și de țara în care s-a născut și a crescut.

„Mi-a fost foarte dor de tatăl meu și de țara asta frumoasă, sunt foarte recunoscătoare și fericită că sunt din nou aici, după șase ani! E perfect momentul acesta. În acești șase ani chiar m-am schimbat foarte mult. A fost o schimbare foarte bună și pozitivă, sunt recunoscătoare că am putut să am ocazia să mă mut în America, sunt și foarte recunoscătoare că am putut să mă întorc în România și să îmi văd tatăl și țara”, a precizat ea.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus cum arată Monica Gabor, la peste 10 ani de când s-a mutat în America

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News