Alimentele la care a renunțat Andreea Raicu. Nu mai este vegetariană: „Am intoleranță…”

Andreea Raicu a fost recent invitată la emisiunea „Gând la gând cu Teo”, unde a dezvăluit că nu mai este vegetariană, după 15 ani în care a consumat carne doar ocazional. Vedeta i-a spus lui Teo Trandafir că, deși a renunțat la carne, a fost nevoită să elimine din alimentația sa anumite produse care îi provocau disconfort.

Andreea Raicu nu mai este vegetariană

Andreea Raicu (47 de ani) a fost invitată recent la „Gând la gând cu Teo” și, printre altele, a mărturisit că nu mai este vegetariană, după 15 ani în care a nu consumat carne decât ocazional. Vedeta i-a mai povestit lui Teo Trandafir că a fost nevoită să renunțe însă la anumite alimente care îi făceau rău, precum lactatele sau alimentele care conțin gluten.

În schimb, consumă des fructe, semințe, nuci și legume.

„M-am schimbat. Am început să mănânc carne ocazional. Dintr-o dată am simțit nevoia să mănânc carne, dintr-o dată. Până atunci, nici nu avem ce discuta, cred că vreo 15 ani nu am mâncat. Nu mănânc gluten sau ar trebui să nu mănânc, dar sunt foarte pofticioasă. În mod normal nu mănânc gluten și nu mănânc lactate. Nu am o boală, dar am intoleranță și mă umflu. Încerc să nu mănânc zahăr. Mănânc încontinuu. Migdale, alune, semințe, fructe, încontinuu‘, a mărturisit Andreea Raicu.

Andreea Raicu, după ce a postat un video în care părea însărcinată

Pe contul său de socializare, Andreea Raicu a postat un videoclip în care părea însărcinată. La momentul respectiv, pentru a clarifica situația, aceasta le-a spus internauților că apariția sa a fost „rezultatul” consumului de alimente care conțin gluten, care îi provoacă balonare și o senzație de disconfort abdominal.

„Mă întreba lumea dacă avem rochii de gravide. Avem! Hahaha! Mă întreba lumea ce se întâmplă dacă mănânc gluten. Asta! Nu, nu sunt însărcinată! Mă rog, acum pot să filmez pentru că am râs o jumătate de oră până acum, dar asta se întâmplă când eu mănânc ceea ce nu trebuie. De-aia nu mănânc ce nu trebuie!, că nu îmi face bine! Dar clar rochia este și pentru persoane care sunt însărcinate în luna a șasea. Avem!”, a mai spus Andreea Raicu.

Cum se relaxează

Pe lângă o alimentație sănătoasă și sport, Andreea Raicu pune multă importanță și pe dezvoltarea personală. Vedeta a povestit despre locul care o ajută să își regăsească liniștea și să se deconecteze de grijile cotidiene.

„Pentru mine, locul meu de liniște pe lângă casă, este pădurea, în care vin de fiecare dată în weekend, când sunt în București, pentru că e locul în care mă încarc, e locul în care las toate energiile în urmă, mai ales dacă am avut o săptămână foarte intensă și cu multe provocări și cu foarte mulți oameni și fără prea mult timp pentru mine, cum a fost cea care a trecut, și vin în pădure și mă plimb, fără telefon.„, mai spunea aceasta.

Foto – Instagram

